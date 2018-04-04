«Сегодня мы увидели настоящего Квинси». Каррера и Тихонов — о кубковом матче

«Спартак» без особых проблем обыграл «Крылья Советов» в Самаре и вышел в полуфинал Кубка России. С вопроса об этом началась послематчевая пресс-конференция.

«Это вам показалось, что «Спартаку» было легко, — опровергает мнение журналистов главный тренер красно-белых Массимо Каррера. — Но это не так. «Крылья» играли хорошо, особенно в начале второго тайма. Мы не позволили им создать много моментов, но все-таки они забили.

— После «Тосно» вы были недовольны настроем команды. В этот раз всё было в порядке?

— Может, не прямо всё. Мы забили хорошие голы, но пропустили. Вот это мне не понравилось.

— Промес забил впервые за долгое время. Он возвращается на свой уровень?

— Я доволен его выступлением, так же как и всей команды. Нападающие хорошо отработали. Отдельно хочу поаплодировать Мельгарехо, он сыграл отличный матч. Ну а Промес — топ-игрок. Когда всё складывается, он это доказывает. Сегодня мы увидели настоящего Квинси.

«Спартак» возьмёт Кубок России. Скриньте Если нет, то придумайте условие сами.

— Будет ли Мельгарехо чаще играть слева?

— Это один из вариантов.

— «Спартак» — фаворит Кубка?

— Мы просто победили «Крылья». В воскресенье матч с «Анжи». И точка.

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов вряд ли может быть доволен игрой своей команды. Первым делом у спартаковской легенды спросили, на что он рассчитывал перед игрой.



— Любой команде, если она будет выходить обречённой на поле, не на что рассчитывать. Мы хотели играть в свой футбол. Во втором тайме получалось. Но изначально вышли какие-то зажатые. В итоге пропустили быстрые голы. Потом раскрепостились. Сказалось мастерство «Спартака» — они очень быстро выбегают в атаку. Мы старались, играли на победу. Но итоговый счёт на табло — 1:3.

— Что именно не удалось вашей команде?

— Повторюсь, не все ребята привыкли играть с большими командами. Не все эмоционально справились с этим давлением. Всё-таки это «Спартак», который сейчас показывает самый привлекательный футбол в России. Во втором тайме мы выглядели неплохо на их фоне. В концовке не хватило сил. Хотя подходы были. Но уровень мастерства разный. Мы стремимся расти. Главная задача, которую поставило руководство — выйти в Премьер-Лигу. В подсознании сидело это. Через два дня серьёзная игра со «Спартаком-2». Если и там потеряем очки, не знаю, что скажут болельщики. Но сегодня точно никто себя не жалел. Просто ребята устали. Поэтому я совершил три замены. Надо было что-то поменять, особенно в центре поля. Плюс, опять же, скоро у нас важная игра.

— В стартовом составе вышел Алиев, а Зотов на скамейке. Почему?

— Зотов сыграл все игры без замен. Он выполняет огромный обьём работы. Я планировал выпустить его во втором тайме, чтобы другие получили нагрузку. Но вторую половину мы начали неплохо, поэтому повременил с заменой. Или вы хотите, чтобы я полкоманды выпустил из тех, кто мало играет? Болельщики бы меня не поняли.

Сегодня мы допустили лёгкие ошибки в обороне, которые и привели к такому результату. Идёт угловой, соперник остаётся один во вратарской и забивает. Или «Спартак» выходит в быструю атаку, и снова гол. В общем, проиграли за счёт собственных ошибок.

— Как будете восстанавливаться перед матчем со «Спартаком-2»?

— Мы тренируемся на синтетике. То в манеже играем, то здесь на тяжёлом поле. Потом опять синтетика, снова манеж. Ребятам нужно восстановиться. 12-13 футболистами играть в таком графике очень непросто. Впереди серьёзная игра — мы не имеем права на ошибку.

— Вас не стеснял слоган, который скандируют болельщики «Спартака»: «Тихонов Андрей»?

— Меня это не стесняет. Самое главное, чтобы ребят не стесняло. Шучу. Я благодарю болельщиков, они меня. Большое спасибо нашим и фанатам и фанатам «Спартака». Хочу поздравить «Спартак» с победой и пожелать, чтобы они выиграли Кубок. Мы старались составить им конкуренцию, но не получилось. Однако я уверен, мы будем играть лучше и лучше.