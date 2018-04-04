«Он не толстый, а сильный». Почему Фернандо — лучший

На 36-й минуте матча с «Тосно» Фернандо переклинило. Он рванул от боковой линии штрафной в сторону углового флага, на полпути оторвался от земли, развернул подошву шипами вперёд и метра три летел в сторону Тимофея Маргасова. Будь объект атаки более хитрым и бесстрашным, он бы откинул мяч в сторону и дождался, пока спартаковец допрыгнет до красной карточки. Но защитник «Тосно» не просто предпочёл сохранить ноги в порядке, но и не стал имитировать страдания, что и уберегло бразильца от второй жёлтой.

Срыв Фернандо казался системным. Во-первых, причиной были неудачные действия. К середине первого тайма он сделал несколько обрезов на своей половине, проигрывал единоборства и заработал первую жёлтую, не успев за Ильей Жигулёвым. Во-вторых, на игру могло влиять не лучшее функциональное состояние. Ведь ошибки провоцируют гневную реакцию в тех случаях, когда ты не способен контролировать свою игру. И сюда идеально вписывается исступление Фёдора Смолова, обматерившего болельщиков после ничьей с «Анжи». Дело не только в том, что его освистывали, и не в том, что не удалось забить, – просто Фёдор был ограничен из-за ангины и раздражён плохим самочувствием.

Борьба за золото продолжается. «Спартак» приблизился к «Локомотиву» «Спартак» снова чуть не упустил преимущество в два мяча над «Тосно», но в этот раз всё закончилось хорошо.

В пользу того, что Фернандо пока не в порядке, говорит качество игры «Спартака». Несмотря на три победы подряд, команда Карреры временами смотрится так блёкло, что самый демократичный тренер лиги прямо заявляет о недовольстве игроками. «Спартак» то спасается на последней минуте от ничьей с разбитым «СКА-Хабаровск», то исчезает с поля во втором тайме матча с лишившимся половины команды «Рубином», то минимум 45 минут играет хуже вполне открытого и потому крупно уступающего лидерам «Тосно». Причём сам Фернандо слишком часто бракует атаки и подкрадывается к удалениям в двух матчах подряд. И если бы бразильца покинул фарт или хотя бы немного изменился путь мяча в паре эпизодов, то триумфальный март стал бы для спартаковца худшим в России.

О пограничном эмоциональном состоянии говорит и празднование гола в игре с «Тосно». Спартаковец сначала молча отталкивал партнёров, а потом сделал рывок ровно в ту точку, где чуть не сломал Маргасова. Фернандо подбежал к трибуне, высоко выпрыгнул и так кричал, размахивая руками, будто этот мяч для него ценнее, чем забитый «Ливерпулю». Изначально казалось, что бразилец вообще вступил в перепалку с освистывавшими его болельщиками, поэтому в перерыве я перелез через перила и пошёл к нужному сектору. Оказалось, что всё намного проще – к Фернандо впервые приехал папа Жоао.

— Не был в Москве и вот в марте решил приехать. Уже месяц здесь, – бойко рассказывал он. С португальского же переводил парень в куртке мини-футбольной «Дины». – Скажу я тебе, Москва классный город, здесь всё супер. Очень красиво.

— Он посвящает голы вам?

— Да, перед матчем говорит: «Если забью, это будет для семьи». И вот это мой второй матч на стадионе, и Фернандо забивает. Знаю, чего от него ждать. У него с детства был поставлен удар. Это его дар и его труд.

— В России шутят, что Фернандо толстый, — почему-то сказал я. – В детстве он хорошо ел?

— Ел очень много, это правда, — рассмеялся папа и поднял руки над головой. – Но вы не понимаете. Фернандо не толстый, он просто сильный.

И вот это слово «сильный» — оно лучше всего описывает полузащитника «Спартака», особенно в контексте отмены лимита на легионеров. Ведь можно везти в РФПЛ худых, мускулистых, чёрных, белых, дорогих и дешёвых, с агентами или без них, но по-настоящему полезными, сильными, с уникальными качествами будут единицы. Такие, как Фернандо, которые пусть не в лучших кондициях и не в лучшем настроении все равно украшают наш чемпионат. После пары голов или передач которых мы забываем обо всем и пишем: «Он – лучший».