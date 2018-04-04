«Удар – это уже хорошо. А то бывало, что я даже до ворот не добегал»

В 1/4 финала кубка России «Спартак» обыграл «Крылья Советов» — 3:1. Забили все главные бомбардиры команды: Зе Луиш, Промес и Адриано. Но первым в смешанной зоне стадиона «Металлург» после окончания матча появился Андрей Ещенко.



— В первые 15 минут второго тайма «Крылья» стали давить, но потом они пропустили, и дальше мы уже спокойно доигрывали.

— Гол Роналду в Лиге чемпионов видели?

— Конечно, видел.

— И как вам?

— Хороший. А наш гол вы видели?

— Тоже хороший. Кто у вас может, также как Роналду?

— Зе может, — уверенно заявил Ещенко.



К слову, Зе может не только забивать, но и раздавать. В прошедшем матче он дважды ассистировал партнёрам. Другим форвардом, который сумел отличиться стал Квинси Промес. Последний раз он забивал в домашнем матче с ЦСКА. Болельщик недовольны своим любимцем, но только не сегодня.



— Квинси, сегодня вы прервали свою длительную безголовую серию. Вам было тяжело из-за этого?

— Нет. Каждый раз, когда побеждает команда, я побеждаю тоже. Чувствовал давление, так как все думают, что я могу забивать в каждой игре. Мяч никак не шёл в сетку ворот, но все и так знают, на что я способен. Сегодня я забил для людей, которые всегда верили в меня. Порой мне не везло, некоторые говорили: «Это не Промес». Но я всегда оставался Промесом: и по прошлой игре и сегодня вы заметили, что я вернулся.

— И всё-таки, вы переживали из-за разговоров о вашей голевой засухе?

— Нет. Мне всё равно. Что я могу сделать? Голы были делом времени. Спасибо всем, кто поддерживал за меня.

Каррера остался недоволен тем, что команда пропустила в концовке. С этого вопроса начался разговор с Александром Селиховым.



— Расслабились, поэтому получили необязательный гол. Будем работать, чтобы больше такого не было.

— Тренер что-то сказал в раздевалке по этому поводу?

— Массимо подошёл ко мне и посоветовал настраивать защитников быть злее и играть до последней секунды. В принципе, всё по делу.

— Несмотря на пропущенный гол, эта победа была лёгкой для «Спартака»?

— Нет, мы боролись не только с соперником, но и с полем. «Крылья» хорошо выглядели. Поэтому главный итог это то, что мы выиграли.

— Появление Мельгарехо на позиции левого защитника стало для вас неожиданностью?

— По-моему, Мельгарехо уже играл в обороне слева, поэтому никаких проблем не возникло. Это «Спартак», здесь каждый может закрыть любую позицию.

— Промес сегодня забил. Замечали, как сильно он хотел выйти из кризиса?

— У Квинси не было никакого кризиса. Он всегда играл на команду и очень старался. Но иногда так бывает: что-то не получается и всё идёт не так.

«Сегодня мы увидели настоящего Квинси». Каррера и Тихонов — о кубковом матче Главный тренер «Спартака» впервые за долгое время похвалил своих игроков.

Последним от «Спартака» на вопросы СМИ ответил капитан команды Денис Глушаков. И снова первым прозвучал вопрос о легкости поездки в Самару.



— Когда мы выигрываем, журналиста всегда кажется, что это было легко. С каждой командой сложно играть. Сегодняшний матч складывался так, что «Крылья» отошли назад, отдали нам инициативу. Мы контролировали ход игры и заслуженно победили.

— Почему не удержали сухой счёт в концовке?

— Это самый обидный гол для Селихова. Каждый вратарь хочет сыграть на ноль.Не получилось.

— Селихов сказать, что сегодня «Спартак» боролся не только с соперником, но и с полем.

— Ну тяжёлая поляна была. Конечно, газон не идеальный, но лучше, чем в наш первый приезд сюда.

— Федун попросил в подарок на день рождения победу в Самаре. Что ещё будете дарить?

— День рождения у Федуна завтра, заранее никто не поздравляет. Но победа в активе есть, как он и просил. Галстук с автографами подарим. Обычно это просто галстук, а тут распишем и вручим.

— На последних минутах вы не забили после дальнего удара и сильно разозлились. Для вас это было важно?

— Очень хочется забить. Забивать надо в начале и в конце сезона. Поэтому пора брать инициативу в свои руки. Сегодня был удар – это уже хорошо. А то бывало, что я даже до ворот не добегал.

— Видели гол Роналду через себя?

— Это просто фантастика. Есть к чему стремиться. У нас Зе на тренировках так прыгает постоянно. Но что-то пока не залетает у него. Только на сборах было. Он смотрел матч вчера. Сказал, что будет тренироваться и пытаться забивать такие голы.