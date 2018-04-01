«Мы бедные читатели, а вы – бедный редактор. Как такое можно публиковать?!».

1 апреля главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко хочет покаяться. Ежедневно на его почту (по традиции она находится в открытом доступе) приходит пара десятков писем от неравнодушных читателей. Там есть всё: советы, как сделать сборную России по футболу чемпионом мира; снисходительные или великодушные указания на ошибки; пожелания сгореть в аду; вариант пыток для Виталия Мутко, а также правдоподобная версия, откуда взялась соль в допинг-пробах российских олимпийцев.

К сожалению, реагировать на все эти письма невозможно – иначе рабочий день будет состоять только из переписок. Но могу гарантировать: каждое послание читается, принимается к сведению, а дальше при необходимости запускается в дело. И в качестве извинения в этот знаменательный день я хочу опубликовать топ-10 писем, которые надолго остановили нормальное течение рабочего дня в редакции «Чемпионата». Они стоят того, чтобы о них узнал весь мир.



Да, все письма подлинные, орфография и пунктуация кое-где изменены – у нас всё же приличное заведение. Без шуток.

Сборная России – чемпион мира по спортивной мормышке!

«Здравствуйте, почему на championat.com вы не освещаете победу нашей сборной на чемпионате мира по спортивной мормышке? Или для вас это не спорт? Уж пару строк-то могли написать!».



(Серьёзно: на прошедшем в Казахстане XV чемпионате мира по спортивной ловле рыб на мормышку сборная России стала первой в командном зачёте. На турнире, кстати, был допинг-контроль (ещё раз: тут не шутят!). А на награждении наши ребята спели гимн.)

Повышенное содержание соли – это от большой любви

«С точки зрения нумерологии повышенное содержание соли в организме спортсменов может быть вызвано либо от большей концентрации силы, либо от большей любви. Можно сравнить тесты разных групп спортсменов или даже одной группы в состоянии пика формы и её упадка. Соответственно ненависть, как противоположность любви, может давать меньшее количество соли. Это к возможному различию в показателях у особо активных в этом отношении западных спортсменов. Сказанное подлежит проверке на практике».

Гадание на образование по фотографии

«Я решил написать это письмо, так как неграмотность в написании статей преисполнила мое нежелание писать это письмо. Очередной раз в заголовке я увидел слово «дичь», даже без кавычек. Это нормально? Что же вы закончили, какое учебное заведение, чтобы такое печатать, на, казалось бы, приличном сайте? Или у вас заработная плата настолько низкая, что вы это пропускаете… А на фото будто бы образованный человек. Почему мне так стыдно за вас? Да, за вас, не с большой буквы. Позор вам и мое отвращение! Без уважения, ваш бывший читатель».

«Или у вас заработная плата настолько низкая, что вы это пропускаете. А на фото будто бы образованный человек».

Временной синхронизм – гарантия победы на мундиале

«Что может игрокам команды России принести победу на мундиале – это временной синхронизм. Это понятие из области психологии и вид телепатии. Многие такой эффект осознавали, как способность узнать мысленный образ предвестника следующего за мгновение события. Мало кто знает, как и когда этот эффект проявить, а тем более загадкой остается чувство эффекта развить. Ваш покорный слуга может представить рефлекторную методику приобретения такого чувства в статичном состоянии и динамических играх на согласованном с 2-3 ребятами команды периоде 1,5-2 месяца. Есть другие варианты».

Как правильно наказать «чёрного лебедя» Мутко

«В связи с экстраординарной ситуацией вокруг нашей олимпийской сборной «Национальный комитет+60» по наказу спортивных болельщиков обращается к президенту РФ Путину В.В. с предложением перевести В.Л. Мутко, ставшего «ЧЕРНЫМ ЛЕБЕДЕМ», на работу в Совет Федерации! По мнению миллионов болельщиков, кураторство спорта следует поручить Герою России Сергею Шойгу! Давление МОК, ВАДА и ФИФА на РФ сейчас приобретает совершенно катастрофические формы, по факту, в ближайшие годы нам придется держать грамотную оборону в развязанной Западом «спортивной войне»! Надо помнить, что ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ МУТКО, однозначно, играет на руку недругам РФ, которые стремятся сорвать судьбоносные выборы! Полагаем, что знаменитый спасатель С.К. Шойгу оправдает доверие ВВП – наведет армейский порядок и в спорте!»

