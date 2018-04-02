«Если бы он оторвал зад от газона и побежал за мячом, мы бы не пропустили»

Унижение «Боруссии»: что это было?

С приходом нового тренера Петера Штёгера «Боруссия» изменилась. Опустилась суицидально высокая линия защиты, фланговые игроки узнали, что такое «вернуться за линию мяча», а прессинг перестал быть единственной реакцией на потерю мяча. И вот в самом трудном матче второго круга «Боруссия» как будто вернулась во времена Петера Боша. Это необъяснимо.

Это не попытка принизить выдающийся матч «Баварии». Просто факт: гости не могли сыграть ещё более удобно для команды Хайнкеса. После потерь дортмундцы оставались вчетвером-впятером за линией мяча (а потерь было много). Они проваливались в центральной зоне и проигрывали подборы на дуге собственной штрафной. В общем, сделали всё, чтобы «Баварии» было удобно раскатывать атаки диагоналями из центра, а заодно любезно предоставили хозяевам глубину атак.

«Бавария» с удовольствием прессинговала в центральной зоне: три потери Дауда, Кастро и Вайгля привели к трём голам. Гётце, Пулишич и Шюррле не только не утруждали себя помощью в обороне, но и не возвращались назад при розыгрыше мяча, потому полузащита «Боруссии» регулярно оказывалась с мячом в численном меньшинстве.

Дело даже не в счёте. Просто для «Баварии» матч сложился слишком уж просто.

Икарди сделал дубль. Но это, конечно, не повод взять его в сборную

«Интер» похож на медведя. Зиму проспал, весной ожил. После прекрасного начала сезона команда просто исчезла на зимние месяцы, оформив антирекордную серию без побед (10 игр во всех турнирах). И вот с начала марта всё изменилось: ничья с «Наполи» и 8:0 в матчах с «Сампдорией» и «Вероной». Шесть из этих восьми голов на счету Мауро Икарди. А теперь внимание: эти шесть голов он забил с девяти ударов. Какая-то ненормальная статистика, так не бывает. Икарди подходит к важнейшему отрезку сезона в лучшей форме. Или для Хорхе Сампаоли это не имеет значения?

4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера» У Мауро Икарди столько же голов в матче с «Сампдорией», сколько точных пасов.

Салах и Лукаку: 29 и 100. Что это значит?

Что Салах и Лукаку синхронно обновляют список достижений. Мохамед забил 29-й гол в чемпионате. Он второй африканец в истории АПЛ после Дрогба, кому это удалось. Гол стал не только рекордным, но и победным. В концовке матча с «Кристал Пэлас» про него забыли в центре штрафной, и египтянин не простил такой ошибки. Кстати, Мамаду Сако лишний раз напомнил, почему он не пригодился Клоппу. Защитник просто упал в самый важный момент.

Хватит сравнивать Салаха с Месси. Они разные Если очень хочется его с кем-то сравнить, есть более подходящий вариант.

Ромелу забил 100-й гол в АПЛ. В принципе, футболистов с сотней голов в Англии хватает, но Лукаку всего 24 года. Неплохо для форварда, которого ругают за низкую результативность. Его гол «Суонси» на пятой минуте тоже стал победным для команды. Дистанция от «Ливерпуля» не меняется уже месяц: два очка плюс игра в запасе.

«Барселона» с Месси и без Месси – это разные команды

Так сказал Эрнесто Вальверде. И он прав. Целый час игрового времени «Барса» напоминала себя образца позднего Луиса Энрике. Мяч неплохо ходил вдали от штрафной, но мало попадал в опасные зоны. Коутиньо и Дембеле оставались без мяча, Суарес – тем более. Выход Месси всё изменил. Самый забавный пример: Коутиньо поменял фланг и сразу стал больше участвовать в игре. В первый час у него 30 касаний мяча, в последние полчаса – 49 касаний.

Вышел Месси – и мяч стал проходить в штрафную. Семь ударов из пределов штрафной до появления аргентинца и шесть – за полчаса, после того, как он оказался на поле. Но эта статистика не отражает всех перемен в игре. Некоторые опасные моменты просто не заканчивались ударами. Незадолго до гола Суареса Месси вывел Коутиньо практически один на один под углом к воротам, но бразилец почему-то не стал бить, а отдал на фланг. Ещё был момент, когда прошёл кросс на Суареса, но уругваец просто не прочувствовал момент и не пошёл замыкать.

