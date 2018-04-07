«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини

«Зенит» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 1:2. Примечательно, что гости забили победный матч только на 88-й минуте. Как тренеры команды отреагировали на неожиданный исход этой встречи?

Кто из них тренировал «Манчестер Сити»?! Дебютант Мусаев переиграл Манчини Похоже, «Зенит» должен забыть о Лиге чемпионов, а «Краснодар» вовремя сменил главного тренера.

«Галицкий даже не спрашивал состав перед матчем с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» первым появился перед журналистами. Мурад Мусаев поразил своими развёрнутыми комментариями и интересными ответами. Из него может получиться не только крутой тренер, но и отличный эксперт. — Перый тайм не получился, мы торопились при организации атак. Было много потерь при поперечных передачах. Во втором тайме стали меньше ошибаться, больше играть вперёд. Игра выровнялась. Порадовало, что в концовке мы не стали играть на удержание счёта, а пошли вперёд. Такая наглость воплотилась в гол. Приятно, что в выездной игре, кода соперник действовал высоко, мы не суетились. Будем стараться, чтобы наша игра была менее рискованной, чем сегодня.

— Общались ли с Сергеем Галицким перед матчем с «Зенитом»?

— Практически не общался с ним перед игрой, вообще разговорил с ним всего два раза. Перед игрой он меня состав не спрашивал, никак не вмешивался в наши дела.



— Почему Олег Шатов плакал на скамейке после замены?

— Пока не знаю, почему Олег плакал. У него травма передней четырёхглавой мышцы. Если мышца забилась, то ничего страшного. Только углубленное обследование покажет серьёзность травмы.

– Насколько заряжен сегодня был Шатов?

– Я не знаю, какая заряженность у него в других матчах. Он говорил, что вышел играть не против «Зенита», а за «Краснодар». Это правильные слова. Максимально профессионально с его стороны.



— Когда вы тренировали молодёжную команду, тесно ли следили за основой?

— У нас был тесный контакт с основой, мы проводили совместные тренировки. Я был знаком со многими футболистами, каждую игру смотрел, в общем представление о команде было огромным. Игорь Шалимов проделал огромную работу, но, то, что мы сейчас делаем, немного отличается. Какие-то новые вещи вы обязательно увидите.

Аплодисменты для Манчини. Как «Зенит» тренировался при болельщиках «Зенит» продолжает акции по сближению болельщиков и команды. В период неудач это особенно важно.

«Разочарован линией атаки «Зенита»

Мусаев уступил место Роберто Манчини, и тут началось самое интересное. К тренеру «Зенит» накопилось слишком много вопросов, да и итальянцу было, что сказать.

— Вы часто говорите, что соперники против «Зенита» закрываются. «Краснодар» играл против вас открыто. Как вы объясните, что всё равно не получилось победить?

— «Краснодар» — одна из самых лучших команд в российском чемпионате. Она показывает агрессивный и атакующий футбол. Это мне очень нравится. Мне вообще сегодня понравилось качество футбола. Проиграли, потому что упустили огромное количество стопроцентных моментов. На перерыв должны были уходить, выигрывая со счётом 3:0, 4:0. Не понимаю пока, как мы могли упустить столько моментов.

– Ваше мнение о Шатове после этого матча не поменялось? Не жалеете, что отпустили его в аренду?

— Моё решение просто не может поменяться после одного матча и одного гола.

— Заболотный провёл сегодня восьмой матч за «Зенит», но пока так и не забил. Вы, может быть, советуете ему, что делать, как сохранить уверенность, чтобы наконец-то открыть счёт?

— Заболотному, как в принципе и Дриусси и Ригони, тяжело. Они все пока играют на низком уровне, им нужно ещё очень много работать над своей игрой. Антону особенно тяжело, он пришёл в большую команду, здесь играть сложно. К тому же мы столкнулись с отсутствием Кокорина, у которого травма. У нас сейчас нет ребят, которые могут завершать моменты, мы только создаём их.

— От Дриусси и Ригони ждёте большего?

— Я очень разочарован Ригони и Дриусси, в большей степени Ригони. У Дриусси есть большой потенциал и время, чтобы его реализовать, он ещё молод. Если он будет много работать, то станет большим футболистом.

Разочарован нашей линией атаки. Последние наши голы забивают только защитники, что неприемлемо! Если убрать за скобки Кокорина, то вся линия нападения забила лишь голов пять за весь сезон. Моя вина в том, что так играют форварды. Возможно, я плохо тренирую игроков. К сожалению, в настоящий момент побед у «Зенита» нет, за что искренне приношу извинения болельщикам.

— Не заставил ли вас исход сегодняшней игры задуматься об отставке?

— Я могу сказать, что я всегда боролся и буду бороться до конца. Проблемы «Зенита» заключаются в нескольких вещах. Первое —мы потеряли много ключевых игроков, которые составляли костяк: Маммана, Кокорин, Кузяев. Далер получил в прошлом месяце травму и не может до сих пор играть в полную силу. Второе — это, конечно, то, что мы не можем забить. Если не забивает Кокорин, не забивает никто, и нас вынуждены спасать защитники, например, Иванович. По этим причинам и мы, и болельщики не получаем то, чего хотим. Команда не показывает результат.

— Может, проблема «Зенита» в плохой физической форме игроков?

— «Физика» тут не при чём. Выигрывают те, кто забивают. Это абсолютно логично. Если ты не забиваешь три-четыре сто процентных момента в первом тайме, то во втором становится намного сложнее. Если взять мальчиков, которые подают мячи, то наверняка любой из них забил бы в тех ситуациях, в которых не смогли забить наши нападающие. А когда мы не забиваем, то нападающим к концу становится сложнее. Мы знали об этой проблеме, знали давно, что практически никто, кроме Кокорина, у нас не забивает. Мы отчаянно пытаемся найти решение.



— Вы действительно всё ещё хотите сделать из «Зенит» топ-клуб или ждёте, что вас уволят с выплатой неустойки?

— Друг мой, — Манчини специально попросил переводчика не опустить эту фразу. — Я не заинтересован в деньгах «Зенита». Если я решу уйти из «Зенита», то не будет речи ни о какой неустойке. Я пытаюсь сделать команду из игроков, несмотря ни на что. Главное, чтобы меня слушали. И тогда я буду пытаться делать команду топового уровня. К сожалению, результаты сейчас неутешительные, но мы работаем.

Это был последний вопрос на пресс-конференции, и журналисты уже начали вставать со своих мест, как Манчини попросил ещё минутку внимания. Роберто перешёл на английский язык и отказался от услуг клубного переводчика с итальянского.

— Я хочу работать в команде, где менеджеры советовались бы со мной, — заявил Манчини. — Чтобы люди наверху говорили со мной прежде, чем брать новых игроков. Я работаю с людьми, которые берут тех игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут трёх-четырёх футболистов, которых я не просил. Прошу одного игрока, а мне привозят другого.