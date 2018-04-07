Кто из них тренировал «Манчестер Сити»?! Дебютант Мусаев переиграл Манчини

Мусаев, Шатов, Смолов

Новому главному тренеру «Краснодара» 34-летнему Мураду Мусаеву выпало дебютировать в Премьер-Лиге с игры в Петербурге. Против разозлённого неудачами «Зенита», против коллеги с мировым именем, сколько бы мы ни критиковали Роберто Манчини. Когда итальянец выиграл свой первый трофей с «Манчестер Сити» в 2011-м, Мусаев только поступил на работу в академию краснодарского клуба. Сложнейший тест! Но именно в таких сражениях приобретается ценный тренерский опыт.

«Строим гоночный автомобиль, а соревнуемся на просёлочной дороге» Президент «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на самые провокационные вопросы. В том числе и про стоимость Фёдора Смолова.

Существовали у матча в Северной столице и другие интриги помимо тренерской. Одна из них была связана с Олегом Шатовым, арендованным «быками» у «Зенита». Никто не знал, сыграет ли Шатов. По неофициальной информации, выход на поле полузащитника стоил 10 млн рублей. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и агент футболиста Кахор Муминов отказывались давать комментарии на эту тему. Только за день до матча дым развеял сам Шатов, сказавший, что будет играть «не против «Зенита», а за Краснодар».

Интриговало также то, как выступит Фёдор Смолов после несостоявшегося зимой трансфера в «Зенит». Нападающий избежал дисквалификации за брань во встрече с «Анжи» и мог помочь «Краснодару» в противостоянии с конкурентом. Президент петербургского клуба Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками объяснил, почему Смолов не в «Зените». «Я буду честен перед вами, Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. В первое окно мы не сделали этого: не хватило времени и денег. Финансовые возможности, которые у нас остались от продажи Халка и Акселя Витселя, иссякли… За Смолова просили 40 млн евро, это трансфер, агентские и зарплата игрока. Мы не смогли пойти на такие траты», – признался Фурсенко.

«Санкт-Петербург» аплодирует игроку «Краснодара»

Игра захватила с первых минут. Не так много в чемпионате России матчей, в которых обе команды пытаются играть в футбол. «Краснодар», конечно же, не изменил своему стилю, сменив главного тренера. Хотя кое-какие тактические детали обратили на себя внимание. Например, при формальной схеме 4-3-3 краснодарцы в обороне выстраивались скорее 4-4-2. Шатов опускался на одну линию к Юрию Газинскому, а Маурисио Перейра вместе со Смоловым прессинговал центральных защитников «Зенита». При этом свободным в центре оставался главный разыгрывающий игрок сине-бело-голубых Леандро Паредес. Любопытный ход Мусаева. Видимо, он надеялся на ошибки Бранислава Ивановича и Михи Мевли при начале атак. Перейра проделывал сумасшедший для себя объём работы. Лишь после получаса матча он стал опускаться заметно глубже и перекрывать Паредеса.

Шатов начал встречу плохо. Сперва открыл зону между линиями, в которую ворвался Себастьян Дриусси – аргентинец опасно пробил по воротам. Потом «обрез» Шатова привёл к контрвыпаду «Зенита», но Антон Заболотный не придумал ничего лучше, кроме как упасть в штрафной «быков» в расчёте на пенальти. Это была далеко не последняя ошибка Шатова как игрока середины поля. Однако все промахи Олега компенсировал его гол. Виктор Классон здорово сместился в центр и навязал борьбу защитникам хозяев, а Шатов, которому почему-то никто не помешал свободно принять мяч на подборе, забил ударом в дальний угол. Стадион «Санкт-Петербург», кстати, аплодировал своему бывшему полузащитнику.

Невезение Заболотного

К середине первого тайма, когда гости открыли счёт, «Зенит» вёл по ударам 7-2. Оба раза у «Краснодара» бил Шатов. Смолов больше запомнился подвижностью, работой на команду – до перерыва Фёдор не нанёс ни одного удара по воротам. Команда Манчини пользовалась пространством, которое всегда есть на половине «быков». Иногда защитники «Краснодара» успевали останавливать быстрые атаки сине-бело-голубых, иногда – нет.



Заболотный по традиции выиграл массу борьбы, вынуждал соперников ошибаться своим прессингом, тем не менее, действия центрфорварда «Зенита» в завершающий стадии по-прежнему оставляют желать лучшего. Где-то Антону просто не везёт, но, прежде всего, это история о нехватке у игрока определённых качеств, без которых нападающему никак нельзя. Помимо падения на пенальти Заболотный поучаствовал в нескольких других потенциально голевых эпизодах. Самый запоминающийся – попадание в перекладину после навеса Александра Ерохина. То, что не получилось у Заболотного, сделал сам Ерохин. В моменте с голом «Зенита» проявился высокий игровой интеллект Дриусси: молодой форвард грамотно открылся, хорошо обработал мяч после непростой передачи Ивановича и отдал своевременный пас. Кристиан Рамирес, хоть и быстрее Ерохина, лишний раз показал, что защищается очень посредственно.

Манчини пора домой

Во втором тайме скорости в игре упали, зато возросла компактность. В тоже время всё заметнее уставал Шатов. В принципе полузащитника можно было менять уже после часа матча, но он остался на поле и через не могу доиграл до 75-й минуты. Получил травму. Даже раньше Олега ушёл отдыхать «наевшийся» Перейра. Пока Шатов ещё находился на поле, «Краснодар» имел шанс забить второй мяч: Смолов из убойной позиции выстрелил выше цели после передачи воспитанника «Зенита» Сергея Петрова.

«Краснодар» при Шалимове слабо оборонялся на «стандартах», однако «Зенит» сегодня не воспользовался этим недостатком «быков», заработав около десятка угловых. Манчини менял подающего – Паредеса на Эмилиано Ригони, да не помогло. Гости выдержали в обороне и, в конце концов, наказали раскрывшихся хозяев. Точку в атаке «быков» поставил великолепный Виктор Классон, переместивший с выходом Вандерсона на позицию второго форварда. Заслуживает похвалы за хороший пас и Смолов.



Дебют Мусаева сложился сверхудачно. «Краснодар» ещё может помечтать о попадании в Лигу чемпионов по результатам этого сезона, правда, шансы «быков» вряд ли высоки. «Зенит» тоже пока ещё в гонке. Но с такой игрой команда Манчини – не соперник ЦСКА, «Спартаку» и «Локомотиву». Кажется, Роберто мыслями уже в сборной Италии, а фанаты сине-бело-голубых после второго гола посоветовали тренеру поскорее уезжать домой.