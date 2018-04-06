«Играли хорошо, но ведь это защита, которой 139 лет». Обзор британских СМИ

Крупную победу «Арсенала» над ЦСКА британская пресса встретила с нескрываемым удовольствием. Главными героями столь успешного матча, по мнению всех изданий, стали дирижёр Озил, автор гола-красавца Рэмси и возраст игроков обороны ЦСКА. Однако не обошлось и без критики в адрес «канониров».

The Times считает, что временами защитники «Арсенала» выглядели неуверенно. «Против соперников уровня «Атлетико» нужно будет подтянуться: «Мыслей о Шкодране Мустафи, противостоящем Диего Косте и Антуану Гризманну, достаточно, чтобы вызвать среди фанатов «Арсенала» трепет». Однако, по мнению газеты, и ЦСКА мог бы создать проблемы в ответном матче, будь «армейцы» точнее. Не остался без внимания и Александр Головин, забивший единственный мяч: «Головин – большой талант. Если бы в составе ЦСКА было больше игроков его калибра, «Арсенал» не был бы в шаге от полуфинала».

Однако главным героем встречи The Times назвал Месута Озила, принявшего участие во всех четырёх голевых комбинациях. Издание утверждает, что одним из факторов качественной игры стало наличие у футболиста свободного пространства: «Месута много критикуют, однако, уйди он вместе с Санчесом, кризис «Арсенала» усугубился бы. Оставшись, Озил почти выполнил миссию по обеспечению победы в Лиге Европы и возвращению в Лигу чемпионов».

The Telegraph первым делом отмечает фанатов ЦСКА, многие из которых оголились. «Это, впрочем, не спасло команду», — делятся метким наблюдением британцы. Газета не питает иллюзий о выходе «армейцев» в следующий раунд: «Через неделю «Арсенал» будет иметь преимущество в Москве и, безусловно, уже сейчас может рассчитывать на полуфинал». Однако и в этой встрече «канониры» были далеки от порядка в обороне: «Они пропустили один мяч и могли пропустить ещё. Если «Арсенал» хочет выиграть трофей, ему следует играть более надёжно. ЦСКА был расточителен: помимо ударов Щенникова, Мусы и Дзагоева случился выстрел ситуативного форварда Вернблума».

По мнению газеты, этот результат имеет большое значение для клуба и Венгера, чьё будущее находится под вопросом. Конечно, не остался без внимания прессы и красивейший гол Рэмси. Игрок «прекрасно сымпровизировал, чтобы забить, перекинув мяч через Акинфеева». Главной же потерей «Арсенала» в матче The Telegraph видит травмированного Генриха Мхитаряна.

The Sun после матча ностальгировала: «Всё было сделано в первые 35 минут, прямо как в старые времена. Футбол мечты, вдохновлённый касаниями Озила, вернул период, когда «Арсенал» уничтожал команды каждую неделю. Теперь команда снова играет в футбол на своих условиях, сминая соперника». Ключевой фигурой матча The Sun видит также Месута Озила. Издание сыплет комплиментами: «Это была его ночь. Каждый его пас находил партнёра».



Восхищаясь голом Рэмси, газета вспоминает, что несколько лет назад на этом же стадионе был забит ещё один красивейший гол. Речь, конечно, об «ударе скорпиона» в исполнении Оливье Жиру. «Однако на этой неделе ничто не превзойдёт великолепный гол Криштиану Роналду», — признают британцы. Газета заключает, что оформившие по дублю Рэмси и Ляказетт, впрочем, могли забивать и больше.

The Daily Mail отмечает стремление «армейцев» играть в атаку, однако видит корень неудачи гостей в возрастной защите, игрокам которой в сумме 139 лет. Издание окунается в 2006 год, вспоминая, как ЦСКА тогда играл с «Арсеналом». «Однако, как ни странно, с тех пор три защитника и вратарь у русских те же самые. «Канониры» прорезали оборону соперника, как играющие с ветеранами молодые футболисты», — резюмирует журналист.



Единственной трудностью «Арсенала» в ответном матче газета видит долгий путь: «Дорога на восток с долгими часами в самолёте будет самой большой проблемой».



Пожалуй, не стоит рассказывать британским журналистам про «СКА-Хабаровск», до которого большинству команд чемпионата России приходится добираться девять часов. Тем временем издание уже предвкушает следующий раунд: «Четыре матча отделяют «Арсенал» от места в Лиге чемпионов на следующий сезон. ЦСКА должен забивать три мяча, а шанс «канониров» не забить скрипучей старой защите минимален».