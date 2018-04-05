Мы продолжаем серию материалов о футболистах, которых ждём на ЧМ-2018. Эта статья — про Мануэла да Кошту.

Его обвиняли в сексуальном нападении. Он разобрался и едет на ЧМ-2018

Помните Жозе Коусейру? Он был четвёртым из восьми тренеров «Локомотива» при Смородской. Однажды Коусейру спросили о самом невероятном матче в его карьере, и он моментально ответил: «4:2 против Питера». То была игра, когда «железнодорожники» уступали дома «Зениту» в два мяча, но после перерыва перевернули игру. Ключевую роль в преображении «Локо» сыграл центральный защитник Мануэл да Кошта. Он был фантастически хорош в воздухе. Все верховые мячи – его. Выпрыгивал так, что Зе Луишу и не снилось. Само собой, оба мяча «Зениту» (в том числе победный) португалец забил головой.

После игры Спаллетти оправдывался.

– Знали, как Мануэл да Кошта играет в воздухе?

– В следующем матче с «Локо» учтём, – ответил итальянец.

Мануэл не задержался в России надолго. Очень быстро соперники «Локомотива» поняли, что если играть против Мануэла низом, то у «Локо» возникнут проблемы. И уже через год его отдали в аренду «Насьоналу». Вообще, защитник менял страны на протяжении всей карьеры. Попробовал себя (загибайте пальцы) во Франции, Нидерландах, Италии, Англии, России, Португалии, Турции и Греции. На теле футболиста есть татуировка, связанная с каждой страной, в которой он выступал. Учитывая количество трансферов, можно лишь позавидовать агенту португальца.

Кстати, о Португалии. Когда я встречал Мануэла в московском аэропорту и делал с ним первое интервью в качестве игрока «Локо», выяснилось, что он не говорит по-португальски! С переводом помог его отец. И это при том, что футболист имеет португальский паспорт и за молодёжные сборные этой страны провёл 26 матчей!!! Дело в том, что Мануэл рос во Франции, хотя его отец из Португалии.

Когда защитник выступал за «Локомотив», о сборной Марокко не было и речи. В августе 2011 года защитник даже вызывался в главную сборную Португалии, но так и не был заигран. Это позволило марокканцам воспользоваться ситуацией и пригласить его в свою команду, создав связку центральных защитников Бенатиа («Ювентус») – Да Кошта («Истамбул»).

С 2014 года Мануэл сыграл 25 матчей за сборную Марокко и на днях забил свой первый гол на уровне взрослых сборных. Защитник отличился в товарищеском матче с узбекистанцами. Само собой, Мануэл забил головой. Просто выпрыгнул выше всех после навеса с углового. Его держали три соперника, но это не повлияло на ситуацию. Кстати, в том матче Мануэл да Кошта сыграл с капитанской повязкой.

Хорош в воздухе и плох при игре низом. Португалец, но не говорит по-португальски. Человек, сотканный из противоречий, как сказали бы коллеги, склонные к лирике. Но всё это меркнет на фоне другой истории из его биографии.

«Локомотив» купил футболиста «Вест Хэма», которому надлежало предстать перед судом. Защитника обвиняли в нападении. Сексуальном. Дело было в ночном клубе Faces в пригороде Лондона. По словам очевидцев, футболист домогался некой девушки и даже ударил её. Во время первого судебного разбирательства футболист признал, что напал на девушку, но сексуальные домогательства отрицал. Суд отпустил его под залог. Повторное слушание назначили на 12 сентября 2011 года. Спустя два дня после того самого фантастического матча с «Зенитом», когда защитник оформил дубль!

15 сентября 2011 года «железнодорожники» играли в Австрии против «Штурма» в Лиге Европы. Лучший игрок предыдущего матча «Локо» пропустил эту встречу из-за поездки в Лондон на судебное заседании. 16 сентября стало известно, что футболист отделался лишь штрафом в 250 фунтов. Защитник пропустил подготовку к матчу с «Тереком», но 18 сентября вышел на поле в основном составе в Грозном, и его команда победила – 4:0.

Было бы круто увидеть вновь этого невероятного и немного психованного парня. Тем более что с тех пор как он покинул «Локо», в нём открылся ещё один талант – дальние удары. Мало того что он дико опасен при стандартах в воздухе, так у него ещё и удар поставлен.

А вот это вообще бомба!

Главное для Мануэла — не демонстрировать финты. Такое выглядит максимально нелепо.

Кто-то ждёт на ЧМ-2018 Месси, кто-то хочет увидеть Роналду, а я бы посмотрел на этого парня. У сборной Марокко в группе Иран, Испания и Португалия. Если вдруг Мануэл забьёт и его команда выйдет из группы, лично я буду аплодировать.

Одни и те же герои, которые рекламируют чипсы и шампуни, уже надоели.