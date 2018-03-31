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«Спартак» – «Тосно» – 2:1. Павел Погребняк, Леонид Федун и Денис Глушаков

Григорий Телингатер
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«При отрыве в 11 очков говорил, что догоним». Глушаков передаёт привет «Локо»
Глушаков – о театральной атмосфере, Федун – о своем дне рождения, Погребняк – о гордости за игру.
Футбол / РФПЛ

На протяжении всего матча болельщики «Спартака» освистывали Павла Погребняка. Стоило нападающему «Тосно» получить мяч – сразу поднимался гул. Фанаты до сих пор не могут простить форварду несколько колких высказываний. Красноречивый Погребняк на этот раз был максимально лаконичен и сразу предупредил:

– Сегодня не день откровений. Поздравляю «Спартак» с победой. «Тосно» показал хороший футбол, мы горды за свою игру, но, увы, результат отрицательный.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
31 марта 2018, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2 : 1
Тосно
Тосно
1:0 – Фернандо – 45+1, 2:0 – Адриано – 75, 2:1 – Погребняк – 80 (пен)

После этого Погребняк ушел отказавшись от дальнейших вопросов. Общительнее оказался Давид Юрченко. Вратарь «Тосно» уже на 91-й минуте пошел в чужую штрафную.

– Тренер вас попросил пойти к воротам соперника при угловом?
– Нет, сам решил. Впервые пошёл в чужую штрафную. Хотел даже не в мяч сыграть, а просто создать помеху сопернику. Вытянуть на одного-двух соперников, чтобы создать свободные зоны.

– Фернандо удался отменный удар. Могли спасти?
– Невероятная траектория полета мяча. Это и есть самое сочное, за что любят футбол. Судя по тому, как мяч вылетал, он вообще не должен был заходить в ворота. Казалось, что пройдёт выше, но в последний момент опустился в угол. Я стоял по удару и самую малость не дотянулся.

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По регламенту РФПЛ все игроки «Спартака» должны пройти смешанную зону. В реальности там побывал лишь капитан Денис Глушаков.

– Играли в тишине. Понятно, что траур, но у меня впервые было такое ощущение, будто я в театре нахожусь. Все смотрят и молчат. Непривычно видеть наш стадион в такой тишине. Когда болельщики начали поддерживать команду, мы заиграли в скоростной футбол, стало меньше ошибок.

– «Тосно» оборонялся так же, как и «СКА-Хабаровск»? Ставил автобус?
– Не-не, они пытались играть в футбол.

– Фернандо забирает у вас лавры, автора дальних ударов.
– Не важно, кто забивает – хоть Селихов. Главное, чтобы очки набирали. Чужие матчи мы смотрим, но важнее своё брать.

– Уже лишь два очка до «Локомотива».
– Когда был отрыв 11 очков, я говорил, что мы догоним.

На улице удалось поймать владельца красно-белых. Леонид Федун озвучил, какой подарок хочет на грядущий день рождения.

– Сейчас я попросил команду победить четвёртого числа в Самаре. У меня 5 апреля день рождения, рассчитываю на подарок.

– А матч с «Амкаром» планируете перенести в Москву?
– Мы такими вещами не занимаемся.

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