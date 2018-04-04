«Надо ждать угрозы и от чужих, и от своих». Акинфеев шутит в Лондоне

Узнав о том, что перед матчем в Лондоне Виктора Гончаренко на пресс-конференции будет сопровождать Игорь Акинфеев, журналисты оживились. Первая порция вопросов была адресована именно капитану «армейцев». Естественно, вспоминали тот самый матч 2006 года с «Арсеналом», в котором ЦСКА устоял перед напором звёздного состава «канониров» (0:0).

— А вы ту игру вспоминали? – первый вопрос Акинфееву. — Может, пересматривали?

— Ни разу не пересматривал. Видеонарезки-то в любом случае существуют. Та игра в прошлом, а прошлым жить не хочется. Сейчас – совсем другой «Арсенал» и другой ЦСКА. Проверим свои силы.



— Очень плотный график у команды. Сложно ли играть в таком режиме?

— График никак не влияет, мы многие годы играем в таком ритме.



— Это особенная игра для вас, с учётом нынешней стадии Лиги Европы?

— Это обычная игра. Не буду лукавить, приятно обыгрывать такие большие команды, как «Арсенал». Мы должны быть раскрепощены. Но для нас это обычная игра.



— Помните, каким был стадион на момент открытия?

— Тогда, в 2006 году, он, конечно, был одним из лучших мире. Но теперь он уже на 12 лет постарел.



— От кого ждать угрозы в предстоящем матче?

— Надо ждать угрозы и от чужих, и от своих (улыбается). Мы играем не с командой второй лиги – это «Арсенал». Тут от любого игрока надо ждать угрозы. Надо просто быть единым коллективом – собраться и противостоять им.

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Отстрелявшись с ответами, вратарь ЦСКА передал эстафетную палочку своему непосредственному руководителю Виктору Гончаренко. Первый вопрос – в лоб, о шансах на победу, учитывая, что «Арсенал» проводит относительно слабый сезон.



— Никто не говорит, что мы завтра победим, — отрезает Гончаренко. — Мы прекрасно понимаем, что перед нами «Арсенал», а не какой-то другой клуб. Задача – выложиться и показать такую игру, какая была в матче с «Лионом» во Франции.



— Невероятное давление обрушивается на Венгера – насколько сильно на него всё это влияет?

— Учитывая, как давно он в «Арсенале», не думаю, что на него это влияет. Это тренер, способный справиться с любым давлением. А давление в большом клубе не зависит от места в таблице – можно быть на первом или на шестом месте – и давление будет таким же. Любой тренер топ-клуба испытывает это на себе с начала и до конца.



— У вас есть опасение по поводу безопасности болельщиков в Лондоне, учитывая сложную политическую ситуацию?

— Надо думать о футболе и заниматься только им. Надеюсь, все болельщики, которые приедут сюда и к нам, будут думать только о поддержке своей команды. Мы спортсмены и должны думать о спорте, а не о политике. Когда вы приедете на ЧМ, то увидите, что это прекрасная страна с хорошими стадионами. Вы будете чувствовать себя безопасно в России.



— Что вы лично помните о той игре 2006 года?

— Я смотрел ту игру в Лондоне, но почти все нюансы стёрлись из памяти. Помню, что в московском матче феерил Карвальо.

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— Вы на ломаном английском общались с Моуринью, когда ЦСКА играл с «МЮ». Сможете теперь пообщаться с Венгером?

— Если тогда у меня было 52 английских слова в запасе, то сейчас 62, — отвечает Гончаренко, и со стороны пресс-центра, оккупированного английскими журналистами, раздаётся смех. — Во всяком случае, рядом работают люди с хорошим английским, так что всё будет в порядке.



— ЦСКА в этом еврокубковом сезоне здорово играет на выезде. У вас есть объяснение таких феноменальных результатов?

— Не сказать, что у нас особая подготовка к выездам, но мы стараемся проповедовать более открытую игру. Когда мы играем дома, оппоненты играют в закрытый футбол, и их оборону сложнее вскрыть. Может, прозвучит странно, но атакующий футбол у нас получается лучше на выезде.



