Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Футбол / Чемпионат мира по футболу 2018 /

Какие прозвища у сборных Испании, Германии, Португалии и Аргентины?

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Полина Куимова
Фото: Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images
«Дьяволы», «львы» и «орлы». Кто есть кто? Тест
Угадай прозвища сборных, которые приедут на чемпионат мира в Россию.
Футбол / Чемпионат мира по футболу 2018

«Чемпионат» совместно с онлайн-школой английского языка Skyeng в преддверии чемпионата мира решил помочь тем болельщикам, чьё знание иностранных языков оставляет желать лучшего.

Для начала, чтобы вы могли оценить свой уровень, предлагаем вам пройти этот тест и угадать, какие прозвища носят некоторые сборные — участницы чемпионата мира. Тест этот не только на знание футбола, но и во многом на знание языка. Если вы сумеете перевести прозвище с английского на русский, то практически полдела уже сделали.

Если тест не открывается, его можно пройти перейдя по ссылке.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Чемпионат мира по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент