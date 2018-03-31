«Спартак» сократил отставание от «Локомотива» до двух очков. Что говорили Каррера и Парфёнов после матча.

Каррера: сейчас игроки должны быть особенно голодными до побед

31 марта московский «Спартак» принимал дома «Тосно». После матча впечатлениями от игры своих подопечных с журналистами поделились главные тренеры команд.

Борьба за золото продолжается. «Спартак» приблизился к «Локомотиву» «Спартак» снова чуть не упустил преимущество в два мяча над «Тосно», но в этот раз всё закончилось хорошо.

Первым в зал для пресс-конференций зашёл главный тренер команды гостей Дмитрий Парфёнов.

— Ваше мнение об игре?

— Качество игры моей команды поначалу меня не устраивало. Думаю, это связано с волнением. Радует, что ребята не повесили голову, стали лучше действовать на поле. Я сказал им в раздевалке, если будут прибавлять, качество игры повысится.

— Павел Погребняк больше действовал через центр защиты «Спартака». Вы специально дали ему такое задание?

— Заданий было много, и не только у Погребняка. Кутепов неплохой защитник, мы просто акцентировали внимание на центральной зоне защиты соперника.

— Погребняк — штатный пенальтист «Тосно»?

Этот вопрос смутил главного тренера петербуржцев. — Вы просто не знаете, что это первый наш пенальти в чемпионате, — после паузы сказал Парфёнов.

После этого в зале раздался смех и журналисты удивились, что, да, действительно в этом сезоне в пользу «Тосно» впервые назначили пенальти.

— Почему Нуну Роша был заменён и сразу же ушёл в раздевалку, не удостоившись вашего внимания?

— Любой футболист неприятно реагирует на замену, но мы с ним разберёмся. Меня не устраивало качество его игры. Замена явно улучшила взаимодействие команды на поле. Так что это было правильное решение.

На этом главный тренер «Тосно» закончил отвечать на вопросы журналистов и покинул зал. Через некоторое время перед журналистами появился Массимо Каррера.

— Устроила ли вас игра ваших подопечных?

— Из хорошего могу обратить внимание только на результат. Мы не подошли правильно к этому матчу. Это было не поведение той команды, которой предстоит важный матч. Футболисты думали, что уже победили. Повторюсь, матчи выигрываются после финального свистка, не раньше, не на бумаге!

— На предматчевой пресс-конференции вы сказали про то, что не любите Погребняка, потому что он не любит «Спартак». Сегодня он забил, теперь вы не любите его ещё больше?

— (с улыбкой) То, что я сказал на конференции — шутка. У каждого есть право выражать свои мысли.

— В первом тайме «Спартак» ходил пешком, что вы сказали игрокам в перерыве?

— Я разозлился, дал понять им некоторые вещи.

В зале повисла пауза, а затем журналисты робко попросили уточнить Массимо.

— Какие?

— Я говорил про то, что у них был неправильный подход к игре. Команда не выглядела так, как должна выглядеть команда, играющая важнейший матч в борьбе за титул. Я сказал, что в футболе точно также, как и в жизни, если ты хочешь что-то взять, ты должен сделать это сам. В футболе ничто не прописано заранее. Матчи не бывают лёгкими.

— Не считаете, что на футболистов мог повлиять результат матча «Амкар» — «Локомотив»?

— Я думаю, из-за этого они должны были быть ещё больше голодными до победы.

— Квинси Промес пропустил три недели, не играл за «Спартак». Это пошло ему на пользу?

— Он играл в сборной, когда все отдыхали. И даже, когда пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек, тоже работал. Я бы не сказал, что он ничего не делал.

«Регламент РФПЛ – цирк?» Каррера пойдёт по пути «Локомотива» «Спартак» тоже будет добиваться переноса матча с «Амкаром» в Москву. Но сейчас красно-белым важно не «облажаться» с «Тосно».

— Федун сказал, что возможный перенос матч с «Амкаром» — глупость, что “Спартак” такими вещами не занимается. Вы поддерживаете его мнение?

— Переносы матчей меня не касаются и не волнуют. Есть регламент. Каждый должен стараться делать лучше своей команде.

Один из коллег без микрофона поинтересовался состоянием здоровья защитника «Спартака» Ильи Кутепова. За Карреру ответил Леонид Трахтенберг.

— Всё хорошо!

После этого вопросы к Массимо продолжились.

— Как вы будете успокаивать команду, теперь отрыв от «Локомотива» всего два очка?

— Именно поэтому и не надо её успокаивать.

— Зе Луиш сегодня ничего не повредил, как он провёл матч, на ваш взгляд?

— Он сыграл хороший матч. Я спросил его о том, как он себя чувствует. Всё в порядке.

На этом пресс-конференция закончилась. А директор департамента «Спартака» по связам с общественностью Леонид Трахтенберг завершил её такими словами: «До встречи в Самаре, надеемся там будет хорошая погода».