Коэффициенты УЕФА: Россия занимает шестое место по итогам сезона

Россия
К сожалению, российские клубы на сегодняшний день не так сильны, чтобы на равных соперничать с записными фаворитами в Европе. Однако при этом нельзя сказать, что ЦСКА провёл плохой матч с лондонским «Арсеналом». Нет, наоборот, игра была одной из самых интересных в исполнении «армейцев». ЦСКА постарался сыграть в атаку, но подвели командные взаимодействия и оборонительная линия. «Арсенал» же ошибки соперника использовал. Счёт 1:4 оставляет мизерный шанс пройти в полуфинал. Как и двумя неделями ранее «Локомотиву», «армейцам» нужно забить минимум три и не пропустить. Будем надеяться, что с этой задачей подопечные Виктора Гончаренко справятся лучше, чем «железнодорожники».
|Клуб
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|Очки
|Коэф
|ЦСКА
|ЛЕ
|«Арсенал», Англия
|1:4
|0
|0,000
|ИТОГО В ТУРЕ
|0
|0,000
Франция
Несмотря на поражение «Марселя», Франция в рейтинге коэффициентов стала для нас недосягаема. Перед этим туром было понятно, что Россия сможет сместить соперника с пятой строчки только при стопроцентном результате от ЦСКА и диаметрально противоположном от «Марселя». Французы свою часть выполнили, уступив «РБ Лейпциг». Московскому же клубу, как мы знаем, пришлось довольствоваться поражением.
|Клуб
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|Очки
|Коэф
|«Марсель»
|ЛЕ
|«РБ Лейпциг», Германия
|0:1
|0
|0,000
|ИТОГО В ТУРЕ
|0
|0,000
Португалия
Как россияне потеряли шанс приблизиться к пятой строчке, так и португальцы попрощались с мечтами о шестой. Ну, если быть честными, безнадёжно Португалия отстала уже давно, однако любые очки для них — возможность чуть меньше догонять Россию в следующем сезоне. Но как бы то ни было, «Атлетико» помогать «Спортингу» не собирался. «Матрасники» в очередной раз продемонстрировали, почему именно они являются фаворитами Лиги Европы. Счёт, конечно, не разгромный, но сомнений в выходе мадридцев в следующий раунд не остаётся.
|Клуб
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|Очки
|Коэф
|«Спортинг»
|ЛЕ
|«Атлетико», Испания
|0:2
|0
|0,000
|ИТОГО В ТУРЕ
|0
|0,000
Итоги
Дружно проиграв, Франция, Португалия и Россия завершили все споры в этом сезоне. Более или менее хорошие шансы пройти дальше остались только у «Марселя». А пока существует большая вероятность того, что все три страны по итогам ¼ финала Лиги Европы вылетят из розыгрыша еврокубка. Сейчас у нас 53,182 балла. У Франции — 55,415 балла. Португалия же набрала 46,915 балла. Если что-то и изменится по итогам ответных матчей, то не более чем на полбалла.