«Барселона» провела неудачный матч с точки зрения качества игры, могла пропустить намного больше двух голов (по xG 3,5) и не создала много моментов. Но, чтобы забил Месси, не нужен момент. Оцените качество момента: на скриншоте голевой удар выделен красным. И сравните с моментами, которые не использовала «Севилья». В общем, без Месси «Барселона»… лучше не будем говорить об этом. Хотя не хватало и Бускетса, и не только Буксетса-волнореза, но и Бускетса-инженера, но об этом ниже.

Удар Месси. Сравните с незабитыми ударами игроков «Севильи». Данные Understat.com

«Барселона» идеальна. Главное – не возвращать Неймара Вальверде раскрыл команду с новой стороны. А ещё показал, чем Дембеле лучше Неймара.

«Ман Сити»: мастер-класс для «Барселоны»

Чуть раньше в Англии сыграли матч, который очень интересно сравнить с матчем «Барселоны». Футбол «Барсы» и «Сити» принято считать похожим. В частности, обе команды зависят от того, как быстро передвигают мяч по полю. Так вот, сравним один показатель. Игроки «Ман Сити» за час вступили в игру 702 раза и сделали 559 точных пасов. У «Барселоны» за час соответственно 512 и 338. На 20% больше касаний на точный пас – о чём это говорит?

Если коротко, о том, что в «Барселоне» больше нет следов влияния Гвардиолы. В начале матча «Ман Сити» можно было за две минуты не насчитать ни одного раза, когда игроки «Сити» делали больше двух касаний мяча. Игроки «Барсы» — за исключением Иньесты – не делали меньше двух касаний. Коутиньо, Дембеле, Паулиньо, Ракитич – все они брали паузу с мячом, чтобы подумать и принять лучшее решение. Де Брёйне, Сильва, Фернандиньо не брали паузу, они сразу отдавали мяч. В сравнении с ними для темпа движения мяча «Барсе» как раз и не хватало Бускетса. Человека-метронома. Но вернёмся к «Сити».

«Сити» сделал результат за полчаса и взял паузу до финального свистка. Кажется, единственное, что может помешать «Сити» порвать всех в Европе, – самоуспокоенность. После «Эвертона» Гвардиола сказал: «Ещё один матч, и мы чемпионы». Кхм, следующий матч «Сити» играет с «Манчестер Юнайтед». Обычно тренеры не позволяют себе приписывать три очка, которые ещё не заработаны. Тем более в дерби. Тем более со второй командой чемпионата. Если только это не какой-то новый способ мотивации.

Давид Сильва – самый важный игрок в «Ман Сити». Объясняем, почему Сильва вчера сделал дубль. Но его ценность в другом.

«Ювентус» такой «Ювентус»

«Ювентус» снова провёл матч, в котором убедительнее всего оказался счёт на табло. «Милан» больше бил, набрал больше баллов xG, а выиграл «Ювентус». Если вспомнить вымученную победу над «Лацио» и — вы сами помните какую — победу над «Тоттенхэмом», это уже входит у туринцев в привычку. Команды бодались на равных минут 80, а потом простой навес Хедиры на дальний угол вратарской – и Куадрадо оказался там совсем один. Под финальный свисток Хедира забил и третий гол, чтобы снять все вопросы. Тот случай, когда по счёту матча точно не получится угадать, как играли команды.

После матча Аллегри изящно похвалил/подколол Бонуччи: «Рад, что он забил, но ещё больше рад за свою команду». А Гаттузо явно был на эмоциях, потому что с интервалом в пять минут сказал: а) «Результат не отражает ход матча, а потому нам нужно не расстраиваться», и б) «Я разозлился и не хочу притворяться, что всё в порядке». Взаимоисключающие параграфы? Неважно. С таким характером к «Милану» придут победы.

Кстати, от Рино досталось персонально Чалханоглу. «Меня разозлило, что он спорит, когда теряет мяч. Он смотрит на газон и кричит на партнёров. Не хочу это видеть. Если бы он оторвал свой зад от газона и побежал, чтобы вернуть мяч, мы бы не пропустили второй гол». Исчерпывающая и аргументированная оценка.

Гаттузо в одном матче от трофея с «Миланом». Как всё-таки он это делает? Разбираем, что Гаттузо сказал и что сделал. И почему это работает.

Златан уже жжёт в MLS

Забил потрясающий гол, а потом ещё один – победный. А ведь его команда проигрывала со счётом 0:3. В общем, дебютировал в своём фирменном стиле.

