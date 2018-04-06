Он мог бы играть в «Локомотиве», но уже год не играет нигде

Даже из 816 тысяч подписчиков Атема Бен-Арфы в «Инстаграме» далеко не все задержались на свежем посте нападающего дольше секунды-другой. С точки зрения сюжета, композиции снимок не представляет ни малейшей художественной ценности – бытовая зарисовка, каких миллиарды в Сети: молодой человек в полутёмной гостиной перед тортиком с зажжённой свечой. Улыбка на лице и два больших пальца вверх намекают на некое домашнее торжество. Сарказм автора выдала текстовка к фото: «С днём рождения меня, один год шкафа».



Таким оригинальным образом французский нападающий отметил годовщину изоляции от большого футбола. А упёк его в этот самый «шкаф» не кто иной, как наш старый знакомый Унаи Эмери. В какой-то момент футболист Бен-Арфа для него превратился в пустое место.

Если бы речь шла о какой-то распиаренной посредственности, общественность поворчала бы для проформы да и благополучно забыла бы о существовании персонажа. Но Бен-Арфа не только подавал – исправно оправдывал многочисленные авансы. 13 трофеев, полтора десятка матчей за сборную Франции: исчезновение такой личности не могло пройти бесследно.



Где бы он ни играл на родине – везде (ну, почти везде) становился чемпионом: с «Лионом» четырежды, с «Марселем» и «ПСЖ» — по разу. Отсутствие трофеев в «Ницце», своём предпоследнем на данный момент клубе, Атем компенсировал аномально высокой для классического вингера результативностью. На Лазурном берегу Бен-Арфа забивал через матч (17 голов в 34 играх), по делу вошёл в символическую сборную чемпионата и получил предложение из самого богатого клуба страны.



С материальной точки зрения он от перехода выиграл. Со спортивной – однозначно проиграл.

Начиналась эта история оптимистично – с гола в первом же матче за «ПСЖ» на Суперкубок. По иронии судьбы, потерпевшей стороной оказался «Лион», который, собственно, и превратил даровитого юношу в одну из звёзд Лиги 1. Одна игра, один гол, один трофей – о лучшем дебюте невозможно было мечтать. Однако развить стартовый успех новобранец парижан не сумел. Возможно, морально оказался не готов к столь жёсткой конкуренции или элементарно переоценил свои силы.

«Бен-Арфа обладает талантом уровня Месси», — когда-то нахваливал коллегу по «ле блё» Карим Бензема. Когда тебе расточают такие комплименты, недолго потерять голову. Впрочем, Эмери живо вернул нападающего с небес на землю. На одной из тренировок экспрессивный баск резко осадил игрока: «Атем, ты не Месси. Выигрывать матчи в одиночку тебе не дано».

Бензема: Бен-Арфа обладает талантом уровня Месси

По одной этой реплике нетрудно догадаться о степени доверительности в отношениях футболиста и тренера. Очевидно, она была близкой к нулевой. Эмери раздражал индивидуализм нападающего, нападающего злили придирки тренера. Кончилось тем, что однажды Унаи просто усадил игрока на лавку, а потом и оттуда убрал. Без видимой причины.



5 апреля 2017 года Бен-Арфа в последний раз вышел на поле в майке парижского клуба, но тогда он об этом ещё не догадывался. Два гола и результативная передача в кубковом матче предполагали автоматическое продление кредита тренерского доверия – даже со сноской на деревенский статус соперника. Предполагали, но не продлили. Ближайший матч национальной лиги, против «Генгама», Бен-Арфа посмотрел со скамейки, откуда плавно переместился на трибуну, а затем – на домашний диван.

Летнее приобретение Неймара и Мбаппе избавило Эмери от необходимости отчитываться насчёт Атема. Кому какое дело до Бен-Арфы, когда даже Ди Мария кукует в запасе?! Уже к лету у француза не осталось иллюзий относительно своей роли и месте в «ПСЖ». Он и прежде был не больно нужен тренеру, а теперь стал обузой. Подчёркнуто безразличным отношением испанец подталкивал опального форварда к выходу из клуба. Бен-Арфа и рад был бы сказать испанцу «оревуар», да желающих его выкупить не находилось. Год контракта с «ПСЖ» подразумевал определённую денежную компенсацию, а портфолио игрока – далеко не копеечную зарплату.

Допускаю, что именно из экономических соображений от найма бывшего французского «сборника» и воздержался зимой «Локомотив». Игрок с таким опытом и набором характеристик определённо не помешал бы Сёмину в «золотой» гонке РФПЛ. Благо опыт «реанимации» опытных мастеров, отбракованных большими клубами, у Юрия Павловича есть – полюбуйтесь хотя бы на Фарфана. Бесплатно его «Локо», наверное, с удовольствием забрал бы. Проблема в том, что красно-зелёные до сих пор находятся под колпаком у ревизоров УЕФА по линии финансового фэйр-плей. В этой ситуации совершать даже мало-мальски крупный трансфер было слишком опасно и просто недальновидно со стороны Ильи Геркуса.



Летом Бен-Арфа станет свободным агентом, и «Локомотив» сможет спокойно вернуться к этому вопросу – если, конечно, француз ему по-прежнему интересен.