Роналду может забивать как угодно. Но он не гений

Ну что, вы уже написали в во всех социальных сетях, что в декабре Криштиану получит шестой «Золотой мяч»? Запостили в «твиттер» пиратский видос с голом через себя, как доказательством гениальности?

Оценку и восприятие современного футбола уничтожил ютуб и доступные любому школьнику видеоредакторы. Из любого футболиста теперь можно сделать гения, достаточно грамотно склеить все его удачные действия. Сделать гения из игрока уровня Роналду ещё проще – он же топовый футбик, который редко опускается ниже определенной планки. До которой практически всем остальным футболистам не добраться никогда.

Роналду делает всех. Как «Реал» опять разгромил «Ювентус» Криштиану уничтожил соперника.

Но правда в том, что Роналду не гений, а «Золотой мяч» надо прекратить давать за красивые мячи. Для голов и тех, кто их забивает, давно существует «Золотая бутса». А «Золотому мячу» нужно вернуть статус награды, которая вручается за влияние на игру команды в целом. Не решение эпизодов. И это не намёк на то, что тогда «Золотой мяч» нужно отдать Месси. Аргентинец по-футбольному в разы умнее Роналду, но вообще-то приз давно надо было дать Модричу, Бускетсу или Иньесте.



Роналду – идеальный спортсмен, идеальный атлет. Он всегда великолепно задействовал свои сильные стороны, скрывая слабые. В молодости у него были дриблинг и скорость. С возрастом ноги стали не такие быстрые, но Криштиану сделал себя мощнее. Теперь это машина. Чел, фотографию которого можно вешать в спортзале как образец. И большинство его голов теперь – это результат физической работы. Где-то тупой и механической, но это вообще не укор. Так «тупо» сейчас не умеет работать, возможно, вообще не один футболист на планете. Просто не надо видеть в этом гениальность.

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Самое умное, что Роналду сейчас делает – это слушает свой организм. Он второй сезон распределяет свою форму так, что выходит на пик ровно к тому моменту, когда это больше всего требуется. Из-за чемпионата мира график пришлось чуть растянуть с учётом июня-июля. А партнёры не смогли поддержать в чемпионате. Если бы не турнир сборных, Роналду включился в сезон намного раньше, и отставание «Реала» от «Барселоны» в чемпионате точно было меньше нынешнего. Вот эта способность добавлять ровно в нужные моменты – это какой-то сверхконтроль своего тела. Но это не связано с футболом как игрой. Вот если бы Криштиану так идеально слушал и управлял на поле партнёрами, как своими мышцами…

Человек, который уговорил Зидана стать тренером. Вы о нём знали? История великой и успешной дружбы.

После истории о дебюте Ибрагимовича в MLS в комментариях подняли тему сравнения самолюбования Роналду и Златана. Вроде как шведу все высказывания прощают, а Криштиану за них ненавидят. Хотите главное отличие эго Роналду от эго Ибрагимовича? Златан хорош, потому что обожает себя, не думая о других. Он говорит так, будто других вообще не существует. Криштиану постоянно соревнуется, доказывает. И нахваливает себя именно на фоне всего остального мира. У Златана в карьере был, наверное, всего один эпизод, когда он что-то кому-то публично и открыто доказывал – конфликт с Гвардиолой. И до сих пор это единственная история, когда швед выглядел нелепо.

Сегодня Роналду порвал «Ювентус» и фактически самостоятельно вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. Великолепное достижение. Гол через себя опять же. Но надо всё-таки помнить, что перед этим голом один великий итальянский защитник на пару с великим итальянским вратарем сотворили что-то из репертуара сотрудников «Чемпионата» в футболе по понедельникам. Куда и зачем летел огромный Кьеллини, что он сделал с мячом. Как перестраивались защитники в следующие 10 секунд. Все это важно. Потому что у любого гола есть сложность исполнения. Забить через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов – невероятно сложно. Чуть проще, если у тебя физические кондиции Криштиану Роналду. Еще немного проще, если тебе никто не мешает. И совсем просто, когда оборона и вратарь соперника только что едва не забили в свои. Гол смотрится великолепно, но вы правда сомневались, что Роналду способен пробить через себя в более-менее пустой угол? Это оскорбительно.



Пересмотрите первый гол «Реала». Нога Бензема при всем сопротивлении и борьбе с Кьеллини совершает движение для удара по мячу. Опустим то, что Карим обычно порет и менее явные моменты. Роналду даже не смотрел на партнёра. Бензема в данной атаке был приманкой. Роналду сыграл как бомбардир, на физике. Головой в этой атаке думал Бензема.



Оставьте голы монтажёрам с «ютуба». Требуйте «Золотой мяч» умным парням.