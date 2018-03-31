К «Амкару» надо готовиться тщательнее, чем к «Барселоне». Или проиграешь

Если не присматриваться к пермскому «Амкару», то из сезона в сезон будет возникать один и тот же вопрос: как эта команда по-прежнему остается в Премьер-Лиге? Без денег, без тренера, с которым пройдено межсезонье, без домашнего стадиона, без перспектив — как они продолжают держаться?! И еще: как такое возможно, что в четырех весенних матчах «Амкар проигрывает „Авангарду“ и „Арсеналу“, но набирает очки с „Локомотивом“ и „Зенитом“?

Ответ, на самом деле, не такой и сложный. «Амкару» действительно без разницы против кого играть: в восьми матчах против команд из первой пятерки Пермь имеет средний набор в 1.1 очков за игру (всего одно поражение более чем в один мяч) и в оставшихся встречах против соперников попроще — те же 1.1 очков. Команда сохраняет свой известный всем противный менталитет с любым оппонентом, а потому секрет ее неубиваемости стоит искать в игре конкретного соперника по матчу.

Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив» Кажется, в Черкизово прошёл самый странный матч тура.

Подготовка к любому оппоненту делится на два компонента — ментальный (мотивация) и тактический (поиск сильных и слабых мест у соперника). Очевидно, что игра с лидером таблицы или традиционным раздражителем не вызывает проблем с мотивацией, но когда ты выступаешь против серого, абсолютно серого эмси, с поиском стимулов могут возникнуть сложности. А это значит, что подготовка должна быть с упором на изучение противника. И вот особенность чемпионата России: тренеры здесь пренебрегают подготовкой к командам без сильных исполнителей, полагаясь на собственный класс. А голого класса для регулярных побед над соперниками без сильных исполнителей не хватает, и патологическая неубиваемость «Амкара» — лучшее тому доказательство.

Борьба за золото продолжается. «Спартак» приблизился к «Локомотиву» «Спартак» снова чуть не упустил преимущество в два мяча над «Тосно», но в этот раз всё закончилось хорошо.

Вот как это работает. После игры аналитик Никита Васюхин обратил внимание на такой факт: Аарон Оланаре до Черкизово пробил семь пенальти в официальных матчах, и все семь — одинаково. (Здесь надо обратить внимание, что Никита работает в «Зените», который тоже весной пострадал от безыдейности против Перми. Но есть подозрение, что там тренер вообще не прислушивается к аналитическому штабу — это отдельная тема для другого текста.) Короткий разбег, удар щекой в левую от себя сторону, гол — вот как всегда бьет Оланаре, и вот как он пробил сегодня. Тем не менее, Гильерме прыгнул в другой угол. Это говорит об одном: он не знал, как бьет Оланаре. Это может показаться мелочью, но в матчах против команд, которые мало позволяют у своих ворот, мелочей не бывает.

Кроме того, это может показаться совпадением, но вот другой пример, при этом тему мы менять не будем — «Амкар» и пенальти. Один из лучших пенальтистов в истории РФПЛ играл именно за Пермь — Георги Пеев для вратарей был почти непостижим. Отчасти это было связано с тем, что болгарин чередовал направление удара почти так же рандомно, как по теории игр, описанной еще Купером и Шимански в «Футболономике», но отчасти — и потому что вратари не изучали поведение штатного пенальтиста соперника. В четверти случаев Пеев бил точно по центру, но ни разу вратарь на месте не остался, зато в 80% случаев вратари прыгали влево от себя, хотя туда Пеев нанес менее 20% от своих ударов.

Теперь почему конкретно это важно. По статистике пенальти назначаются в 34% матчей чемпионата России — это чуть выше, чем в лучших лигах Европы. При этом у нас по-прежнему отвратительная средняя результативность матчей, и в сумме два этих факта дают такой вывод: в трети матчей пенальти может стать ключевым из определяющих результат элементом. Именно поэтому изучать штатных пенальтистов и поведение вратарей соперника не менее важно, чем стандарты или особенности перехода из атаки в оборону.



И я описал лишь один из кажущихся мелочами факторов. Скажем, с другим столкнулись в этом сезоне «Зенит» и «Спартак»: «Амкар» с удовольствием выгоняет оппонентов на фланги и еще больше ликует, когда с фланга следует навес, и мяч не возвращается. Подачи конвертируются гораздо хуже, чем передачи вразрез, а в матчах против Перми топовые соперники делают на 10-12 навесов больше, чем в среднем по сезону. 10-12 пасов кажутся чем-то незначительным, но это потеря 10-12 атак с потенциальным проникновением в штрафную через вертикальный пас, а это уже много.



Еще раз: мелочей в матчах с такими командами, как «Амкар» или «Тосно» не бывает, а потому если невозможно мотивировать на этих соперников, — изучай их тщательнее, чем изучал бы «Барселону». Иначе можешь получить в челюсть. Наши топ-команды себе такие удары отчего-то позволяют.