Скорбь по Кемерово, феерия Вернблума, рекорд Ротенберга и погоня «Спартака» за лидерством – в подборке лучших фото прошедшего тура.

Ещенко на танке в гонке за лидерство – в мгновениях 24-го тура РФПЛ

Скорбь тура

Перед началом каждого матча 24-го тура российской Премьер-Лиги все клубы почтили минутой молчания память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Выгода тура

«Амкар» провёл домашний матч в Москве и получил прибыль как в денежном эквиваленте, так и в очках.

Серия тура

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба забил четвёртый гол в четырёх матчах, однако это не позволило его команде одержать победу над «Динамо».

Растяжка тура

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко демонстрирует впечатляющую растяжку.

Отставка тура

«СКА-Хабаровск» после ничейного матча с «Ахматом» принял решение расстаться с Ринатом Билялетдиновым, который проработал с командой чуть больше трёх месяцев. После клуб пошутил, что на смену Билялетдинову придёт Роберто Карлос.

Погоня тура

«Спартак» воспользовался осечкой «Локомотива» — одержал победу над «Тосно» и сократил отставание от лидера до двух очков.

Внимательность тура

Дмитрий Комбаров не может оторвать глаз от игры Рикардиньо.

Подкат тура

Сергей Сухарев жёстко обошёлся с Зе Луишем.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Белоснежный газон тура

«Зенит» в честь Дня дурака решил пошутить об изобретении уникального сорта газона, а после оказалось, что в Уфе придётся сыграть на белом поле, покрытом снегом.

Фото: fc-zenit.ru

Стадион тура

«Урал» провёл первый матч на стадионе «Екатеринбург Арена». Обыграть «Рубин» на новом поле не удалось, однако все остались под впечатлением от арены, которая совсем скоро примет матчи чемпионата мира.

Фото: fc-ural.ru

Спасение тура

Полузащитник «Анжи» Олег Данченко спас команду от потери очков, забив гол на последних секундах матча с «Краснодаром».

Универсальный игрок тура

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в матче с «Ростовом» забил пятый победный гол в нынешнем сезоне, что позволило «армейцам» вернуться в тройку лидеров чемпионата.

Рекорд тура

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг творит историю, не выходя на поле. В этом туре он побил рекорд РФПЛ по количеству матчей, проведённых в запасе, – встреча с «Амкаром» стала для него 131-й, проведённой на скамейке для запасных.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плакаты тура

История о том, как болельщица «Спартака» с помощью плаката обманным путём получила футболку Александра Селихова, только увеличила количество посланий футболистам на трибунах.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Футболка Фёдора Смолова заряжена на успех в учёбе.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Исландские футболисты завоевали внимание болельщиц «Ростова».