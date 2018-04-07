«Локомотив» разозлится и победит». Прогнозы на 25-й тур РФПЛ

В 24-м туре нашего конкурса участники не показали высоких результатов — немало матчей закончилось с довольно неожиданным счётом.

Самым проницательным прогнозистом стал представитель «Чемпионата» Александр Титеев, набравший 10 баллов. Он угадал счета матчей «Спартак» — «Тосно» и «Урал» — «Рубин».

6 очков на счету Игоря Гамулы, уважаемый эксперт угадал счёт матча «Урал» – «Рубин» и исход встречи «Спартак» – «Тосно».

Наш читатель из Москвы Ирина Авакумова угадала разницу в игре «Ростов» — ЦСКА и исход поединка «Спартак» — «Тосно». Итог — 4 балла.

Положение после 22-го тура

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«Я не хочу никаких Тухелей». Что говорил Галицкий Человек, от которого целиком и полностью зависит клуб РФПЛ, делится фундаментальными вещами.

Прогноз специалистов

Дмитрий Градиленко, известный в прошлом футболист:

«СКА-Хабаровск» – «Амкар» — 1:1

Обе команды плюс-минус равные, находятся в нижней части турнирной таблицы. «СКА-Хабаровск» уже практически потерял все шансы, чтобы остаться в Премьер-Лиге. Но у него будет небольшое преимущество за счёт того, что пермякам придётся очень долго добираться. И своё поле поможет хабаровчанам набрать одно очко в этом матче.



«Рубин» – «Ахмат» — 1:1

Встретятся две равные команды, и я бы никому предпочтения не отдал. «Рубин» имеет преимущество своего поля. «Ахмат» же не очень удачно сыграл последнюю игру. Не смог дома обыграть хабаровский СКА, поэтому с удвоенной энергией поедет в гости. Будет ничья.



«Зенит» – «Краснодар» — 2:0

«Краснодар» поменял тренера. Это обычно положительно влияет на команду, но не в этой игре. В Питере играть тяжело, и «Зенит» объективно посильнее, хотя у него есть определённые проблемы с набором очков. В прошлом туре они обыграли «Уфу», и в этом продолжат эту победную серию.



«Арсенал» – «Уфа» — 0:0

В Туле натуральное поле. «Уфа» весьма неуступчива, не очень много забивает. Будут играть две равные команды. Встреча завершится безголевой ничьёй.



«Тосно» – «Урал» — 2:2

«Тосно» и «Урал» приблизительно равны по уровню. Оба клуба находятся в середине таблицы. Будет результативная ничья.

«Локомотив» – «Ростов» — 1:0

«Локомотив» идёт на первом месте. Но оступаться уже нельзя. Все думали, что он очень легко расправится с «Амкаром», однако этого не произошло, поэтому с удвоенной энергией «железнодорожники» реабилитируются перед своей публикой. Нас ждёт боевая игра, и всё решит один мяч, который забьёт «Локомотив». А конкретнее – Мануэл Фернандеш.



«Анжи» – «Спартак» — 0:2

«Анжи» очень неплохо играет дома, но «Спартак» сейчас на ходу. И прошедшая игра в Кубке России не помешает им. Не так много сил они истратили. Наоборот, тот матч добавит больше уверенности в игру спартаковцев. Они добьются лёгкой победы.



ЦСКА – «Динамо» — 3:0

ЦСКА будет очень сильно стараться исправиться за поражение в Лондоне.

ЦСКА разгромлен по делу, но, вообще-то, «Арсенал» не супер За такую игру «Арсенал» в Лиге Европы ещё накажут. Из Лондона можно было увозить другой результат.

Прогноз читателей

Дамир Ахметгалиев (Казань):

«СКА-Хабаровск» – «Амкар» — 1:0

Хабаровск после смены тренера должен встряхнуться и на своём поле одолеть «Амкар».

«Рубин» – «Ахмат» — 1:0

У «Ахмата» пять матчей без побед, и уже в четырёх играх команда не может забить. «Рубин» победит.

«Зенит» – «Краснодар» — 3:0

«Зенит» должно прорвать, а «Краснодар» хоть и поменял тренера, но вряд ли поменяет свой стиль. И стиль этот питерцам отлично знаком.

