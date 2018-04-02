Человек, который передал Неймару чек на € 222 млн

Наверное, вы никогда не слышали про Маркуса Мотту, а ведь это главный футбольный юрист Бразилии. Он занимался трансферами Габриэла Жезуса в «Манчестер Сити»,

Неймара в «ПСЖ», Коутиньо в «Барселону» и десятками других известных сделок.



Приезд Маркуса Мотты в Москву стал возможен благодаря матчу Россия – Бразилия. Попутно адвокат принял участие в юридической конференции компании SILA International Lawyers. Выступление Мотты выделялось на фоне коллег. Если одни вещали сухо, то бразилец ходил по залу и эмоционально жестикулировал:



– …и тогда я говорю руководству испанской лиги: «Да, у вас есть Месси и Роналду, но им за 30 лет. Кто будет следующим лицом чемпионата?

Маркус Мотта Фото: SILA International Lawyers

Мотта на графиках демонстрировал ежегодный рост международных трансферов и на собственном примере рассказал, как эволюционировал рынок за 20 лет. Бразилец вспомнил свою первую сделку в 1996 году. Тогда контракт футболиста был оформлен на трёх страницах и трансфером занимался он один. А вот при переходе Неймара было задействовано 10-12 юристов, а соглашение расписано на 45 листах.

– Ещё недавно 100 миллионов казались фантастической цифрой для трансфера, — напоминает он. — А сейчас рекорд уверенно побит – 222 миллиона! И если вы спросите моё мнение, то я уверен, что тенденция продолжится и мы увидим новые рекорды. Клубы сходят с ума в поисках новых Неймаров, Месси и Роналду. «Реал» заплатил за 16-летнего Винисиуса 45 миллионов евро! Все хотят найти суперзвёзд до того, как за них придётся выложить суперцену.

Вложились в будущее. 11 самых дорогих молодых игроков мира Габриэл Жезус ярко начал карьеру в «Манчестер Сити». Его трансфер вошёл в число самых дорогих в мире для игроков не старше 20 лет.

После пламенной речи Маркуса Мотты вокруг него собралось множество юристов, которые стремились обменяться с ним контактами. Когда ажиотаж чуть спал, удалось увести адвоката в сторону и задать ему несколько вопросов.

«Большинство переговоров идут через WhatsApp»

– Вы – главный юрист бразильских футболистов. Как к этому пришли?

– Я был директором крупнейшего бразильского клуба, «Фламенго», с 1996 года. Являлся международным представителем команды в 1999-2000 годах. Тогда и вышел на трансферный рынок.



– Часто переговоры проходят на стадионах и в отелях. А самое необычное место, где доводилось обсуждать трансферы?

– На самом деле большинство переговоров идут через приложение WhatsApp на телефоне. Там может начинаться процесс и там же заканчиваться. Иногда даже звонить не приходится.



– Если я сейчас украду у вас телефон, то смогу устроить трансфер Неймара в «Спартак»?

– Не получится, у меня всё хорошо защищено (смеётся).



– Какие необычные пункты встречали в контрактах футболистов?

– Это интересная тема, и тут стоит сказать про «Шахтёр». Украинский клуб усердно контролирует футболистов. Игрокам чётко указаны штрафы: опоздания, лишний вес, всё-всё-всё. Мне близок подход «Шахтёра».

– Почему?

– Если ты привозишь из Бразилии молодого игрока и помещаешь его в другую культуру, чёткие правила помогут регулировать поведение. Что мы видим в результате? В нынешней сборной Бразилии шесть игроков, прошедших «Шахтёр». И всё потому что клуб десятилетиями строит систему воспитания футболистов.



– На какие пункты в контракте чаще всего жалуются футболисты?

– Футболисты могут даже не знать деталей своего контракта. Или не понимать, почему они существуют. А в большинстве случае игрокам нет дела до всех этих пунктов. Они хотят знать только размер зарплаты и срок контакта. Особенно это касается молодых. Поэтому и нужны адвокаты и агенты, которые сформируют договор, подходящий для спортсмена и клуба одновременно.

«Динамовские врачи утверждали, что Тьяго Силва закончил карьеру»

– Зачем вообще нужны адвокаты? Неужели агенты не договорятся с клубом о контракте?

– Важно учитывать много деталей. Есть особенности у каждого рынка и каждого трансфера. Чем больше проработаны эти вещи, тем лучше составлено соглашение. Адвокат всегда на связи – 24 часа в сутки. Например, в последнее время мы много работаем с Китаем, и порой поспать не получается вообще.



– Агенты получают процент от сделки. А адвокаты?

– Нет, это более невозможно по правилам ФИФА. Я не агент, и у меня нет ни малейшего желания им становиться. Наоборот, крупнейшие агенты являются нашими клиентами. Я не хочу влезать в конкуренцию с ними. Я лучше буду помогать им, клубам и футболистам.



