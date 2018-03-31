«При отрыве в 11 очков говорил, что догоним». Глушаков передаёт привет «Локо»

Глушаков – о театральной атмосфере, Федун – о своем дне рождения, Погребняк – о гордости за игру.

На протяжении всего матча болельщики «Спартака» освистывали Павла Погребняка. Стоило нападающему «Тосно» получить мяч – сразу поднимался гул. Фанаты до сих пор не могут простить форварду несколько колких высказываний. Красноречивый Погребняк на этот раз был максимально лаконичен и сразу предупредил:



– Сегодня не день откровений. Поздравляю «Спартак» с победой. «Тосно» показал хороший футбол, мы горды за свою игру, но, увы, результат отрицательный.

После этого Погребняк ушел отказавшись от дальнейших вопросов. Общительнее оказался Давид Юрченко. Вратарь «Тосно» уже на 91-й минуте пошел в чужую штрафную.

– Тренер вас попросил пойти к воротам соперника при угловом?

– Нет, сам решил. Впервые пошёл в чужую штрафную. Хотел даже не в мяч сыграть, а просто создать помеху сопернику. Вытянуть на одного-двух соперников, чтобы создать свободные зоны.

– Фернандо удался отменный удар. Могли спасти?

– Невероятная траектория полета мяча. Это и есть самое сочное, за что любят футбол. Судя по тому, как мяч вылетал, он вообще не должен был заходить в ворота. Казалось, что пройдёт выше, но в последний момент опустился в угол. Я стоял по удару и самую малость не дотянулся.

Борьба за золото продолжается. «Спартак» приблизился к «Локомотиву» «Спартак» снова чуть не упустил преимущество в два мяча над «Тосно», но в этот раз всё закончилось хорошо.

По регламенту РФПЛ все игроки «Спартака» должны пройти смешанную зону. В реальности там побывал лишь капитан Денис Глушаков.

– Играли в тишине. Понятно, что траур, но у меня впервые было такое ощущение, будто я в театре нахожусь. Все смотрят и молчат. Непривычно видеть наш стадион в такой тишине. Когда болельщики начали поддерживать команду, мы заиграли в скоростной футбол, стало меньше ошибок.

– «Тосно» оборонялся так же, как и «СКА-Хабаровск»? Ставил автобус?

– Не-не, они пытались играть в футбол.

– Фернандо забирает у вас лавры, автора дальних ударов.

– Не важно, кто забивает – хоть Селихов. Главное, чтобы очки набирали. Чужие матчи мы смотрим, но важнее своё брать.

– Уже лишь два очка до «Локомотива».

– Когда был отрыв 11 очков, я говорил, что мы догоним.

На улице удалось поймать владельца красно-белых. Леонид Федун озвучил, какой подарок хочет на грядущий день рождения.



– Сейчас я попросил команду победить четвёртого числа в Самаре. У меня 5 апреля день рождения, рассчитываю на подарок.

– А матч с «Амкаром» планируете перенести в Москву?

– Мы такими вещами не занимаемся.