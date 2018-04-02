В «Зените» дебютируют парни 17 и 18 лет. Кто это?

Проходной, на первый взгляд, матч «Зенита» в студёной Уфе совершенно неожиданно приобрёл знаменательный подтекст. И дело тут не в кошмарных условиях для игры в мяч или итоговом результате, а в двойном дебюте в концовке. Петербургские болельщики заждались появления воспитанников клуба в первой команде и, должно быть, поначалу глазам не поверили, разглядев сквозь снежную пургу новое лицо на кромке поля. А потом – ещё одно…

Лучший футбол для 1 апреля. В России опять ищут мяч в снегу Это был футбол, который не мог не оставить тебя злым.

Роберто Манчини постфактум объяснил выход на поле молодых защитников без затей: дескать, у меня просто кончились футболисты. Но сам по себе факт выхода в составе сине-бело-голубых парней 17 и 18 лет от роду, безусловно, заслуживает внимания. Хоть на минуту, хоть на десять. Для футбольного Петербурга он отраден вдвойне – поскольку оба являются стопроцентным «продуктом» клубной академии. Запомним эти фамилии – и последим за дальнейшей карьерой ребят.

Никита Каккоев – 18 лет

О Каккоеве петербургская публика прослышала ещё в прошлом сезоне – во многом благодаря удачным играм с резервистами «Спартака». На выезде Никита поразил ворота красно-белых самостоятельно, дома – ассистировал партнёру. Прошлый год по всем параметрам получился прорывным для Каккоева: он был стабильно востребован тренерами юношеской сборной (в общей сложности полтора десятка матчей под руководством Михаила Галактионова, а затем Александра Гришина), стабильно выступал в ФНЛ, успешно решая различные тактические задачи. Тем не менее столь быстрого повышения в статусе, наверное, ни сам Никита, ни его персональные почитатели из числа родни не ожидали. О широкой аудитории и говорить не приходится.

Даже когда Манчини повёз в Эмираты целый отряд дублёров, перспективы Каккоева просматривались смутно. В спаррингах парень действовал не по годам хладнокровно и уверенно, но примерно всем наблюдателям было понятно: должно случиться нечто из ряда вон выходящее, чтобы в официальном матче Мистер предпочёл юниора кому-то из матёрых конкурентов – Маммане, Мевле или Ивановичу. Как это часто бывает, премьеру резервиста в чемпионате страны ускорил форс-мажор – в виде травмы Мамманы. Звучит невероятно, но факт: в столице Башкирии запас «Зенита» оказался на две позиции короче уфимского! Когда Манчини потребовалось подменить ветерана Жиркова, капитально «наевшегося» снежным футболом, альтернативы дублёрам у него действительно не нашлось.

Понятно, что за десяток минут на газоне проявить свои лучшие качества новичку было проблематично, особенно в столь суровых погодных условиях. Грубой ошибки не допустил – уже хорошо. Дебют можно признать успешным. Не хочется верить, что в основе его лежала кадровая безнадёга итальянца и ничего более. В свете хронического дефицита в стране качественных центральных защитников каждый новый представитель амплуа в РФПЛ будет обречён на повышенное внимание и сравнения с могучими «стариками» из ЦСКА.

Компетентное мнение

Александр Гришин (бывший главный тренер юношеской сборной России):

— Каккоев у меня в сборной играл на разных позициях – и центрального защитника, и правого. Универсальный, обученный футболист, тактически грамотный. Большинство решений на поле – по делу. Но одно дело выходить за условный «Амкар» и другое – за «Зенит». Уровень конкуренции несопоставим. Возможно, для питерской основы Никита ещё немного сыроват, но то, что Манчини подпускает молодёжь к первой команде, не может не радовать. Мы в Союзе в 17 лет начинали во взрослом футболе, и ничего. Так что возраст – не помеха.

В бой идут молодые львы. Кто рвётся в основу «Зенита» Кого-то из них мы наверняка увидим в Премьер-Лиге весной. И может быть, даже не одного.

Илья Скроботов – 17 лет

В нынешнем сезоне был только один более ранний дебют: форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов открыл дверь с табличкой «РФПЛ» в 17 лет и 7 месяцев. Рослый защитник «Зенита» шёл к этой цели на полтора месяца дольше, но ценности его достижения это не умаляет. В новейшей, российской, истории «Зенита» лишь четыре человека стартовали в первой команде в более нежном возрасте – Зезин, Бураков, Ходжаниязов и Гасилин. Скроботов в этом рейтинге молодых да ранних занял пятое место.

Уникальность случая заключается в том, что Илья только прошлым летом выпустился из академии «Зенита» и дошёл до основы, минуя курс молодого бойца в «Зените-2». Нынешний сезон он начинал в запасе «молодёжки» у Александра Горшкова. Важно, что, внезапно получив свой шанс, в домашней встрече со спартаковскими резервистами, новичок оказался к нему морально и физически готовым. После удачного выхода на замену в первом тайме более из обоймы Скроботов не выпадал. Начинал летне-осенний этап запасным – заканчивал основным.

Для центрального защитника Илья сложен просто идеально – высокий, физически крепкий. Длинный пас – важное качество для стоппера – в ассортименте. Дополнительная опция – поставленный дальний удар. На сборах Скроботов его не стеснялся демонстрировать. Одним словом, в окружении взрослых мужиков не растерялся. Тренерского поощрения – в виде перевода в первую команду на постоянной основе – заслужил.

Компетентное мнение

Александр Горшков (главный тренер молодёжной команды «Зенита»):

— Илья обладает хорошими данными – не случайно его привлекли из молодёжной команды сразу в первую, в обход «Зенита-2». Помимо физических качеств Скроботова отличает игровое мышление. У него хорошее начало атаки, передача с левой ноги, игра головой. Если человек прошёл все сборы с основой и остался в ней – значит обладает характеристиками, соответствующими требованиям Манчини. Мы очень рады, что перспективные парни у нас появляются. Главное, чтобы им давали шанс. Илья – серьёзный человек, всё адекватно воспринимает, не зазнаётся и настроен серьёзно трудиться дальше.