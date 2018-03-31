«Пусть будет стыдно тем, кто считал, что три очка у нас в кармане»

— «Локомотив» два раза проиграл «Амкару». Эта команда — «злой гений» для «Локо»?
— Отвечу банально: «Амкар» — хорошая команда. Вы видите, они старались, бегали, создавали моменты.
— Нет никаких опасений после этого поражения?
— Нет, ничего страшного не произошло. Неприятно, но соберёмся выиграем остальные матчи.
— Что думаете об отношении общественности к решению провести матч в Москве?
— Это неприятный фон, это говорит о том, что общественность во всём видит заговоры: даже там, где их нет. Мы просто создали хорошие условия для болельщиков и игроков. Ничего плохого для футбола мы не сделали.
— Лига изменила регламент в этой части со следующего сезона...
— Регламент они не могли изменить, они могли только внести предложение. Может быть, со следующего сезона и правда будут изменения.
— Как оцените судейство?
— Оно было сложное, пенальти на усмотрение судьи. Может, другой судья его не поставил бы.
— Что говорят сейчас в раздевалке?
— Всё то же самое: это наш первый матч после сборных. Сейчас мы восстановимся, придём к общему знаменателю, и всё будет хорошо.
— Денисов пропустит следующий матч. Это скажется на команде?
— Он наш капитан, один из лидеров, но у нас есть игроки, которые могут сыграть на его позиции.
— Есть опасение, что «Локомотиву» может не хватить этого преимущества?
— Абсолютно нет, у нас по-прежнему комфортное преимущество перед преследователями.
— Вы сказали слово «заговор», многие скептики заранее отдавали «Локомотиву» три очка. Что скажете им?
— Пусть им будет стыдно. Это внимание было избыточно. У «Амкара» сейчас нет сертифицированного стадиона, можем им только посочувствовать, а не пытаться их в чём-то уличить.
— Вы бороду стали отращивать, это как-то связано с традициями в НХЛ, например?
— Давайте пропустим этот вопрос.
— Как прокомментируете интерес «Зенита» к Миранчукам?
— Как вы себе представляете это в середине сезона? Это досужие разговоры.