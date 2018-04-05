Романцев: всегда болею за Венгера. Но сегодня я за ЦСКА!

Сегодня мы вспомнили людей, которые в составе ЦСКА побеждали «Арсенал» 11 с половиной лет назад. А здесь – интервью с человеком, чья команда не просто обыграла – вынесла «Арсенал» в переполненных морозных «Лужниках» поздней зимой 2000-го. Кстати, сам Олег Романцев считает, что всё тогда могло сложиться и по-другому.

— При счёте 1:0 в пользу «Арсенала» соперники могли сразу же забить нам ещё один гол, — говорит Романцев. – И не факт, что мы бы отыгрались с 0:2. Но потом у нас пошло, начали забивать. Мы использовали как минимум 50 процентов своих возможностей, если не 75. У нас очень многое получилось. Такое бывает в футболе. По итогу мы в тот вечер были лучше.

— Там сверкнул Маркао, который потом так же резко потух.

— Увы, он действительно оказался нестабильным игроком. На таких нельзя положиться. Надо гадать, когда он сверкнёт. А следующего яркого матча можно ждать ещё два месяца. Получается, тогда я угадал, что он сможет выстрелить.

«Спартак» — «Арсенал» — 4:1. 22.11.2000 Фото: РИА Новости

— Ещё один гол забил Титов, который тогда вёл всю игру «Спартака».

— Егор – один из самых талантливых ребят, кто играл в моём «Спартаке». Хотя, возможно, он добился бы большего, если бы уехал за границу. Тут сложно гадать. Егор – домашний человек. Я и сам такой. Не зря же отказался от работы за рубежом. Вот и по Егору я видел, что он не слишком хотел уезжать. Что же до игры с «Арсеналом», мне очень запомнился не сам матч, а то, что было после него.

— А что было после матча?

— Журналисты, которые не слишком любили «Спартак», спросили Арсена Венгера после игры: «Вы, наверное, уступили из-за некачественного поля?» Он удивлённо посмотрел на них: «Да нет, поле было одинаково для обеих команд». А мог бы зацепиться, сказать: конечно, на нормальном газоне мы бы порвали этот «Спартак». Я очень зауважал Венгера после той игры. А его ответ запомнил на всю жизнь. Поэтому в Англии я до сих пор симпатизирую именно «Арсеналу».

— А сегодня вы за кого?

— Что за вопрос — однозначно за ЦСКА! Я всегда за наших. А «Арсеналу» желаю победы во всех остальных матчах.

— Когда вы разгромили «Арсенал», чувствовали, что сделали нечто особенное для страны?

— Ощущение было, что мы просто сделали своё дело. Но, конечно, всегда приятно, когда ты оправдываешь надежды болельщиков. Лучше оправдывать, а не оправдываться. Вот смотрел я недавний матч сборной. Проиграли 0:3, а некоторые игроки – кажется, Кутепов и Заболотный – пошли хлопать болельщикам. Ребята, голову вниз и в раздевалку! И думайте, что делать дальше! Я такого не понимал и не понимаю. Хлопать болельщикам при счёте 0:3 – верх цинизма!

— Как вам нынешний «Арсенал»?

— Он точно не лучше того, с которым играли мы. В 2000-м там была суперкоманда. Впрочем, и нынешний ЦСКА на 100 процентов не лучше того «Спартака». Тот «Спартак» вообще был намного сильнее всех современных клубов, которые сейчас есть в России.

— Гончаренко – молодой тренер. Вы тоже очень рано начали тренерскую карьеру. Поделитесь опытом – как держать коллектив, в котором некоторые футболисты немногим младше тебя?

— В «Спартаке» у меня были свои обстоятельства. Там меня назначили тренером после голосования игроков. После этого я собрал костяк команды – Родионова, Черенкова, Шмарова, Пасулько, нескольких других – и сказал: «Ребята, в Орджоникидзе у меня была нормальная работа. Но Николай Петрович Старостин решил, что я должен принять «Спартак». И вы его поддержали. Так что отвечать за результат будем вместе. Вы в такой же степени ответственны, как и я. Раз решили идти вместе – значит идём вместе. Поэтому надо выполнять всё, что я говорю. И работать с полной отдачей». Они согласились.

— Я не только про тот сезон в «Спартаке». Я в целом про работу молодого тренера. Допустим, как общаться с ветеранами?

— Когда я работал в «Красной Пресне», там у меня были ребята даже старше меня. Например, Андрей Якубик, который забил за 100 голов в чемпионате СССР и завершал у нас карьеру. Конечно, у меня к нему был отдельный подход.

Кличка у Андрея была Булыжник. Удар мощнейший: не увернёшься – отправят в реанимацию. Я ему говорил: «Андрюша, приходи на тренировку. Хочешь – участвуй. Не хочешь – отдыхай». Конечно, это была «Пресня», вторая лига. Но всё равно – к возрастным игрокам, которые нужны команде, всегда должно быть особенное отношение.

— В ЦСКА много ветеранов. Вас удивляет, что Акинфеев, Березуцкие и Игнашевич по-прежнему в строю? А Игорь так и вовсе до сих пор непререкаемый номер один в России.

— И удивляет, и восхищает. Я думаю, и Березуцкие, и Игнашевич могли бы собраться на один чемпионат мира. Я бы ещё вернулся к их кандидатурам. Замены этим ребятам сейчас я не вижу. Пришла молодежь – амбициозная, но я бы не сказал, что талантливая. До Березуцких и Игнашевича эти игроки явно не дотягивают. Ну а про Акинфеева вы всё верно сказали. Я бы однозначно включил его в пятёрку лучших отечественных вратарей, которых я видел на своём веку.

— Как сделать так, чтобы игроки не испугались? У ЦСКА, правда, хватает опытных футболистов – которые прошли огонь, воду и медные трубы. Но есть и молодёжь.

— Конечно, что-то тренеру надо придумать. У меня есть своя история. Когда я руководил «Красной Пресней», мы претендовали на выход в первую лигу. И в стыковом матче с «Кяпазом» нас «убил» судья – белорус Вадим Жук. Необоснованно поставил пенальти, а когда Сашка Мостовой возмутился – удалил его с поля. А Сашка был лучшим на поле, раскидывал соперников на поле только так. Потом он убежал со стадиона, и мы всей командой его искали. Он, как и я, ненавидит несправедливость.

В 2001 году в Словении с тем же Мостовым произошла похожая история. Сборную России засудили, а Сашку — когда он начал возмущаться – снова удалили с поля. Чтобы выйти в финальную стадию чемпионата мира, нам надо побеждать швейцарцев. Я зашёл в раздевалку, рассказал ребятам эту историю, а потом сказал: «Вам сегодня надо сыграть и за себя, и за того парня». И вышел. Швейцарию мы в итоге разгромили 4:0.

— Есть чуйка, как закончится сегодняшняя игра?

— Поставлю на «Арсенал». Для ЦСКА главное не проиграть крупно. Тогда в Москве будут шансы. Уверен, решающая игра будет именно на поле ЦСКА. Не при любом счёте, конечно – после 0:7 «армейцы» вряд ли отыграются (улыбается). Надо зацепиться. Верю, что у ЦСКА это получится. «Арсенал» фаворит, но я сегодня всей душой и телом за «армейцев».