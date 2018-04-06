Коэффициенты УЕФА: Россия занимает шестое место по итогам сезона

Россия

К сожалению, российские клубы на сегодняшний день не так сильны, чтобы на равных соперничать с записными фаворитами в Европе. Однако при этом нельзя сказать, что ЦСКА провёл плохой матч с лондонским «Арсеналом». Нет, наоборот, игра была одной из самых интересных в исполнении «армейцев». ЦСКА постарался сыграть в атаку, но подвели командные взаимодействия и оборонительная линия. «Арсенал» же ошибки соперника использовал. Счёт 1:4 оставляет мизерный шанс пройти в полуфинал. Как и двумя неделями ранее «Локомотиву», «армейцам» нужно забить минимум три и не пропустить. Будем надеяться, что с этой задачей подопечные Виктора Гончаренко справятся лучше, чем «железнодорожники».

ЦСКА разгромлен по делу, но, вообще-то, «Арсенал» не супер За такую игру «Арсенал» в Лиге Европы ещё накажут. Из Лондона можно было увозить другой результат.

Клуб Турнир Соперник Счёт Очки Коэф ЦСКА ЛЕ «Арсенал», Англия 1:4 0 0,000 ИТОГО В ТУРЕ 0 0,000

Франция

Несмотря на поражение «Марселя», Франция в рейтинге коэффициентов стала для нас недосягаема. Перед этим туром было понятно, что Россия сможет сместить соперника с пятой строчки только при стопроцентном результате от ЦСКА и диаметрально противоположном от «Марселя». Французы свою часть выполнили, уступив «РБ Лейпциг». Московскому же клубу, как мы знаем, пришлось довольствоваться поражением.

Клуб Турнир Соперник Счёт Очки Коэф «Марсель» ЛЕ «РБ Лейпциг», Германия 0:1 0 0,000 ИТОГО В ТУРЕ 0 0,000

Португалия

Как россияне потеряли шанс приблизиться к пятой строчке, так и португальцы попрощались с мечтами о шестой. Ну, если быть честными, безнадёжно Португалия отстала уже давно, однако любые очки для них — возможность чуть меньше догонять Россию в следующем сезоне. Но как бы то ни было, «Атлетико» помогать «Спортингу» не собирался. «Матрасники» в очередной раз продемонстрировали, почему именно они являются фаворитами Лиги Европы. Счёт, конечно, не разгромный, но сомнений в выходе мадридцев в следующий раунд не остаётся.

Клуб Турнир Соперник Счёт Очки Коэф «Спортинг» ЛЕ «Атлетико», Испания 0:2 0 0,000 ИТОГО В ТУРЕ 0 0,000

Итоги

Дружно проиграв, Франция, Португалия и Россия завершили все споры в этом сезоне. Более или менее хорошие шансы пройти дальше остались только у «Марселя». А пока существует большая вероятность того, что все три страны по итогам ¼ финала Лиги Европы вылетят из розыгрыша еврокубка. Сейчас у нас 53,182 балла. У Франции — 55,415 балла. Португалия же набрала 46,915 балла. Если что-то и изменится по итогам ответных матчей, то не более чем на полбалла.