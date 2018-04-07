«Советоваться со мной». Почему у Манчини нет права жаловаться на трансферы

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини Главный тренер «Зенита», кажется, передал «месседж» своему работодателю.

По окончании матча с «Краснодаром» Роберто Манчини прорвало. Неудивительно, ведь сегодня топ-тренер, по сути, продул Лигу чемпионов. Мистер по ходу пресс-конференции отказался от услуг переводчика и перешёл на английский язык, чтобы клубный сотрудник не дай бог не переврал его слова.

— Я не заинтересован в деньгах «Зенита», – обрадовал многих болельщиков Манчини, отвечая на самый актуальный сейчас вопрос. – Если решу уйти из «Зенита», то не будет речи ни о какой неустойке. Я пытаюсь сделать команду из игроков, несмотря ни на что. Главное, чтобы меня слушали. И тогда я буду пытаться делать команду топового уровня. К сожалению, результаты сейчас неутешительные, но мы работаем. Я работаю с людьми, которые берут игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут трёх-четырёх футболистов, которых я не просил. Прошу одного игрока, а мне привозят другого. Нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной, прежде чем взять футболистов.



Ключевые слова в спиче Манчини «трёх-четырех игроков». По данным Transfermarkt, «Зенит» за два трансферных окна при итальянце потратил на 14 новичков 94,3 млн евро. Из этой суммы на пятерых аргентинцев – Леандро Паредеса, Эммануэля Мамману, Себастьяна Дриусси, Эмилиано Ригони и Матиаса Краневиттера – ушёл 71 млн. Понятно, что с учётом подъёмных игрокам сумма будет ещё больше, поэтому и улетели сто с лишним миллионов, о которых президент клуба Сергей Фурсенко говорил после продажи Халка, Акселя Витселя, Эсекиеля Гарая и прочих.

Известно, что аргентинцев для «Зенита» Манчини подбирал лично вместе с Оресте Чинквини. С точки зрения поиска легионеров на зарубежном рынке руки у тренера были развязаны. Реально команду усилили только Паредес и Маммана. Потенциал Дриусси виден невооружённым глазом, возможно, он даже самый перспективный из этого квинтета. Просто пока не раскрылся под руководством Манчини. Первый вопрос итальянскому тренеру: зачем он давал добро на покупку Краневиттера и Ригони? Опорный полузащитник не пригодился ни «Атлетико», ни «Севилье». Нестабилен он и в «Зените». Краневиттер, конечно, выходил в основе сборной Аргентины на матч с Россией, но профессионалы знают, как в Южной Америке умеют засвечивать и продавать своих игроков. Агенты работают на зависть нашим дельцам от футбола. Что-то подсказывает, что в окончательной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018 Краневиттера не будет. Как, кстати, и Ригони. Эмилиано феерил на групповом этапе Лиги Европы против, мягко говоря, не самых сильных соперников вроде «Вардара» и «Русенборга», а также удобного для него по стилю, открытого, чудовищного безалаберного в обороне «Реала Сосьедад». В плей-офф ЛЕ, и в достаточно закрытой, жёсткой российской Премьер-Лиге Ригони потерялся. В РФПЛ у него ноль голов и ноль голевых передач. Правый хавбек – игрок, у которого по-настоящему развиты всего два качества. Он обладает высочайшей скоростью и поставленным ударом, в том числе со «стандартов». Игровое мышление, пас, эффективный дриблинг, работа в обороне – это не про Ригони. Даже в Аргентине его тренер признавался, что Эмилиано ещё недостаточно зрелый футболист. Сегодня Манчини раскритиковал Ригони, хотя в старании аргентинцу как раз не откажешь. Тренер свалил ответственность с себя на футболиста.

Кто же те три-четыре игрока, которых купили, не предупредив Главного Тренера? Из зимних новичков это, по-видимому, Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев. Антона Заболотного, насколько известно, попросил взять сам Манчини, так как итальянцу нужен был центрфорвард, с помощью которого можно переходить в атаку через длинный пас. Набиуллин не играет у Манчини даже при дисквалификациях Доменико Кришито. Но если исходить из лимита на легионеров и того факта, что капитан вернётся летом в Италию, приобретение Набиуллина кажется логичным. Взят молодой, многообещающий российский защитник за 4,5 млн евро. Трансфер Оздоева за 3,3 млн евро понять сложнее. Манчини не скрывал, что хочет получить в центр поля Лоренсо Кальегари из «ПСЖ». Вот только где гарантии, что «Зениту» прямо сейчас реально помог бы 20-летний француз, ни разу не попавший в заявку парижан в нынешнем сезоне? Легионер из фарм-клуба «ПСЖ» стоил бы как минимум тех же денег, что и кандидат в сборную России.

Летняя внутрироссийская селекция была на плечах Константина Сарсании. Манчини признавался, что не знает российского рынка и доверяет в этом вопросе спортивному директору. Хотя вообще-то стоило изучить игроков перед тем, как от них отказываться. Можно предположить, что тренер не просил на легионерские позиции Миху Мевлю и Кристиана Нобоа, от которого он избавился к зиме. Мевля действительно играет так, что задаёшься вопросом о его соответствии основе «Зенита». Но какая существовала альтернатива центральному защитнику сборной Словении? Манчини просил выкинутого из «Валенсии», чья оборона в предыдущие сезоны напоминала проходной двор, Аймена Абденнура. «Зенит» разумно не стал рисковать с трансфером тунисца, а договорился о двухлетней аренде с правом выкупа. Абденнур был одной ногой в Петербурге, однако в последний момент поменял решение и двинул в «Марсель». Его статистика в сезоне-2017/18: 496 минут за весь сезон в Лиге 1. Он не выдерживает конкуренции даже в «Марселе» – протирает штаны на скамейке. Мевля едва ли слабее Абденнура и Луиша Нету, от которого отказался Манчини.



Манчини требовал Фёдора Смолова. Кто из тренеров РФПЛ не хотел бы заполучить в свою команду нападающего сборной России? Сёмин тоже не просил Фарфана, а Гончаренко год назад не видел своим ударным форвардом Вернблума. Фурсенко объяснил: Смолов – «проект на 40 млн евро». При этом на контракте в «Зените» Кокорин, Дриусси, Заболотный, Полоз, а также отданные в аренду Дзюба и Джорджевич. Все они, за исключением Кокорина, забивали в последние годы у других тренеров гораздо больше, чем под руководством итальянца. И Дзюба в Туле результативнее по весне, чем весь «Зенит» Манчини. Значит, Роберто не удаётся так построить коллективную игру в атаке, чтобы выжать сто процентов из своих нападающих. Вполне возможно, что и Смолов «замолчал» бы в Петербурге.

«Забивного нет». Так ли плохи нападающие «Зенита»? Глядя на эти цифры, Роберто Манчини должен как следует задуматься.

Как говорил один популярный персонаж российского футбола, «с деньгами любой дурак сделает, а вы попробуйте без денег». Манчини не сумел сделать даже с большими деньгами, лишь часть из которых, по-видимому, ушла не на тех игроков, которые были в его трансферных списках. Агония тренера – признание неспособность поменять что-то за счёт собственного ума, опыта и таланта. Либо провоцирование увольнения. Чтобы всё-таки получить неустойку от «Зенита».