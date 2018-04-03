10 звёзд футбола, так и не ставших сильными тренерами

В мире футбола немало успешных тренеров, которые не были профессиональными футболистами. И пока тренеры с опытом игрока кичатся его важностью, такие люди, как Жозе Моуринью, превращают подобные разговоры в абсурд. Напротив, зачастую бывшим футболистам крайне трудно освоиться в новой роли. Даже тем, кто привык быть на поле главным действующим лицом.



Одним из таких тренеров сейчас выглядит Кларенс Зеедорф. После неудачи в «Милане» Кларенс попробовал себя в Китае. С недавних пор голландец в чемпионате Испании. В восьми матчах Примеры его «Депортиво» набрал всего три очка и прочно стоит на вылет. Надеемся, Зеедорф выберется из этой безнадёги. И не повторит путь своих звёздных предшественников, бросивших затею стать тренером в серьёзном европейском клубе. О них мы и вспомним.

5 молодых тренеров, которые ещё недавно блистали в «Милане» Кларенс Зеедорф — ещё один из эпохи 2000-х — возглавил «Депортиво». Ему есть на кого посмотреть.

Первая попытка стать главным тренером случилась в 2004-м. Легендарный болгарин во главе своей сборной: идеальная история. С результатами всё было не так эпично. После того как на Евро-2004 болгары проиграли все матчи в группе, команда так и не пробилась ни на один турнир. Спустя несколько лет была короткая поездка в «Сельту». Ещё пару лет, и вот уже Стоичков – тренер команды из ЮАР. Той самой, в которой недавно тренировался Усейн Болт. После «Мамелоди Сандаунс» тренер продолжил удивлять и стал… советником президента «Ростова». Вдоволь покатавшись по свету, Стоичков поехал в Болгарию тренировать местные топ-клубы. Казалось, были все шансы красиво закончить в родном софийском ЦСКА, но в итоге ему пришлось уйти в отставку через месяц после назначения: клуб оказался близок к банкротству.

Стоичков: Моуринью был скромным парнем — не то что ван Гал В гостях у «Чемпионата» побывал обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы» ЧМ, великий бунтарь и артист мирового футбола Христо Стоичков.

Рууд Гуллит

Этот наставник отлично начал в Англии: первый же сезон во главе «Челси» принёс клубу первый кубок страны за 26 лет. Сезоном позже лондонцы шли вторыми, и Гуллит поссорился с руководством клуба. Это привело к его увольнению. Потом был ещё один финал Кубка — с «Ньюкаслом», но и там всё закончилось отставкой после серии конфликтов. Дальше карьера пошла на спад — четвёртое место с «Фейеноордом», провал в MLS и очередная неудача в Грозном. Там-то голландец и распрощался с карьерой главного тренера.

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Эдгар Давидс

Всем известный «человек в очках» с обложки видеоигры «FIFA-2003» начал тренировать уже в 2012-м. Давидса не испугала даже вторая английская лига: в «Барнет» он пошёл в роли играющего тренера. Закончив карьеру игрока, Давидс какое-то время оставался её главным тренером, но это время было непримечательным. Тот опыт остался единственным в карьере Давидса-тренера.

Если вы чувствуете пробел знаний в том, что касается тренерской карьеры Марадоны, – это вполне нормально. Правда в том, что в ней не было почти ничего интересного. Почти. Ещё в 90-х Марадона пару раз возглавил аргентинские клубы, но склочный характер помешал проработать хотя бы в одном из них более нескольких месяцев. Забавно, что, попробовав себя тренером, Диего решил возобновить карьеру футболиста и поиграл ещё пару лет. Единственный тренерский опыт, который можно считать серьёзным, случился в сборной Аргентины. С ней он смог выйти в 1/4 чемпионата мира по футболу в 2010-м. Хоть что-то. Но считать это достижением для команды с Месси, Тевесом и Маскерано в составе, наверное, не стоит. По крайней мере, после того турнира Диего так и не предложил должность ни один серьёзный клуб. Марадона на это уже и не рассчитывает, лишь периодически заглядывая в ОАЭ отработать краткосрочный, но «вкусный» контракт.

Збигнев Бонек

Один из самых культовых футболистов в истории Польши так и не получил место главного тренера в клубе с серьёзными амбициями. На фоне итальянских середняков пост в сборной Польши выглядит настоящим прорывом. Это было в далёком 2002-м. В сборной он провёл пять матчей, в которых выиграл всего дважды. Тогда пресса обрушилась на Бонека с критикой за неумение построить коллектив. Поляк сдался под напором и ушёл в отставку. С тех пор Бонек не тренирует.

Бобби Чарльтон

Под самый закат карьеры (в 1973-м) легенда «Манчестер Юнайтед» стал играющим тренером «Престона». Всего за два года Бобби свалился с клубом в третий дивизион, после чего расстался с командой, крайне недовольный её составом. Тот опыт наверняка стал тревожным звоночком для Чарльтона. В 80-е он был директором «Уигана», и в какой-то момент ему пришлось стать исполняющим обязанности тренера. Одна победа в восьми матчах – после такого было сложно мотивировать себя вновь встать во главе клуба. Чарльтон нашёл этому чудесную альтернативу: со временем он взял на себя функции футбольного руководителя и в 1984-м стал членом совета директоров «Манчестер Юнайтед». Любовь публики никуда не делась, Бобби с супругой – важная часть трансляций с «Олд Траффорд»: эта пара уже давно стала символом манкунианцев.

Легенда «сорок» не собирался становиться тренером, спокойно работая экспертом на канале BBC. Но смотреть со стороны на падение «Ньюкасла» из Премьер-лиги он не смог, а потому откликнулся на приглашение стать главным тренером. Тренером-спасителем Ширер не стал. Под его руководством клуб выиграл всего один матч. «Ньюкасл» опустился ступенькой ниже, а Ширер обратно на BBC.

Гарри Невилл

Культовый футболист «МЮ» тренерскую карьеру начал рано. Но сначала бывший футболист стал экспертом SKY Sport, где не стеснялся жёстко пройтись по футболистам и тренерам. Ему это припомнят. В 2015-м Невилла пригласили в «Валенсию» на пост главного тренера. Всего четыре месяца хватило Гарри, чтобы вылететь из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Испании. Добавьте к этому то, что на момент его отставки «летучие мыши» занимали 13-е место в чемпионате и были в шести очках от зоны вылета. Расстроенный Невилл вернулся обратно на телевидение, где его авторитет «критика» серьёзно пошатнулся.

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Карьера Тони Адамса началась с последнего места в третьем английском дивизионе — с «Уиком Уондерес». Это было в сезоне-2003/04, и следующего поста пришлось ждать целых пять лет. Увы, он тоже не принёс успеха Адамсу, горемычный «Портсмут», близкий к банкротству, под его руководством болтался в самом низу. Дальнейшие действия Адамса были отчаянны: поездка в Азербайджан и место шефа в вылетающей «Гранаде»: у тренера по сей день так и не вышло ничего хорошего на посту главного тренера.

Бывший президент УЕФА лишь однажды был во главе футбольной команды. В начале 90-х он недурно проявил себя главным тренером сборной Франции. Например, в 1992-м он одержал 8 побед в 8 матчах отборочного этапа, но на самом Евро его команда показала слишком блёклую игру, чтобы Платини нашёл в себе силы продолжить дело. Тем более что очень скоро француза затянула пучина административных должностей. Чем всё закончилось, вы и сами знаете.