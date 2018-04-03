Красота дня. Новая любовь главного тренера «Шахтёра»

Возлюбленная Паулу Фонсеки, которая может задержать португальца в «Шахтёре» ещё на очень долгое время.

Паулу Фонсека приехал в «Шахтёр» женатым человеком. Со своей женой Сандрой португалец состоял в браке 20 лет. Однако на Украине сердце тренера пленила новая пассия – пресс-секретарь владельца клуба Рината Ахметова Катерина Остроушко. Служебный роман зашёл так далеко, что стал достоянием прессы и причиной развода Фонсеки с теперь уже бывшей супругой. Источники в «Шахтёре» не стали отрицать факт отношений 45-летнего португальца и 27-летней украинки.

Фонсека возглавил украинский клуб летом 2016 года. За это время донецкий клуб выиграл чемпионат Украины, Кубок Украины, Суперкубок и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где в равной борьбе уступил «Роме». Сам Паулу выиграл титул лучшему тренеру в Украине, а сейчас его команда уверенно идёт ко второму титулу.

Фото: facebook.com/k.ostroushko

Паулу и Катерина уже не скрывают отношений и охотно выходят в свет на различного рода мероприятия.

Фото: facebook.com/k.ostroushko

Благодаря успешной работе в «Шахтёре» португалец оказался на радарах сразу нескольких больших команд. Ходили слухи в заинтересованности в его услугах «Монако», «ПСЖ», «Арсенала» и «Эвертона». Английская пресса написала, что для удержания своего тренера «Шахтёр» предложит зарплату в девять млн евро в год. Но думается, что главная причина для Паулу оставаться в «Шахтёре» — Катерина.

Фото: facebook.com/k.ostroushko

Сама Катерина уже давно работает пресс-секретарём Рината Ахметова. Интересно, могла ли она догадываться, что судьба сведёт её с португальским тренером футбольной команды?

Фото: facebook.com/k.ostroushko

Если бы не работа пресс-секретарём, возлюбленная португальца легко могла бы стать моделью. Уж очень гармонично она получается на всех фотографиях.

Фото: facebook.com/k.ostroushko

Катерина уже в 19 лет начала работать на телевидении, на телеканале «Донбасс», где вела новости. К тому же принимала участие ещё в нескольких проектах канала.

После победы в Лиге чемпионов над «Манчестер Сити» пара предстала в образе «Зорро». Видно, что люди нашли друг друга. Пожелаем возлюбленным счастливых дней вместе, а португальскому тренеру успехов в своём деле.