Ибра – король. Он забил безумный гол в первом же матче А потом оформил победный дубль.

«ПСЖ» выиграл 16 трофеев во Франции из 18

С тех пор как «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 2013 году, в стране разыграны 18 трофеев: чемпионатов, кубков и суперкубков. У «ПСЖ» 16 из 18 возможных. Пять суперкубков, пять кубков лиги, два кубка Франции, четыре чемпионства. Ну и до следующей победы в чемпионате осталось подождать пару недель. Пожалуй, «ПСЖ» надо купить соперников.

В финала Кубка с «Монако» (главным преследователем в чемпионате, если что) «ПСЖ» не заметил отсутствия Неймара. Сверкал Килиан Мбаппе. На первых минутах он раскидал финтами троих и получил по ногам в штрафной. Пенальти в отсутствие Неймара забил Эдинсон Кавани (Дани Алвес был не против). В середине тайма Мбаппе вырезал идеальную передачу между защитниками на Ди Марию: 2:0. Потом француз выкатил мяч под удар Кавани на линию вратарской, и тот просто не попал. Скинул под удар Дани Алвесу – тоже на линию вратарской. Наконец, в конце матча выдержал паузу и выкатил мяч на Кавани, и тот сделал дубль.

Несмотря на разгром, нельзя сказать, что «ПСЖ» держал игру под контролем. Рони Лопеш не реализовал выход один на один и попал в штангу, гол Фалькао был в спорной ситуации отменён, и всё это было, когда счёт оставлял «Монако» шансы.

«Тоттенхэм» сделал всё за 5 минут

Команда Маурисио Почеттино хорошо знает, что в больших матчах нельзя расслабляться даже на пять минут. Даже если 85 минут ты играл хорошо. Проверено в Лиге чемпионов. Этот опыт «шпоры» применили в дерби против «Челси».

Закрытый футбол в первые 45 минут превращал даже удары с нулевого угла и из-за пределов штрафной в опасные. Но голы всё-таки случились. Об раза в виде наказания: сначала Льорис ошибся на выходе, потом Мозес подарил мяч соперникам на своей половине поля. Впрочем, удар Эриксена слишком хорош, чтобы говорить об ошибке.

Второй тайм минут 20 был похож на первый, пока «Тоттенхэм» не уловил, что «Челси» плывёт под давлением. Неожиданную ошибку допустил Мозес, который упал и не выбил мяч из штрафной. Гости заиграли ещё агрессивнее. Сон Хын Мин пробил издали в девятку, Кабальеро вытащил, а через минуту тот же Алли выскочил один на один после заброса Дайера, не дал вратарю сблизиться и забил. Ещё через три минуты в штрафной «Челси» началась настоящая паника: мяч метался по вратарской после удара Сона, а Алонсо, Кристенсен и Аспиликуэта втроём не успели ни выбить мяч, ни накрыть добивание Алли.

При этом «Челси» имел неплохие моменты и до провальных пяти минут в середине второго тайма, и после. По xGхозяева смотрелись почти на равных. Но пяти минут, когда играл только «Тоттенхэм», хватило гостям для победы.

Теперь «Челси» отстаёт от четвёртого места на восемь очков, а Конте рассуждает о том, что всего два года назад команда была 10-й, да и усилить состав летом можно было получше. Конте, конечно, прав. Но всё-таки кажется, что не стоило ему зимой вступать в конфликт с Моуринью. По странному совпадению пока тренеры обменивались колкостями и переходили на личности, «Челси» начал проигрывать. Не только лидерам – «Борнмуту» и «Уотфорду» тоже.

Конте и Моуринью перешли на личности. Так нельзя Война, которую разожгли журналисты.

Обамейянг: забил пенальти – дай забить другому

Типичная для «Арсенала» последних лет история. После того как цели на сезон окончательно становятся недосягаемыми, команда начинает неплохо играть. В прошлом туре был разгромлен «Уотфорд», сейчас «Сток». Правда, реализовать преимущество и неплохие моменты не удавалось до самого конца матча. Обамейянг забил пенальти на 75-й минуте, а через 10 минут сделал дубль после углового. В оставшееся время он успел уступить право на ещё один пенальти Ляказетту. После матча он объяснил, почему отказался от хет-трика: «Я уже забил два гола, а Ляказетт восстановился после травмы. Гол поможет ему вернуть уверенность». Вот это красиво.