«Арсенал» – «Уфа» — 2:2

От седьмой и шестой команд РФПЛ жду хорошего матча, который завершится результативной ничьей.

«Тосно» – «Урал» — 1:1

«Тосно» не справится дома с «Уралом», но прервёт серию из трёх поражений подряд.

«Локомотив» – «Ростов» — 1:0

«Локомотив» справится с нервами и давлением и одолеет «Ростов», у которого проклёвывается игра, но результата пока нет.

«Анжи» – «Спартак» — 1:1

«Анжи» поправляет свои дела и, в общем-то, играет неплохо, так что «Спартаку» будет очень сложно. Ставлю на ничью.

ЦСКА – «Динамо» — 1:0

ЦСКА победит в своём привычном, минималистском стиле. «Динамо» сейчас нечего противопоставить «армейцам».

«Спартак» возьмёт Кубок России. Скриньте Если нет, то придумайте условие сами.

Прогноз журналистов

Максим Ерёмин, корреспондент «Чемпионата»:

«СКА-Хабаровск» — «Амкар» — 0:0

Пермяки в этот раз играют выездной матч на, возможно, будущем домашнем стадионе. Если серьёзно, перелёт в Хабаровск заберёт у них кучу сил, и вряд ли они смогут показать хороший футбол. С хозяевами вообще случилось нечто странное, отставка Билялетдинова была очень неожиданной. Такое обычно прибавляет эмоций, но не думаю, что «СКА-Хабаровск» победит: ставлю на ничью в матче самых незабивных команд в лиге.



«Рубин» — «Ахмат» — 1:1

Соседям по таблице пора побеждать, но вряд ли у кого-то из них шансов на это больше. Клубы не решают никаких задач, к тому же болельщиков в Казани наверняка будет минимум. В общем, зрелище не планируется, но наверняка команды смогут забить в этом матче хотя бы пару голов: сильных исполнителей хватает и там, и там.



«Зенит» — «Краснодар» — 2:1

Питерцы наконец-то победили в последнем матче, и настроение у них стало куда лучше. Полный стадион и ощущение того, что команда прижата к стенке, погонят «Зенит» вперёд. «Краснодар», видимо, ждёт этап перемен, и вряд ли в этой ситуации он будет эффективен в игре на результат. Не поможет даже мотивированный Шатов.



«Арсенал» — «Уфа» — 2:0

Две очень симпатичные команды, за которые хочется переживать. Но всё же выберу «Арсенал»: состав туляков выглядит сильнее. Раззабивался Дзюба, набирается уверенности Левашов, да и Горбатенко вернётся в состав после пропущенного матча. Тем более что матч будет проходить на одном из самых посещаемых стадионов в лиге: это важный фактор.

«Тосно» — «Урал» — 0:1

Сложный для прогноза матч. Учитывая то, что «Тосно» сейчас занесло в пучину поражений, предположу, что и в этом матче они проиграют. Но неплохие отрезки в игре со «Спартаком» внушают оптимизм, поэтому допускаю, что всё закончится ничьей.



«Локомотив» — «Ростов» — 3:0

Возможно, неожиданно, но «Локо» должен разозлиться после проигрыша «Амкару» и показать, что ничего страшного в том матче не произошло. Тем более это и вправду так: «паровозы» часто неудачно играют первый матч после матчей сборных. «Ростов» будет здесь очень в тему. Карпин ещё ни разу не победил со своим новым клубом, и сидеть в обороне его парни точно не станут.



«Анжи» — «Спартак» — 1:3

Дагестанцы неплохо выступают в последних матчах, но и «Спартак» в порядке. Оставить здесь столь важные очки было бы нелепо, и москвичи должны уверенно победить. Тем более что в Кубке России наконец-то забил Промес, в этом матче он будет рубиться с новыми силами.



ЦСКА – «Динамо» — 2:0

Оба клуба неплохо продолжили сезон весной, но ЦСКА объективно сильнее. На расстановку сил не повлияет даже то, что «армейцам» придётся сыграть на неделе на матч больше. «Динамо» находится очень близко к зоне вылета, но брать очки ему предстоит с другими соперниками.