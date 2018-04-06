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Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 06.04.2018

«Арсенал» — ЦСКА
Илья Фролов
Фото: РИА Новости
Коэффициенты УЕФА: Россия занимает шестое место по итогам сезона
Догнать Францию уже точно не получится, даже если ЦСКА пройдёт «Арсенал».
Футбол / Лига Европы

Россия

К сожалению, российские клубы на сегодняшний день не так сильны, чтобы на равных соперничать с записными фаворитами в Европе. Однако при этом нельзя сказать, что ЦСКА провёл плохой матч с лондонским «Арсеналом». Нет, наоборот, игра была одной из самых интересных в исполнении «армейцев». ЦСКА постарался сыграть в атаку, но подвели командные взаимодействия и оборонительная линия. «Арсенал» же ошибки соперника использовал. Счёт 1:4 оставляет мизерный шанс пройти в полуфинал. Как и двумя неделями ранее «Локомотиву», «армейцам» нужно забить минимум три и не пропустить. Будем надеяться, что с этой задачей подопечные Виктора Гончаренко справятся лучше, чем «железнодорожники».

ЦСКА разгромлен по делу, но, вообще-то, «Арсенал» не супер
За такую игру «Арсенал» в Лиге Европы ещё накажут. Из Лондона можно было увозить другой результат.
КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэф
ЦСКАЛЕ«Арсенал», Англия1:400,000
ИТОГО В ТУРЕ00,000

Франция

Несмотря на поражение «Марселя», Франция в рейтинге коэффициентов стала для нас недосягаема. Перед этим туром было понятно, что Россия сможет сместить соперника с пятой строчки только при стопроцентном результате от ЦСКА и диаметрально противоположном от «Марселя». Французы свою часть выполнили, уступив «РБ Лейпциг». Московскому же клубу, как мы знаем, пришлось довольствоваться поражением.

КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэф
«Марсель»ЛЕ«РБ Лейпциг», Германия0:100,000
ИТОГО В ТУРЕ00,000

Португалия

Как россияне потеряли шанс приблизиться к пятой строчке, так и португальцы попрощались с мечтами о шестой. Ну, если быть честными, безнадёжно Португалия отстала уже давно, однако любые очки для них — возможность чуть меньше догонять Россию в следующем сезоне. Но как бы то ни было, «Атлетико» помогать «Спортингу» не собирался. «Матрасники» в очередной раз продемонстрировали, почему именно они являются фаворитами Лиги Европы. Счёт, конечно, не разгромный, но сомнений в выходе мадридцев в следующий раунд не остаётся.

КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэф
«Спортинг»ЛЕ«Атлетико», Испания0:200,000
ИТОГО В ТУРЕ00,000

Итоги

Дружно проиграв, Франция, Португалия и Россия завершили все споры в этом сезоне. Более или менее хорошие шансы пройти дальше остались только у «Марселя». А пока существует большая вероятность того, что все три страны по итогам ¼ финала Лиги Европы вылетят из розыгрыша еврокубка. Сейчас у нас 53,182 балла. У Франции — 55,415 балла. Португалия же набрала 46,915 балла. Если что-то и изменится по итогам ответных матчей, то не более чем на полбалла.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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