А ещё трофей «ПСЖ», крупная победа «Реала» и унижение «Боруссии» в Мюнхене — главные события дня.

«Барселона» за две минуты до конца проигрывала 0:2… Вообще не проблема!

«ПСЖ» разгромил «Монако» и в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги

«ПСЖ» одержал победу над «Монако» в финале Кубка французской лиги. Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.

Уже в дебюте игры парижане получили право исполнить пенальти, и Эдинсон Кавани с «точки» уверенно переиграл Даниэля Субашича. На 21-й минуте Килиан Мбаппе из центра поля выполнил передачу на ход Анхелю Ди Марии, который с левого угла штрафной площади пробил в ближний угол. Субашич сыграл неудачно, и мяч оказался в сетке. В концовке встречи Мбаппе выполнил передачу в центр штрафной площади на Кавани, Эдинсон убрал со своего пути Жемерсона и оформил дубль.



«ПСЖ» в пятый раз подряд и в восьмой раз в истории выиграл Кубок лиги. «Монако», который один раз выигрывал этот трофей, проиграл в финале второй год подряд.

«Ювентус» на своём поле победил «Милан»

«Ювентус» победил «Милан» в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал нападающий туринской команды Пауло Дибала, отличившийся после передачи полузащитника Миралема Пьянича на 8-й минуте. В середине первого тайма защитник Леонардо Бонуччи сравнял счёт. На 79-й минуте хавбек Хуан Куадрадо вновь вывел «Ювентус» вперёд. Точку в матче поставил полузащитник Сами Хедира в концовке второго тайма.



«Ювентус» с 78 очками лидирует в турнирной таблице итальянского первенства. «Милан» (50) — шестой.

«Барселона» ушла от поражения в Севилье благодаря голам на 88-й и 89-й минутах

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:2.



На 36-й минуте Франко Васкес вывел хозяев вперёд, а в начале второго тайма Луис Мурьель удвоил преимущество «Севильи». На 88-й минуте Луис Суарес сократил отставание в счёте, а спустя несколько десятков секунд Лионель Месси сравнял счёт, продлив беспроигрышную серию каталонцев в Примере до 37 матчей.

«Барселона» набрала 76 очков и уверенно лидирует в Примере. «Севилья» (46) — шестая.

«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл оформил дубль

Мадридский «Реал» победил «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий Гарет Бэйл, отличившийся на 26-й минуте. В концовке первого тайма форвард Карим Бензема увеличил преимущество «Реала», точно пробив пенальти. Точку в матче поставил Бэйл, реализовавший 11-метровый на 51-й минуте.

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» — 6:0

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Первые пять голов в ворота соперника «Бавария» забила ещё до перерыва, шестой — в концовке. Хет-трик в составе мюнхенской команды оформил Роберт Левандовски, по одному голу забили Томас Мюллер, Хамес Родригес и Франк Рибери.