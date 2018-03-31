Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив»

Матч «Амкара» и «Локомотива» никогда бы не стал интересным без переноса игры – это бесполезно отрицать. Только шум вокруг поля в Перми сделал эту встречу обсуждаемой. Потом еще добавился вопрос финансовой ситуации и поведения «Амкара». Футбол в обсуждениях отсутствовал.

Объявляя о переносе матча, Илья Геркус уточнил, что формально принимающая сторона получит и все доходы от игры. Возможно, именно из-за этого в знак протеста на стадион не пришли те болельщики, ходившие на «Ниццу», «Спартак» и «Атлетико». Хотя «Локомотив» со своей стороны сделал многое для увеличения «Амкару» показателя посещаемости домашних встреч. Открыл новый клубный магазин у стадиона, за покупки в котором в первый день раздавали бесплатные билеты на игру. Геркус и Сёмин записывали видеообращения в инстаграм. Частично вернулась даже практика промокодов на бесплатные билеты и скидок на них. Собралось в итоге почти 9 тысяч зрителей. И фанаты «Локомотива» развлекались, затягивая: «Мы приехали, чтобы победить». Но уже во втором тайме, потому что первые 45 минут игр тура болельщики всех клубов РФПЛ проводят в тишине из-за трагедии в Кемерове.

«Амкар» отнимал очки у «Локо», но сейчас не та ситуация». Прогнозы на 24-й тур В этом туре нет особо ярких по ожиданиям матчей. Но его прогнозирует Игорь Гамула. И на этот раз он очень серьёзен.

Закрывая тему с переносом матча в Черкизово: посреди первого тайма игры «Амкара» и «Локомотива» РФПЛ разослала письмо с комментарием ситуации. Помимо этого там было указано, что со следующего сезона перенос встречи на поле второй команды будет невозможен. Только нейтральные стадионы. Хотя лучше не переносить вообще.

Первый тайм в тишине выглядел довольно уныло. В основном из-за быстрого гола «Локомотива» с пенальти. Ари наверняка мог не падать после контакта с Сиваковым, но основания фиксировать фол у судьи были. Забив, «гости» успокоились и в основном перекатывали мяч на чужой половине поля. «Амкар» выглядел реально лучше и активнее – не хватало только нормального завершения. Среди редких плюсов футбола в тишине: можно слышать все, что кричат тренеры и футболисты. «Амкар» между собой общался постоянно, командуя какие-то подсказы. Зато в «Локомотиве» играли практически молча. Даже Сёмин поднялся с места всего несколько раз. Главному тренеру «Локомотива» из-за гостевого статуса пришлось поменять место на скамейке, и он не выглядел особо довольным этому.

После перерыва «Локомотив» вернулся к более закрытой схеме с двумя опорными полузащитниками, но это не спасло от активности «Амкара» и собственных ошибок. Сначала Ману Фернандеш, вернувшись помогать обороне, сфолил в своей штрафной. А потом Кверквелия не поверил, что оставлять Оланаре без опеки – это опасно. Нигериец забил отличный гол пяткой между ног Гилерме. В произошедшее до конца не поверили даже сотрудники «Амкара», сидящие на трибуне. А Оланаре практически сразу убрали с поля.

Только после двух пропущенных мячей «Локомотив» задвигался впереди, но замена Ари на Эдера показалась лишней. Если бразилец был в состоянии играть весь матч, то он точно полезнее. Эдер может бороться и скидывать, но на опережение играет хуже Ари. У «Локо» было много подходов к воротам, но их нельзя назвать голевыми. Контратаки «Амкара» выглядели лучше – одна из них, к примеру, закончилась попаданием в штангу.

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Игорь Денисов с прошлой осени играл с тремя жёлтыми карточками, но умудрялся не получить четвёртую и избегал дисквалификации. Против «Амкара» закончился и этот фарт: причём капитан «Локо» сначала получил желтую, а через полчаса арбитр поднял для него красную карточку.



Из-за разговоров о переносе игры все забыли, что «Локомотив» не выигрывал у «Амкара» три последних матча. И что в первом круге пермяки добились победы в Москве. Хорошо, что административные проблемы и разговоры в итоге оказались бесполезны. Вадим Евсеев обыгрывает одну свою бывшую команду и помогает другой в чемпионской гонке.