9 важных событий Лиги Европы, которые вы могли пропустить

«Атлетико» — «Спортинг» — 2:0

1. Меньше чем полминуты понадобилось «Атлетико», чтобы открыть счёт в этом матче. Защитник «Спортинга» серьёзно ошибся, и Коке с передачи Диего Косты расстрелял ворота, забив самый быстрый гол «Атлетико» в еврокубках. Кстати, второй мяч тоже не обошёлся без ляпсуса защитника. Жереми Матьё пропустил мяч между ног, позволив Гризманну убежать один на один с вратарём.

2. «Атлетико» продлил внушительную серию побед на своём поле до девяти матчей. Более того, во всех этих матчах мадридцы не пропустили ни одного гола. В Лиге Европы команда Симеоне пока только выигрывает, забив 15 мячей в 5 играх.

С шашкой на пушки. Шикарный гол Головина не спас ЦСКА от разгрома Похоже, в полуфинале Лиги Европы российского клуба не будет.

3. Встречу судил российский рефери Сергей Карасёв, и перед матчем это вызвало серьёзные вопросы у «Спортинга». Дело в том, что Карасёв обслуживал матч португальцев с «Шальке-04» в сезоне-2014/15. «Спортинг» тогда вылетел, и клуб обвинил в этом нашего рефери. Клуб подал протест против назначения судьи на очередной матч, но УЕФА не стал его рассматривать. В Мадриде вопросов к Карасёву не появилось: Сергей отсудил на должном уровне.

«Это запредельный уровень». Русский в футболе, которым нужно гордиться Арбитр Сергей Карасёв попадает на чемпионат мира и даёт эксклюзивное интервью «Чемпионату».

«РБ Лейпциг» — «Марсель» — 1:0

1. Немецкий клуб в этом сезоне дебютировал в еврокубках и стал первым за последние 10 лет дебютантом, дошедшим до 1/4 финала. В последний раз такой трюк удался «Хетафе» в сезоне-2007/08. Неужели этим не ограничится?

2. Первый сезон в еврокубках – время исторических достижений. «Лейпциг» в этом матче установил одно из них, впервые сыграв на ноль в еврокубках. Ждать «сухаря» пришлось 10 игр.



3. Итоговый счёт не должен вводить в заблуждение тех, кто не видел матч: «Марсель» был неплох и уж точно создал не меньше голевых моментов. Если бы не грубая ошибка вратаря Йоана Пеле (нет, не родственник), счёт запросто мог стать другим. Слабая реализация продолжает оставаться бичом французских клубов.

«Лацио» — «Ред Булл Зальцбург» — 4:2

1. Форвард римлян Чиро Иммобиле, забив мяч в этой игре, приблизился к званию лучшего бомбардира с семью голами. Из тех, кто остался в турнире, столько же только у Жермена из «Марселя». Впереди – вылетевшие Боакье и Андре Силва (по 8), Кокорин (9) и Адурис (11).



2. А вот в составе австрийцев играет главный распасовщик этой Лиги Европы Штефан Ляйнер. На его счету 7 голевых передач в 13 играх. Накануне Ляйнер не улучшил статистику и позволил Озилу серьёзно сократить отставание. После двух голевых в матче с ЦСКА у Озила теперь четыре ассиста.



3. «Лацио» прервал внушительную беспроигрышную серию «Ред Булл». Зальцбург не проигрывал 35 матчей – с августа прошлого года. Если брать сезон в целом, команда уступила лишь дважды в 49 матчах. Как будет с итоговым результатом, пока непонятно, но впечатлить своих поклонников австрийцы уже смогли.