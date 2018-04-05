В Лондоне всё спокойно. ЦСКА сразится с «Арсеналом». LIVE!

«Арсенал» — ЦСКА. Текстовая трансляция

21:10. Пресс-служба лондонского «Арсенала» перед первым домашним матчем с московским ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы опубликовала в «Твиттере» видео с одним из самых красивых мячей в исполнении бывшего нападающего команды Андрея Аршавина, назвав его «любимым русским».



Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе лондонской команды форвард провёл 145 матчей во всех турнирах и забил 74 гола. Ныне 36-летний футболист играет в казахстанском «Кайрате».

21:01. Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака поделился ожиданиями от поединка с ЦСКА.



«Я бы предпочёл, чтобы первый матч мы провели на выезде, но надеемся, что на «Эмирейтс» нам удастся сделать большой шаг на пути к нашей цели.



Мы с нетерпением ждём этого матча. Знаем, что нам будет непросто, потому что ЦСКА продемонстрировал характер, победив «Лион» в ответной встрече. Они выиграли со счётом 3:2 на выезде, и это хорошее предупреждение для нас. Нам нужно быть сконцентрированными.



Мы тоже показали характер в первом матче с «Миланом», особенно когда повели 1:0. Вы могли почувствовать, что наша уверенность вернулась. Нам удалось победить в последних двух встречах, поэтому мы рады, что продолжаем прогрессировать», – приводит слова Джаки пресс-служба «Арсенала».

20:55. Состав хозяев. Выглядит солидно.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косельни, Монреаль, Бельерин, Рэмси, Уилшир, Джака, Мхитарян, Озил, Ляказетт.



Запасные: Мейси, Холдинг, Чемберс, Колашинац, Эль-Ненни, Айуоби, Уэлбек.

20:50. Атрибутика ЦСКА есть в Лондоне в немалом количестве.

20:47. Стал известен стартовый состав ЦСКА.

ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.



Запасные: Помазун, Миланов, Бистрович, Чалов, Жамалетдинов, Хосонов, Витиньо.

20:45. Фантазируем. Пригодился бы Александр Головин «Арсеналу»? Слухи о том, что этот интерес существует давно ходят. Сергей Титов поразмышлял о том, как полузащитника ЦСКА могли бы использовать в лондонском клубе.

Головин и «Арсенал». Это вообще реально? Заглядываем в возможное будущее.

20:40. Знакомьтесь, кстати, кто ещё не знаком. Галина Козлова и «Эмирейтс».

Фото: «Чемпионат»

20:35. Галина Козлова продолжает наблюдение.

20:30. Олег Романцев сегодня за ЦСКА! Интервью с великим тренером от Дениса Целых.

Романцев: всегда болею за Венгера. Но сегодня я за ЦСКА! Лучший тренер России 1990-х годов рассказывает, как его «Спартак» обыгрывал «Арсенал».

20:20. Наш корреспондент Галина Козлова гуляет по Лондону и изучает местную прессу.

20:10. Все возможные предматчевые слова. Виктор Гончаренко и Арсен Венгер, Игорь Акинфеев и Генрих Мхитарян.

«Надо ждать угрозы и от чужих, и от своих». Акинфеев шутит в Лондоне Гончаренко пополняет запас английских слов, Акинфеев шутит, а Мхитарян открещивается от работы переводчика Венгера.

А вот тут тоже самое плюс тренировка ЦСКА — в формате видео.

20:00. Добрый вечер, уважаемые любители футбола и читатели «Чемпионата». Мы начинаем онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА. Игра начнётся в 22:05 по московскому времени.

Начинаем по традиции с опроса.

Если опрос не открывается, проголосовать можно здесь.

Нельзя в контексте этого матча не вспомнить противостояние этих команд 12-летней давности. Тогда соперники встречались на групповом этапе Лиги чемпионов, в Москве «армейцы» победили 1:0, а ответный матч завершился вничью — 0:0. Вспоминаем участников тех матчей.

Где сейчас игроки ЦСКА, победившие «Арсенал» в 2006-м Почти все ещё играют.

А вот воспоминания участников тех матчей, включая и Валерия Газзаева.