«Бавария» настолько цинична, что переворачивает игру даже без удара по воротам

Этой весной чёрным по белому снова пишут главное правило Лиги чемпионов. Ты можешь быть сколько угодно хорош, кружить сопернику голову и ломиться в пустые зоны с остервенением обитателей утренних вагонов метро, но одна ошибка – и всё твоё преимущество разобьётся, если ты слаб духом и долго отходишь от удара. И наоборот: ты можешь быть сколько угодно плох, но одной простейшей атакой можешь перевернуть игру. Или даже простым жёстким стыком. Идеальный пример – «Ювентус», 150 минут хуже игравший в футбол и 50-60 минут ужасно защищавшийся вопреки законам кальчо, но наказавший «Тоттенхэм» за его ошибки, которые теперь никого не волнуют.

Сегодняшняя «Бавария», победившая в Севилье, тоже вписывается в сценарий. Тактический гик Винченцо Монтелла понял, как играть с «Баварией», выстроил умный план, и для баварцев первые 37 минут стали тоскливой мукой. Все проблемы команды, знакомые по Бундеслиге, были выявлены: андалусийцы владели мячом значительно меньше, но включали прессинг, как только мяч попадал на фланг, провоцировали Свена Ульрайха на пустой вынос, подбирали мяч. И катили свои быстрые атаки. Проходили и резкие ускорения атак через центр, которых обычно не позволяет царь опорной зоны Хави Мартинес, и смещения с фланга на дриблинге – ими Киммиха и остальных защитников замучил Хоакин Корреа, и резкие розыгрыши на фланге через треугольники.

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«Севилья» была хороша. Корреа тащил мяч в свободные зоны и жёстче остальных навязывал прессинг, Бен Йеддер движением доказывал, что заслужил наконец-то усадить на лавку Муриэля, умно включался в центре Франко Васкес. А голевые моменты примагничивал к себе Пабло Сарабия. Однажды подкараулил отскок после борьбы Бен Йеддера на 11-метровой отметке – чудом промазал. Потом проверил Ульрайха дальним ударом. С третьей попытки Сарабия всё-таки забил, поймав диагональ Эскудеро на дальней штанге. Кажется, Пабло немного обманул рефери с прижатой рукой, но счёт 1:0 по такой игре был… как минимум логичным.



Но про «Севилью» и её 37-минутный праздник никто не вспомнит.

Всё очень просто. Что сделает прожжённый фаворит Лиги чемпионов, знающий цену ошибки? Ну, вероятно, чуть-чуть передохнёт, сбавит заданный темп, отдаст мяч и продолжит искать, как вылететь в быструю атаку – тем более у «Севильи» до гола это получалось.



Что сделала «Севилья»? Она не отступила от агрессивного плана на игру, но часть игроков слегка ослабила пыл – и это сыграло против неё. Момент, с большой вероятностью решивший исход пары, случился как раз из-за неотступной агрессии «Севильи», которая не была воплощена в жизнь правильно. Извините за динамичный скриншот, но это прессинг андалусийцев, из-под которого «Бавария» впервые за матч нашла умный выход.

Смотрите: обычно «Севилья» соблюдает линию агрессии всей командой. Против «Барселоны» на выходных, да и против «Баварии» поначалу тоже, дополнительное давление создавал крайний защитник Эскудеро, налетавший на другого крайнего защитника. А его зону страховал Клеман Ленгле – на случай, если инсайд примет мяч в зоне Эскудеро. Когда «Севилья» пропустила, она не выдержала свой командный план. Эскудеро застрял в полупозиции вместо атаки Киммиха. Ленгле остался в своей зоне. А Томас Мюллер – напоминаем, главный раумдойтер планеты по версии единственного раумдойтера – использовал несогласованность и покатил атаку, в которой «Баварии» для гола даже не понадобилось бить по воротам.

Тактическая ошибка стала лишь частью пазла – важнее, что «Бавария» забила гол без удара, играя намного хуже. Именно это разварило «Севилью». Она получила психологический нокдаун, ушла на перерыв, зло пиная мяч в небеса (кажется, это был Франко Васкес), и где-то в раздевалке окончательно потеряла все нити игры. Второй тайм был целиком баварским: фаворит пары дал «Севилье» сбегать в одну контратаку, где Хави Мартинес всё подчистил классным подкатом в центре штрафной, но потом окончательно забрал себе мяч и инициативу.

Нахальство «Севильи» куда-то пропало, и я убеждён, что дело здесь именно в психологии. Другие факторы могут быть побочными. Можно предположить, что «Севилья» устала и подсела физически, но её прессинг ослабел именно после гола и не переродился во втором тайме. Подсесть на 50-й минуте в матче Лиги чемпионов всё-таки сложно. Можно подумать, что Монтелла сам изменил план… но зачем? Отказываться от нахальства, чтобы играть на 1:1? Нет, это «Бавария» психологически придавила дерзких испанцев.



Во второй голевой атаке немцы всё-таки пробили по воротам – правда, и там Тиаго Алькантаре помог рикошет от Эскудеро. Но даже важнее для оценки эпизод за две минуты до будничного победного гола «Баварии». Она резко отправила «Севилью» в панику тем же оружием – выходом из-под высокого прессинга. Грамотную контратаку завершал Хави Мартинес, вратарь «Севильи» Сория потащил мяч из девятки, но остальная команда поплыла и уже не потушила панику.



Нравится вам или не нравится (мне лично – нет), но психология и циничная реализация ошибок соперника решают в плей-офф Лиги чемпионов больше, чем качество футбола. Этим вечером доказано лишний раз. До пропущенного мяча «Севилья» действительно играла намного качественнее «Баварии»… но это уже никого не волнует.