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Лига чемпионов. «Севилья» – «Бавария» – 1:2. 3 апреля 2018. Обзор матча

«Севилья» – «Бавария» – 1:2. 3 апреля 2018
Сергей Титов
Фото: Adam Pretty/Getty Images
«Бавария» настолько цинична, что переворачивает игру даже без удара по воротам
В этой паре, похоже, тоже всё ясно.
Футбол / Лига чемпионов

Этой весной чёрным по белому снова пишут главное правило Лиги чемпионов. Ты можешь быть сколько угодно хорош, кружить сопернику голову и ломиться в пустые зоны с остервенением обитателей утренних вагонов метро, но одна ошибка – и всё твоё преимущество разобьётся, если ты слаб духом и долго отходишь от удара. И наоборот: ты можешь быть сколько угодно плох, но одной простейшей атакой можешь перевернуть игру. Или даже простым жёстким стыком. Идеальный пример – «Ювентус», 150 минут хуже игравший в футбол и 50-60 минут ужасно защищавшийся вопреки законам кальчо, но наказавший «Тоттенхэм» за его ошибки, которые теперь никого не волнуют.

Сегодняшняя «Бавария», победившая в Севилье, тоже вписывается в сценарий. Тактический гик Винченцо Монтелла понял, как играть с «Баварией», выстроил умный план, и для баварцев первые 37 минут стали тоскливой мукой. Все проблемы команды, знакомые по Бундеслиге, были выявлены: андалусийцы владели мячом значительно меньше, но включали прессинг, как только мяч попадал на фланг, провоцировали Свена Ульрайха на пустой вынос, подбирали мяч. И катили свои быстрые атаки. Проходили и резкие ускорения атак через центр, которых обычно не позволяет царь опорной зоны Хави Мартинес, и смещения с фланга на дриблинге – ими Киммиха и остальных защитников замучил Хоакин Корреа, и резкие розыгрыши на фланге через треугольники.

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«Севилья» была хороша. Корреа тащил мяч в свободные зоны и жёстче остальных навязывал прессинг, Бен Йеддер движением доказывал, что заслужил наконец-то усадить на лавку Муриэля, умно включался в центре Франко Васкес. А голевые моменты примагничивал к себе Пабло Сарабия. Однажды подкараулил отскок после борьбы Бен Йеддера на 11-метровой отметке – чудом промазал. Потом проверил Ульрайха дальним ударом. С третьей попытки Сарабия всё-таки забил, поймав диагональ Эскудеро на дальней штанге. Кажется, Пабло немного обманул рефери с прижатой рукой, но счёт 1:0 по такой игре был… как минимум логичным.

Но про «Севилью» и её 37-минутный праздник никто не вспомнит.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
03 апреля 2018, вторник. 21:45 МСК
Севилья
Севилья, Испания
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 – Сарабия – 32, 1:1 – Навас – 37 (автогол), 1:2 – Алькантара – 68

Всё очень просто. Что сделает прожжённый фаворит Лиги чемпионов, знающий цену ошибки? Ну, вероятно, чуть-чуть передохнёт, сбавит заданный темп, отдаст мяч и продолжит искать, как вылететь в быструю атаку – тем более у «Севильи» до гола это получалось.

Что сделала «Севилья»? Она не отступила от агрессивного плана на игру, но часть игроков слегка ослабила пыл – и это сыграло против неё. Момент, с большой вероятностью решивший исход пары, случился как раз из-за неотступной агрессии «Севильи», которая не была воплощена в жизнь правильно. Извините за динамичный скриншот, но это прессинг андалусийцев, из-под которого «Бавария» впервые за матч нашла умный выход.

Смотрите: обычно «Севилья» соблюдает линию агрессии всей командой. Против «Барселоны» на выходных, да и против «Баварии» поначалу тоже, дополнительное давление создавал крайний защитник Эскудеро, налетавший на другого крайнего защитника. А его зону страховал Клеман Ленгле – на случай, если инсайд примет мяч в зоне Эскудеро. Когда «Севилья» пропустила, она не выдержала свой командный план. Эскудеро застрял в полупозиции вместо атаки Киммиха. Ленгле остался в своей зоне. А Томас Мюллер – напоминаем, главный раумдойтер планеты по версии единственного раумдойтера – использовал несогласованность и покатил атаку, в которой «Баварии» для гола даже не понадобилось бить по воротам.

Тактическая ошибка стала лишь частью пазла – важнее, что «Бавария» забила гол без удара, играя намного хуже. Именно это разварило «Севилью». Она получила психологический нокдаун, ушла на перерыв, зло пиная мяч в небеса (кажется, это был Франко Васкес), и где-то в раздевалке окончательно потеряла все нити игры. Второй тайм был целиком баварским: фаворит пары дал «Севилье» сбегать в одну контратаку, где Хави Мартинес всё подчистил классным подкатом в центре штрафной, но потом окончательно забрал себе мяч и инициативу.

Нахальство «Севильи» куда-то пропало, и я убеждён, что дело здесь именно в психологии. Другие факторы могут быть побочными. Можно предположить, что «Севилья» устала и подсела физически, но её прессинг ослабел именно после гола и не переродился во втором тайме. Подсесть на 50-й минуте в матче Лиги чемпионов всё-таки сложно. Можно подумать, что Монтелла сам изменил план… но зачем? Отказываться от нахальства, чтобы играть на 1:1? Нет, это «Бавария» психологически придавила дерзких испанцев.

Во второй голевой атаке немцы всё-таки пробили по воротам – правда, и там Тиаго Алькантаре помог рикошет от Эскудеро. Но даже важнее для оценки эпизод за две минуты до будничного победного гола «Баварии». Она резко отправила «Севилью» в панику тем же оружием – выходом из-под высокого прессинга. Грамотную контратаку завершал Хави Мартинес, вратарь «Севильи» Сория потащил мяч из девятки, но остальная команда поплыла и уже не потушила панику.

Нравится вам или не нравится (мне лично – нет), но психология и циничная реализация ошибок соперника решают в плей-офф Лиги чемпионов больше, чем качество футбола. Этим вечером доказано лишний раз. До пропущенного мяча «Севилья» действительно играла намного качественнее «Баварии»… но это уже никого не волнует.

Концентрация остаётся главным футбольным качеством в плей-офф ЛЧ
Потерял концентрацию — потерял всё.
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