– Допустим, я российский футболист. Сколько я должен заплатить, чтобы вы стали моим представителем?

– Если вы меня убедите, что я должен заняться вашим делом, то сам заплачу вам.



– Шутите?

– Нет, серьёзно. С рядом футболистов я начинал работать, не требуя с них денег, а наоборот, помогал им финансово.



– Вот сейчас хорошо бы привести пример.

– Тьяго Силва. Когда он обратился в наш офис, у него были невероятные проблемы со здоровьем (запущенный туберкулёз. – Прим. «Чемпионата»). Как я мог брать с него деньги? Это было исключено. Я обязан был войти в его ситуацию. В результате он поправился и стал капитаном «Милана», сборной Бразилии и «ПСЖ». Я человек из мира футбола и должен оставаться гибким. Не всегда следует брать деньги за свои услуги.

Тьяго Силва рассказывает, как он прошёл через ад в «Динамо» Защитник сборной Бразилии впервые оказался в Москве с тех пор, как едва здесь не умер. Интервью с Тьяго Силвой.

– Как вы помогли Тьяго Силве?

– К нам обратился его агент. Сказал, что у него есть некий центральный защитник: «Он испытывает большие проблемы со здоровьем. Клуб больше в нём не заинтересован. Надо вытаскивать парня». Динамовские врачи выдали отчёт, согласно которому футболист не в состоянии продолжать карьеру. Агент Тьяго Силвы отказался это признавать и не дал им оперировать игрока. Сказал, что сам его повезёт на лечение. «Динамо» было не против, чтобы это делалось не за счёт клуба. Тьяго Силву повезли в лиссабонскую клинику. Он вылечился полностью за счёт агента.



– Это вообще нормально, что за восстановление футболиста заплатил не клуб, а его агент?

– Абсолютно. Тьяго Силва впоследствии не отзывался плохо о «Динамо». Было несколько вариантов. Футболист выбрал лечение, на котором настаивал его агент. «Динамо» позволило. Никаких проблем. Москвичи без возражений отпустили футболиста.

«Это было бы самое нелепое ограбление»

– Переход Неймара в «ПСЖ» – самая сложная сделка в вашей карьере?

– Я бы так не сказал. Мы с большой заботой относимся к любому игроку, будь то неизвестный юноша или Неймар. А бывает ещё молодой игрок и большой клуб, как в случае с Винисиусом и «Реалом». Короче, сложность сделки всегда примерно одинаковая. Меняется лишь количество нулей в контракте.



– Были опасения, что переход Неймара в «ПСЖ» повлечет за собой санкции из-за нарушения финансового фэйр-плей?

– Не имею права углубляться в детали. Это больше вопрос к «ПСЖ». Я скажу так: в клубах такого масштаба достаточно серьёзные директоры, чтобы проанализировать ситуацию. Все риски были просчитаны. И, как видите, верно.



– Я читал, что именно вы были тем человеком, который привёз Неймару чек на 222 миллиона евро.

– Да, вместе с другим адвокатом Хуаном Креспо. Я – как представитель игрока, а он – со стороны «ПСЖ». Всё было согласно законам. Игрок выкупил себя у «Барселоны», выплатив штраф 222 миллиона за разрыв контракта.

Невероятные € 222 млн! Неймар и ещё 9 самых дорогих трансферов в истории 222 млн евро, поступившие на счёт «Барсы» для активации опции выкупа Неймара, — самая дорогая сделка в истории с двукратным преимуществом.

– Есть мнение, что финансовый фэйр-плей просто не работает. Это так?

– Установлены правила, и они вполне понятны. Кое-что ещё стоило бы прояснить. В любом случае это полезная инициатива. Вы же видите рост количества трансферов. Фэйр-плей регламентирует деятельность и в будущем ещё сильно оздоровит футбол.



– Сколько у вас было охранников, когда вы везли чек на 222 миллиона?

– Ни одного. Чек был именным. У нас не было никакого риска. Это было бы самое нелепое ограбление.



– Вам когда-нибудь угрожали? Всё-таки мир футбольных трансферов притягивает разных людей.

– Я 20 лет в футболе. Я бы не выжил в нём, если бы моя манера вести дела не была настолько прямой. Знаю, что на нашем рынке всякое встречается. Я выбрал моральную линию, которую никогда не перехожу. Это уберегает меня от неприятных ситуаций. Люди уже два десятка лет знают, что с сомнительными идеями ко мне лучше не обращаться.



– Какой имидж у российского рынка трансферов?

– Мы уже долгие годы сотрудничаем. Есть много успешных сделок, есть противоречия, которые решает ФИФА. Тем не менее рынок известный и уважаемый. Возьмите Вагнера Лава. Он каждый раз готов был вернуться в Москву. Это и есть показатель отношения к России.