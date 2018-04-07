Златан против ФИФА. Прорвётся ли Ибрагимович на ЧМ-2018?

Ибрагимович: ФИФА не способна мне помешать. Буду в сборной, если захочу

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович резко отреагировал на информацию о том, что ФИФА может не допустить его к участию в чемпионате мира — 2018.



«ФИФА не способна в чём-то мне помешать. Если я хочу быть где-то, то буду там. Это касается и сборной: если я захочу играть за неё, то так и будет. Это не касается ФИФА, это моё дело», — цитирует шведа Expressen.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович принял участие в съёмках рекламы букмекерской компании. При этом Златан стал совладельцем фирмы. Таким образом, игрок мог нарушить пункт правил по этике ФИФА, согласно которому футболистам нельзя любым образом быть причастным к ставкам.



Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016, однако недавно сообщил, что может вернуться в национальную команду для участия в ЧМ-2018.

ФИФА может не допустить Ибрагимовича к участию в ЧМ-2018

Матч между сборными России и Турции перенесён со стадиона «Динамо»

Андрей Перегудов, старший вице-президент Банка ВТБ и руководитель проекта «ВТБ Арена парк», сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Турции пройдёт не на реконструированном стадионе «Динамо», как планировалось прежде.



«Сегодня совместно с руководством РФС мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе «Динамо» контрольный матч с Турцией.



На встрече с коллегами из РФС мы подтвердили готовность принять одну из следующих игр национальной сборной на нашем легендарном стадионе и, таким образом, достойно отметить его возвращение в строй после серьёзной реконструкции», — сказал Перегудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мхитарян может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить остаток сезона из-за травмы колена, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА (4:1), сообщает Mirror.



Отмечается, что восстановление Мхитаряна может затянуться до шести недель в зависимости от степени повреждения.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Генрих принял участие в 22 матчах, забил два мяча и отдал девять результативных передач.



Напомним, Мхитарян перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года.

Венгер: у Мхитаряна есть проблемы с коленом

Ещенко пропустит две недели из-за травмы

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко получил травму в матче четвертьфинала Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1) и пропустит ближайшие несколько матчей команды, сообщает пресс-служба красно-белых.

У футболиста диагостирован микронадрыв приводящей группы мышц левого бедра. По прогнозам медицинского штаба «Спартака», игрок пропустит около двух недель. Таким образом, игрок с большой вероятностью пропустит встречи москвичей с «Анжи» в 25-м туре российской Премьер-Лиги и с «Уралом» в 26-м туре. Маловероятно участие Ещенко в полуфинальном матче Кубка России с «Тосно», который состоится 18 апреля.

Кокорин выложил ролик, на котором чеканит мяч оперированной ногой

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин в своём «инстаграме» выложил видеоролик, на котором чеканит мяч ногой, прооперированной после травмы крестообразной связки колена, которую форвард получил в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:1).

«А как вы готовитесь к чемпионату мира?» — написал Кокорин.



Кокорин из-за травмы рискует пропустить чемпионат мира–2018, который пройдёт в России летом. На групповом этапе турнира россиянам предстоит сыграть с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.

Антон Шунин и модель Екатерина Григорьева объявили о помолвке

Вратарь «Динамо» Антон Шунин сделал предложение своей девушке, известной топ-модели Екатерине Григорьевой. Об этом сообщила сама девушка, выложив в своём «инстаграме» фото с кольцом на безымянном пальце.



«Да», — подписала Григорьева снимок, сопроводив лаконичную запись иконкой влюблённых и сердечками.

Фото: instagram.com/_kate_g_

Президент «Спортинга» отстранил 19 игроков, не согласившихся с его критикой

В лиссабонском «Спортинге» произошёл конфликт между игроками команды и президентом клуба Бруно де Карвалью, сообщает A Bola.

После поражения от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы де Карвалью в своём «фейсбуке» в довольно резкой манере раскритиковал игроков «Спортинга». В ответ на это футболисты отказались тренироваться сегодня утром и потребовали, чтобы президент прибыл на базу и объяснился по поводу публичной критики.

Один из лидеров «Спортинга», Руй Патрисиу, опубликовал в своём «инстаграме» длинный пост, в котором выразил недоумение в связи с высказываниями де Карвалью и заверил, что игроки лиссабонской команды выкладываются в каждом матче. Аналогичный текст в своих социальных сетях опубликовали ещё 18 футболистов команды. После этого де Карвалью объявил, что все 19 игроков будут немедленно отстранены и понесут наказание.



«Эти избалованные дети думают, что им ничего не будет, но на этот раз моё терпение лопнуло», — заявил президент «Спортинга».



Ближайший матч «Спортинга» состоится 8 апреля — лиссабонцы сыграют с «Пасуш де Феррейра» в чемпионате Португалии. Пока неясно, в каком составе команда собирается выйти на поле.