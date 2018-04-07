Шишкин: сделаю всё, чтобы вернуться в сборную!

Не так давно Станиславу Черчесову был задан вопрос – почему на последний сбор национальной команды не вызван Роман Шишкин? В сложившейся ситуации с травмами основных защитников сборной его вызов был бы логичным. Тренер заявил, что Роман остаётся в обойме сборной России, ведь это «его футболист».

Перед ответственным матчем с «Зенитом», который «быки» проведут на выезде 7 апреля, «Чемпионат» узнал у Романа, как он отреагировал на слова Черчесова и как воспринял смену тренера в «Краснодаре».



— Главный информационный повод уходящей недели — перемены в «Краснодаре». Как вы их восприняли?

— Руководство приняло такое решение – ему виднее. Думаю, отставка Шалимова связана с последними результатами «Краснодара». Особенно всех огорчила ничья с «Анжи». Насколько я знаю, Игорь Михайлович с командой не общался и не прощался. Но мне бы хотелось бы сказать ему спасибо и пожелать удачи. Возможно, какое-то его решение также повлияло на то, что я подписал с «Краснодаром» долгосрочный контракт.

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— О новом тренере – Мураде Мусаеве – широкой публике мало что известно. Восполните пробел?

— Все о нём знают как о перспективном специалисте, который достиг хороших результатов с «молодёжкой». Команда добилась успехов и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Молодые ребята говорят, что Мурад Олегович – спокойный тренер. Он не эмоционален, все замечания только по делу. В ближайшее время наша задача – поддержать его, чтобы мы все были на одной волне.



— В «Краснодаре» большая ставка делается на молодёжь. Когда вы смотрите на этих ребят, вспоминаете юного себя?

— Времена поменялись: молодые игроки стали раскрепощёнными. Они свободно чувствуют себя в коллективе. Нет такого давления со стороны ветеранов, как было у нас. Считаю, что привлечение их к тренировкам – правильный шаг. А мы будем помогать, передавать свой опыт.



— Кого из ребят можете отметить?

— Вся молодёжная команда, которую раньше тренировал Мусаев, очень приличная. Недавно мы играли товарищеский матч, который завершился вничью 1:1 — и основа смогла победить только в серии пенальти. Это показатель. Из этого состава «молодёжки» 80 процентов игроков уже можно привлекать к тренировкам. Например, нападающий Иван Игнатьев не раз доказывал, что уже может конкурировать с игроками основы. Выделю ещё центрального защитника Сергея Бородина, которого недавно подключили к тренировочному процессу с основой. Парень с задатками. В своём возрасте он отличается ото всех.

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— «Краснодар» — третий профессиональный клуб в вашей карьере, если не считать аренду в «Крылья Советов». Вы не очень любите менять команды?

— Просто так сложилось. Если брать конкретно сегодняшний момент, то, возможно, ситуация не самая идеальная для меня. Хотелось бы больше времени проводить на поле. Но я не люблю делать поспешных выводов. Условно, не сыграл несколько матчей – и всё, надо срочно искать другую команду. Нет. Моя карьера может служить примером: даже если я не попадал в состав, то всегда тренировался с полной отдачей и в конечном итоге добивался того, что выходил на поле. Поэтому сейчас продолжаю действовать так же и надеюсь, что всё исправится. Я в это верю, исходя из своего опыта.



— Станислав Черчесов сказал, что рассчитывает на вас. Стали за собой замечать, что мысли о мундиале появляются чаще?

— Конечно. Чемпионат мира — огромное событие. Я прочитал интервью Черчесова и, разумеется, мне хочется вернуться в сборную. Перед этими товарищескими встречами были мысли, что меня могут вызвать. Но, к сожалению, я не попал в список. Рук опускать не собираюсь. Тем более с учётом того, что у нас много травмированных игроков. В принципе я могу сыграть на всех позициях – не только с края, но и в центре обороны. Поэтому буду делать всё, чтобы вернуться в сборную.

Роман Шишкин Фото: РИА Новости

— Разговоры о бойкоте ЧМ-2018 другими странами, обвинения футболистов в употреблении допинга — всё это как-то обсуждается футболистами?

— Это больше влияет на быт. В последнее время было очень много скандалов, связанных с допингом у российских спортсменов. Вследствие этого идут постоянные проверки. Комиссия может внезапно приехать и взять пробы у всей команды в шесть-семь утра. Конечно, положительных эмоций это не придаёт. Но и проблемы тоже не существует. Никто не мешает нам выходить на поле, показывать свою игру и работать. Раз такая ситуация происходит, к ней надо отнестись спокойно. Все футболисты у нас чистые, никто ничего не употребляет. У каждого в голове чемпионат мира, поэтому даже в мыслях нет делать подобные вещи.

— «Краснодар» сейчас пятый в таблице. Какая цель у команды на финиш сезона?

— Наши задачи никаким образом не меняются даже из-за смены тренера. Будем стараться подняться как можно выше, попасть в еврокубки, и особенно в Лигу чемпионов.



— Последняя история, которая произошла со Смоловым и болельщиками, в команде обсуждалась?

— Нет, в команде всё прошло гладко. Я слышал, что было недовольство болельщиков. Но мне непонятно, почему. Наверно, не стоит судить о футболисте по одной игре. Вдобавок Федя был не совсем здоров, ему было очень тяжело играть. Нужно учитывать, что футболист на протяжении двух-трёх сезонов становится лучшим бомбардиром. Важнее вспомнить именно об этом, а не набрасываться на него с критикой.



— Сейчас за чемпионство борются две ваши бывшие команды – «Локомотив» и «Спартак». Не расстроены, что вы не в них?

— Нет, для меня это давно перевёрнутая страница. Хотя я продолжаю общаться со многими ребятами. С Денисом Глушаковым постоянно на связи. Но я сейчас не фанат какой-то одной из этих команд. Мне просто интересно наблюдать за их противостоянием.

— Зимой вы ходили на курсы тренеров. Не рановато? Вы ведь ещё действующий футболист.

— А зачем ждать? Раз есть такая возможность, почему ей не воспользоваться? В нашей группе 40-50 процентов действующих футболистов. Тот же Глушаков, братья Комбаровы. Нужно не тратить время впустую и уже сейчас получать информацию, чтобы отложилась в голове. Вижу только плюсы в таких курсах. Даже сейчас можно что-то сравнить и проанализировать с позиции тренера, когда находишься на сборах или тренировках. Когда тренер тебе что-то даёт, то ты лучше его понимаешь. Это интересно. Ведь я когда-нибудь закончу играть и, возможно, начну тренировать.



— Из чего вообще состоят эти курсы? Чему конкретно учат?

— У нас пять-шесть плодотворных учебных дней перед каждым межсезоньем. С утра приезжаем и по четыре-пять часов проводим в аудитории. Домашние задания тоже есть. Слушаем разную информацию: о том, как становятся тренерами, кто какую работу ведёт. Много нюансов. Действующие футболисты отмечают какие-то моменты в своих командах, делятся мнениями. Ведутся мини-дискуссии. После этих курсов я получу лицензию категории А — смогу быть помощником главного тренера в любой команде любого дивизиона. А во второй лиге – главным тренером. По-своему это здорово — еще будучи действующими футболистами, мы уже будем иметь тренерскую категорию. Если люди в пожилом возрасте продолжают учиться, то нам тем более не поздно!