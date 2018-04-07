Почему плакал Шатов? Объясняем

Спустя долгие годы в Лигу чемпионов снова можно попасть с третьей строчки. Для самого богатого клуба РФПЛ – это задача принципиальна. Особенно, учитывая, что предыдущие два сезона «Зенит» оставался без самого престижного клубного турнира континента. Летом в клубе сменилось руководство. Было объявлено, что теперь питерцы пойдут верной дорогой, взяли тренера с мировым именем – Манчини. Это было летом.

Зимой главный тренер «Зенита» отпустил двух сильных российских футболистов – Шатова и Дзюбу.

Нападающий периодически теряет контакт со своими наставниками. Эмери назвал «тренеришкой», Карпина для него просто не существует по словам Артёма. Пока Дзюба принадлежит «Зениту» он не может сказать ничего плохого о Манчини, ибо будет крупно оштрафован. Хотя интересная фраза недавно все-таки прозвучала.

«Тут одному человеку удалось обойти Карпина по всем параметрам. Не будем называть фамилию… Появился совсем недавно», – сказал Дзюба.

Дзюба — о своих недругах: недавно появился человек, обошедший Карпина

С Шатовым немного другая история. Не сказать, что у него ангельский характер, но в публичные конфликты он не ввязывается. Это видно даже по его интервью. Перед сегодняшним матчем он дежурно сказал, что будет играть за «Краснодар», а не против «Зенита». Это неправда.



На днях в редакции «Чемпионата» побывал Дмитрий Хохлов, игравший за московские ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Экс-полузащитник высказался предельно чётко.



«Не верьте, если кто-то из футболистов говорит, что для него непринципиальна игра против бывшей команды. Это неправда. Через 3-4 года эмоции может быть спадут. Но первый год – точно нет», – сказал Хохлов.



Мы разговаривали не про случай Шатова, а вообще. Но именно к нему это относится больше, чем к кому-либо.

«Зенит» отдал Шатова в аренду «Краснодару». В контракте было отдельно прописано: чтобы полузащитник сыграл в Питере нужно заплатить дополнительную сумму. По неофициальным данным речь идет о 10 миллионах рублей. Отдавать такую сумму за один матч – сомнительная идея. Наличие Шатова далеко не гарантировало результат. Однако, клуб и футболист пошли на этот шаг. Есть основания полагать, что по крайней мере часть денег заплатил сам игрок.

Кто из них тренировал «Манчестер Сити»?! Дебютант Мусаев переиграл Манчини Похоже, «Зенит» должен забыть о Лиге чемпионов, а «Краснодар» вовремя сменил главного тренера.

Потраченные деньги полностью себя оправдали. Шатов забил отличный гол. Тут показательно, что затем сделал футболист – подбежал к тренеру «Краснодара» и показал на него пальцем. Мол, вот человек, который мне доверяет. В этом поступке куда больше искренности, чем в протокольных словах – я играю за одних, а не против других. При этом жест Шатова не был грубым. Все было сделано максимально корректно.

Показательный момент случился, когда Шатов пошел подавать угловой. Болельщики «Зенита» аплодировали человеку в майке «Краснодара». Человеку, который забивает их любимой команде. А ведь Шатов отличился вовсе не в падении через себя. У Роналду был фантастически красивый гол, когда ему аплодировали фанаты соперника. Шатов получил такое признание за упорство.



В этот момент мне сразу вспомнилось, как знакомые рассказывали о первых словах Шатова по приезду отель Melia на сборе «Краснодара»: «Мне плевать на деньги, я уже просто хочу играть».



На 59-й минуте Шатов получил травму передней четырёхглавой мышцы. В таких ситуациях футболиста меняют. Однако Олег продолжил матч и ещё 20 минут играл прихрамывая! Затем уже просто встал, потому что не мог бегать и лишь сжимал зубы. Было видно, что Шатов играл через боль.

Уходя на замену, Шатов немного повздорил с Паредесом. Аргентинцем, которого привёл Манчини. Неизвестно, что они сказали друг другу, но Шатов сделал жест из серии «не болтай».



«Краснодар» забил победный мяч на 88-й минуте. Шатов рыдал до самого конца матча. Комментатор Дмитрий Шнякин, который находился в нескольких метрах от футболиста, сказал, что никогда не видел таких эмоций.

Именно ради этого матча Шатов уходил в «Краснодар». Олег доказал, что его зря отпустили.



Лига чемпионов стала ещё дальше для «Зенита». Манчини ошибся, отказавшись такого футболиста. Похоже, фанаты думали так же, аплодируя Шатову.