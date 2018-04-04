Бей в свои. «Рома» приехала в Барселону и испугалась

Пара «Барселоны» и «Ромы» изначально выглядела самой предсказуемой. Даже «Севилья» после прохода «МЮ» заслуживала больше в дуэли с «Баварией». На римлян не ставил примерно никто, потому что непонятно было, за счет чего они будут проходить каталонцев.

Главная надежда «Ромы» перед игрой – плохое самочувствие Лионеля Месси. Аргентинец пропустил оба матча национальной команды из-за травмы, о которой никто не знал. А потом Лео начал со скамейки и матч с «Севильей». Вышел при счете 0:2 в пользу соперника и помог совершить классный камбэк. Впрочем, многие отмечали, что в той игре «Барсе» не хватало не только Месси, но и Серхио Бускетса. Опорник повредил большой палец ноги, вообще не ездил в сборную, не попал в заявку на «Севилью». К сожалению для всех болельщиков «Ромы», против их команды в стартовый состав попали и Бускетс, и Месси.

Незадолго до игры интервью дал, возможно, единственный представитель римлян, у которого были реальные шансы оказаться в «Барсе» в последние годы. Речь о спортивном директоре Рамоне Мончи. В Испании его считали гением за то, как он вел трансферную политику «Севильи». Но первый сезон в Риме в плане трансферов Мончи проводит достаточно слабо. Новых гениев для клуба он пока точно не нашел.

Аллегри сказал, что «Ювентус» не в чем упрекнуть? Вообще-то, есть Исход матча решил не только великий гол Роналду через себя.

«Реал» в гостях уничтожил «Ювентус», «Бавария» на чужом стадионе забила два «Севилье». Вторник оставил пары Лиги чемпионов практически без интриги в ответных встречах. Футбольная среда началась с быстрого гола «Ливерпуля» в ворота «Сити». А потом второго. А дальше третьего. Пока Юрген Клопп скалил отражение в лысину Пепа Гвардиолы, на «Камп Ноу» голов не было. Хозяева очевидно больше владели мячом, искали моменты в забросах и даже забивали – просто из офсайда. «Рома» вполне была довольна нулевой ничьей, хотя Джеко в одном из эпизодов вполне искренне выпрашивал пенальти. А Коларов в другом моменте вообще не в духе матча рубанул по ногам Месси.

Многое сломала концовка. Высокий прессинг вернул «Барсе» мяч у чужой штрафной, Месси развернулся корпусом и обыгрался в стенку с Иньестой. Точнее, ответная передача до аргентинца не дошла только потому, что Даниэле Де России в сильном подкате отправил мяч в свои ворота.



Окей, это еще можно было пережить – автоголы случаются. Но второй тайм только начался, а в ворота «Ромы» прилетел еще один мяч. И опять от своего. В России Костаса Маноласа отправили бы в церковь исправлять невезение. После углового он выбивал мяч в подкате и попал в свою же перекладину. И от нее мяч вновь попал в Маноласа, и только после этого – в ворота. Это был уже пятый автогол соперников «Барсы» в сезоне.

«Бавария» настолько цинична, что переворачивает игру даже без удара по воротам В этой паре, похоже, тоже всё ясно.

Интрига умерла и в четвёртой паре. Окончательно её добил Жерар Пике, прибежавший вперед после контратаки. Вчера примерно так же после третьего развалился «Ювентус». Сегодня за полчаса до официального конца игры исход стал понятен и «Роме». Уровень сопротивления упал настолько, что Эрнесто Вальверде позволил себе убрать Бускетса с поля. Чуть больше свободы в перемещениях по чужой половине с мячом «Рома» получила. Идеальный момент «Роме» подарил голкипер соперника. Марк-Андре тер Штеген смело выбежал из ворот, ошибся в передаче. Но сам же потом и засейвил удар по воротам. «Барсу» это не образумило: она продолжила действовать слишком уверенно. В итоге после одной из передач против Джеко оказался Жорди Альба. Само собой, защитник проиграл эту дуэль и позволил сделать счет чуть менее приятным для своей команды. Возрождение интриги своим голом прикончил Луис Суарес.



Победа «Барселоны» была предсказуема, даже счет не особо удивляет. Ход матча оказался непривычным для встреч такого уровня. Понятно, что «Рома» приезжала на «Камп Ноу» терпеть и выжидать. Но вряд ли осторожная тактика предполагала сразу два гола в свои. Возможно, не зря Игорь Акинфеев сегодня сказал, что против «Арсенала» будет ждать угроз и от чужих, и от своих. Алисон Бекер подобного точно не ждал.