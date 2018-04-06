Таким вы его вряд ли видели.

Как менялся Головин: от Калтана до «Эмирейтс»

Автор, пожалуй, самого красивого гола в матче «Арсенал» — ЦСКА становится одним из самых популярных российских футболистов. Но сам Головин по этому поводу, кажется, совершенно не парится. В его профиле в социальной сети «FIFA 13» до сих пор значится любимой игрой, а в описании хватает шуточных подписей. Явно из далёкого прошлого. А ещё он ничуть не стесняется фотографий из детства и юности. Некоторые из них помогут вам по-новому взглянуть на одного из лидеров ЦСКА и сборной.

С шашкой на пушки. Шикарный гол Головина не спас ЦСКА от разгрома Похоже, в полуфинале Лиги Европы российского клуба не будет.

Так выглядел Головин ещё в 2011-м, до переезда из Новокузнецка в Москву.

Фото : Из личного архива Александра Головина

А вот Головин в игровой форме. Здесь он третий слева от голкипера.

Фото : Из личного архива Александра Головина

В юности будущий футболист не стеснялся «пацанских кортанов». Это же так называется?

Фото : Из личного архива Александра Головина

Уже тогда вкус не изменял Головину. Подтверждение – жилетка «Moncler».

Фото : Из личного архива Александра Головина

Как и многие футболисты в нашей «нефутбольной» стране, Головин начинал на паркете. И играл не только со сверстниками.

Фото: Из личного архива Александра Головина

Первое фото из соцсетей в форме ЦСКА.

Фото: Из личного архива Александра Головина

Головин – в топ-5 талантов ЧМ-2018. Кто там ещё? Лучшие молодые футболисты из числа тех, кто ещё не стал звездой, по мнению итальянских журналистов.

Первые вызовы в сборную: «кортаны» сменяются более интересными атрибутами.

Фото: Из личного архива Александра Головина

Но любовь к шапкам никуда не делась.

Фото: Из личного архива Александра Головина

«Гордость родителей», — пишут в комментариях.

Фото: Из личного архива Александра Головина

Головин приобщается к грязевым процедурам.

Фото: Из личного архива Александра Головина

И делает первые шаги в чаше «Лужников». Пока не в качестве футболиста.

Фото: Из личного архива Александра Головина

«Пытается понравиться девочкам».

Фото: Из личного архива Александра Головина

Несколько фотографий из детства.

Фото: Из личного архива Александра Головина

Фото: Из личного архива Александра Головина

А вот об этом фото пора задуматься агенту футболиста.

Фото: Из личного архива Александра Головина

Ведь продолжение наверняка будет…

Фото: Из личного архива Александра Головина