Главная проблема российского футбола. Это касается всех

Можно выучить российских судей до безупречности великих сэнсэев, можно заставить всех наших тренеров выучить конспекты Бьельсы, Зидана, Нагельсмана и даже Эллардайса. Можно, в конце концов, объяснить детским тренерам, как не убивать в мальчиках и девочках любовь к футболу своим ненужным менторством. Сложно, но можно.



Но одна вещь в России остаётся неизменной. Здесь очень плохо, до боли в зубах плохо с футбольными полями.

Раньше я понимал это только с теоретической стороны, но теперь вижу и с практической. Вы уже немного знаете, что я с такими же сумасшедшими друзьями открыл в Курске футбольный клуб «Горький» (подписывайтесь, кстати, на наш паблик), и нам тоже нужны тренировки. Однако в 500-тысячном городе всего два достойных синтетических поля, готовых принимать тренировки. Есть ещё два, но одно из них давно пора перестилать — сейчас туда нельзя выпускать даже врага, не то что свою команду. Второе же по-прежнему в сугробах, хотя город активно растаял, а влага убивает газон. Даже если бы эти поля были в лучшем виде, четырёх на 500 тыс. человек было бы мало, но их всего два. И поэтому одно из них доступно с восьми вечера, а другое с девяти. И поэтому тренировки наши проходят вот так, в интимном таком полумраке.

Фото: vk.com/fcgorky

И поэтому двух молодых и старательных ребят, которых хочу видеть в команде, я отправляю домой в район на такси за свои деньги — последняя электричка уже ушла (здесь этот факт не хвастовства ради — уверен, что так поступают многие, кто содержит команды).



И нам в «Горьком» ещё более-менее повезло. Даже с точки зрения времени и освещения: многие пишут мне, что нам не на что жаловаться — у них в Воронеже, Саратове и даже Санкт-Петербурге доступное время начинается с 9, а то и с 10 вечера, а свет бывает даже хуже. А есть и проблемы поважнее — например, тотальное отсутствие хотя бы надувных манежей, из-за которых в стране за полгода мерзлоты напрочь забывают о том, что такое зелёное футбольное поле. Или вот печальный кейс небольшого города Дятьково в Брянской области.

Там синтетический газон должны были постелить по программе «Искусственные поля в регионы», но так и не сделали этого. Дело в том, что эта программа реализуется на слиянии трёх источников бюджетного финансирования — федерального, областного и муниципального. Федеральная и муниципальная части работ были сделаны, но область не нашла денег на доставку и подготовку основания для укладки поля. Казалось бы, это скандал и срыв государственной программы, но подождите — самое интересное впереди. Знаете, что сделали с газоном, который должны были отправить для массовых занятий футболом в небольшом городке? Его постелили на базе брянского «Динамо», фактически подарили профессиональному клубу, который на это поле должен заработать сам!



Прекрасно, просто прекрасно.



Проблемы с полями в том или ином виде есть на всех уровнях нашего футбола. В Премьер-Лиге можно играть домашний матч в гостях и неплохо на этом заработать. В ФНЛ газоны в начале весны убиваются так, что моментально становятся непригодными до следующего сезона. На массовом уровне команды просто не могут найти время для тренировок, потому что полей крайне мало.

А теми, что есть, распоряжаются до безумия плохо. Остаёмся в том же Курске. В конце прошлого года в новом районе города построили поле для общеобразовательной школы, которая ещё не открылась. Выглядит всё реально супер, смотрите.

Фото: deriglazovo.ru

Однако играть на нём, похоже, ещё долго никто не будет. Я даже не буду говорить о том, что во внеучебное время его можно было бы сдавать под тренировки, и школа бы тем самым зарабатывала — это, похоже, слишком сложно для понимания. Я скажу о другом. Город только сейчас начал процедуру покупки школы у строительной компании, в лучшем случае школа откроется только в сентябре.

И всё это время поле будет не просто простаивать — за ним некому будет следить. Прямо сейчас оно покрыто мокрым снегом, который вымывает резиновую крошку. Часть своего срока службы поле теряет за месяцы до того, как там начнут бить по мячу. Круто, что оно вообще появилось, но тотальное непонимание того, что построить — это ещё не вся работа, сводит на нет все усилия. А с ними — и часть вложенных в газон денег, которые после покупки городом школы станут бюджетными.



И так не только в Курске. Чтобы построить футбольную страну, нам надо научиться сначала строить и беречь футбольные поля. «Дети у них очень много играют в футбол. Смотришь: у них мяч ещё по колено, а они уже гоняют на взрослых полях. И куча футбольных газонов по округе. Возле моего дома в 500 метрах два стандартных футбольных поля и много разных ворот – и большие, и средние, и маленькие. Дети приходят, играют постоянно, всё в общей доступности – никто тебя не прогонит», — рассказывал мне о Швеции вратарь Филипп Войтехович. Как это происходит у нас, вы и сами знаете.