— Леонид Слуцкий, который совсем недавно учил английский язык, летел с вами вместе на матч. О чём вы общались, как проводили время?

— Я лишь сказал, что узнал 10 новых слов от английского корреспондента, который сидел в зале. А что касается Слуцкого, то он просто хотел посетить матч. Кроме того, у него есть дела в Англии.

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5 главных отличий ЦСКА от других четвертьфиналистов Лиги Европы Тут не только про финансы и трансферы.

Пресс-конференция Арсена Венгера на базе «Арсенала» получилась не менее зажигательной. На встречу с журналистами бессменный наставник лондонцев взял с собой главного полиглота команды – Генриха Мхитаряна.



— Вы уже играли в Лиге Европы в составе «Манчестер Юнайтед». Это большой опыт?

— И Лига чемпионов, и Лига Европы – большой опыт, — отвечает Генрих. — Единственная вещь, которую мы можем сделать, – держаться вместе. Первая игра очень важна для хорошего результата. Мы должны попробовать пройти так далеко, как только сможем.

— Испытываете ли вы давление из-за трудностей в АПЛ? – вопрос Арсену Венгеру.

— Да, мы испытываем дополнительное давление, так как должны очень хорошо выступать в этом соревновании. Но это часть того, где мы находимся. Это наша обязанность. Нам нужно соблюдать правильные приоритеты: качество нашей игры, желание играть – и результат будет позитивным. Мы не в стране грёз, а в четвертьфинале. Нам надо быть реалистами, идти шаг за шагом и полностью отдать себя. В общем, посмотрим.



— Что вы знаете о сопернике?

— Российские команды всегда техничные, они обладают футбольной культурой. У ЦСКА большая история. Мы уважаем их. Например, у меня трудная история противостояния с российскими клубами. Посмотрим, как сложится завтра игра.



— Действительно ли Головин входит в сферу интересов «Арсенала»?

— Если я говорю, что мы уважаем ЦСКА, это значит, что я не хотел бы говорить о трансферах игроков ЦСКА. На данный момент не это наша цель. Я бы не хотел говорить об этом за день до игры



Не обошлось и без казуса: российский журналист начал задавать вопрос, однако Арсен Венгер не понял, что говорит представитель СМИ. В какой-то момент специалист осознал, что не надел наушники. «Извините, я не экипировался, — сказал Арсен. — Но я уверен, что мой друг (показывает на Мхитаряна) сможет мне помочь с переводом».



«Это не моя работа, босс», — ответил Мхитарян и возвращает беседу в конструктивное русло.

— Гарри Реднапп сказал, что ЦСКА нужно заявить Месси, Криштиану и Неймара. Только в этом случае ребята смогут обыграть «Арсенал». Вы тоже думаете, что у ЦСКА нет шансов?

— Узнаем после игры. У всех команд есть шанс одержать победу. У нас есть сильные стороны, и они приехали в Лион и выиграли. Я смотрел эту игру. ЦСКА играл очень хорошо. Мы будем стараться создавать много моментов. Поэтому, на мой взгляд, шансы 50 на 50.



— Что вы можете сказать о ЦСКА, как они проводят этот сезон? – вопрос Мхитаряну

— Это хорошая команда, — отвечает Генрих. — Если они вышли в 1/4 финала, это означает только то, что ЦСКА — хороший соперник. Они провели ряд запоминающихся игр. Так что мы встретимся с хорошей командой, с поставленной игрой. Думаю, многие знают о нелегко проходимой связке защитников — братьях Березуцких и Игнашевиче. Но хоть они и старше 35 лет, всё равно обеспечивают хорошую защиту своей команде, действуют очень компактно.



— Не секрет, что между Россией и Великобританией сложные отношения. Это как-то влияет на игру?

— Нет, — поводит итог Венгер. — Если честно, никто не знает, что происходит. Да, дипломатические отношения между Россией и Англией усложнились, но это не влияет ни на нас, ни на болельщиков из России.