«Людям так легче: найти козла отпущения – и всё валить на него» Виталий Мутко – о бойкотах европейскими чиновниками ЧМ, переменах в российском футболе и тайне своего имени.

Свиной и птичий грипп – наш шанс вернуть флаг и гимн

«Свиной грипп, птичий грипп поразил Северную Корею и Южную Корею за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр. Это наш шанс вернуть наш флаг и гимн. У меня очень сильный иммунитет, чтобы сделать лекарства при помощи моей крови. Пришлите своего представителя, чтобы проверить».

Перевод сайта на русский язык

У меня такой вопрос. Почему у Вас страница в Сети не переведена на русский язык? В русском языке нет слов «центр», «бизнес», «букмекер», «котировки», «контакт», «популярно», «рейтинг», «трансфер», «лидер», «матч», «топ». Все перечисленные слова переводятся на русский язык, почему Вы их не переводите?».

Человек-маятник, Илон Маск и режим «тик-так»

«Готов предложить вам материал, работу над которым завершил 8 марта этого года. Отмечал сразу два события: Женский день и завершение полувекового служения спорту. Надеюсь, что строчку в истории развития мирового спорта я оставил.



…Конечно, за маятником надо следить с раннего детства. И это, в общем-то, не такая сложная вещь. В советские времена в каждой школе был детский врач, который регулярно вёл осмотр детей, и проводил антропометрию. Наличие в кабинете врача несложного по конструкции «Устройства», позволило бы оперативно выявить небольшие отклонения и оперативно их устранять… Уверен, что в мире нет ни одного Человека-маятника, работающего в режиме «тик-так». Но к этому надо стремиться… При всех критических издержках, научный уровень Парадигмы адаптивной концепции жизнедеятельности человека можно ставить на одну доску с достижением Илона Маска в области космонавтики. Но наши национальные интересы в области медицины, Минздрав и РАН, вынесло за скобки».

«Уверен, что в мире нет ни одного Человека-маятника, работающего в режиме «тик-так». Но к этому надо стремиться».

Удалите статью и накажите автора!

«Прочитала статью о Саше Трусовой. До самого вечера подобрала нужные слова, чтобы ответить на этот мерзкий пассаж. Ум отказывается верить, что главный редактор мог одобрить эту гадость. 13-летняя девочка занимается любимым делом, хочет быть лучшей и, заметьте, не сидит дома над гаджетами, а работает изо всех сил. Мне много попадалось гадких статей, но на это уже смолчать не смогла!!! Вместо того чтобы поддержать чемпионку, автор вылил просто ушат дерьма на неё. Противно и мерзко! Пожалуйста, удалите эту статью и накажите автора».

Чтобы убиться. Два четверных Александры Трусовой – это не сенсация. Это тупик Уже сейчас оценки новой русской звезды выше, чем не только у Медведевой и Загитовой, но и Коляды с Чаном. Но на Олимпиаду она не попадёт.

Похвала храбрости

«Прежде всего, хотел Вас поблагодарить за крайне редко встречающуюся ныне, особенно среди представителей журналистского цеха, действительно – патриотическую позицию. Не продиктованную текущими конъюнктурными веяниями или разнарядкой, а базирующуюся, исключительно на чести и совести, на стремлении донести до читателей истинную правду, какой бы жуткой или неудобной сверху она не была. В этом-то, считаю, и состоит миссия журналиста. Ваш недавний манифест относительно Олимпиады многие умы всколыхнул и заставил задуматься… Вы храбрый человек и настоящий журналист, что вдвойне для меня приятно».

Письмо года

«Мы бедные читатели, а вы – бедный редактор. Как такое можно публиковать?!».