Шалимов ушёл. Кто теперь возглавит «Краснодар»?

Почему уволили Шалимова?

Тема увольнения Шалимова активно обсуждалась на протяжении всего этого сезона. Особенно после неудачного периода в сентябре-октябре, когда «Краснодар» потерпел 5 поражений подряд: 4 матча в РФПЛ и 1 в Кубке России. Одной из ключевых причин поражений стала травма Смолова. Показательно, что незадолго до этого «Краснодар» выдал лучший старт чемпионата в истории клуба. И тогда Смолов был в строю.

В непростой ситуации руководство клуба оставило Шалимова на своём посту. «Краснодар» преодолел спад и зимний перерыв провёл на четвёртой строчке в таблице – в одном очке от второй! При этом «Краснодару» много не везло. Команда Шалимова чаще любого другого соперника била в штанги/перекладины в этом сезоне – 9 раз. Вчера «Краснодар» в третий раз подряд не смог выиграть в чемпионате (соперники – «Динамо», «Уфа» и «Анжи»). Этого оказалось достаточно, чтобы тренер был отправлен в отставку.

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Кто возглавит «Краснодар»?

Информация противоречивая. Одни источники сообщают, что команду возглавит Олег Фоменко. Он входил в штаб всех последних тренеров «Краснодара» – Шалимова, Кононова, Муслина и Ташуева. Согласно другим источникам, назначен будет Мурад Мусаев – старший тренер молодёжной команды. Точный ответ пока не знают даже футболисты «Краснодара», которые спрашивают друг у друга, есть ли новости по тренеру. Ожидается, что решение объявят завтра, 3 апреля.

Кто такой Фоменко?

Человек, который играл в футбол до 2009 года (среди известных команд: «Амкар», «Урал», «Спартак-Нальчик»). Лучший футболист Пермского края 2000 года. В командах у него было прозвище Чеченец, потому что родом он из Грозного. Хотя у Фоменко мать – мордовка, а отец – русский. В «Краснодаре» Фоменко работал с 2010 года.



В «Краснодаре» отзываются о Фоменко как о старшем брате или армейском старшине. Спокойный и отличный человек, наладивший тёплые отношения со всеми в клубе. Именно он часто занимается с игроками во время их индивидуального восстановления после травм.

Письмо к тринадцати. Критика Ивана в адрес Шалимова – пустая Коротко о том, что резервисты «Краснодара» Игоря Шалимова ругают зря. Или не за то.

Кто такой Мусаев?

Согласно одному из наших источников, до конца сезона команду возглавит Мусаев. Близкие к клубу собеседники «Чемпионата» утверждают, что у Мусаева больше тренерского мастерства. Даже несмотря на то что он руководит молодёжной командой. Вместе со своими парнями он привёз мадридский «Реал» в Краснодар, собрав на игре с испанцами 32,5 тыс. зрителей.

Имеют ли право Мусаев и Фоменко тренировать «Краснодар»?

Чтобы возглавлять команду РФПЛ, необходимо обладать лицензией категории PRO. У Фоменко она есть, и он имеет все основания на назначение. Об этом рассказал глава Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

А вот у Мусаева такой лицензии нет. Это значит, что он лишь временно сможет возглавлять «Краснодар», но спустя несколько недель клуб будет обязан представить другого специалиста, который будет находиться на скамейке запасных и посещать пресс-конференции. Возможно, именно из-за этого «Краснодар» не объявил имя преемника одновременно с увольнением Шалимова.

Какова реакция на случившееся у игроков «Краснодара»?

По поводу перестановок в тренерском штабе уже высказался нападающий «Краснодара» Федор Смолов. Он признался, что для него это стало «полной неожиданностью» и ничто не предвещало произошедшего.