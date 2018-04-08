«Галактионова ждёт большое будущее, но сегодня сложилось так»

Галактионов ушёл в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что главный тренер команды Михаил Галактионов после гостевого поражения от «Рубина» (2:3) в матче 25-го тура РФПЛ решил уйти в отставку.



«После матча 25-го тура с «Рубином» главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке. Несмотря на невпечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расстаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт. С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно. В ситуации, когда нет результата, это оказывает определённое внутреннее давление на тренера.

После прилёта команды домой из Казани, выслушав и пообщавшись с Михаилом Михайловичем, я принял отставку. Убежден, что Галактионова ждёт большая тренерская карьера, которая только начинается. Он хорошо обученный, грамотный специалист, но на сегодня судьба распорядилась так. Мы расстаёмся друзьями и будем переживать: мы за него, он за клуб. Благодарен Михаилу Михайловичу за проделанную работу, желаю ему всего наилучшего в личной жизни и в карьере!» — приводит слова Даудова пресс-служба «Ахмата».

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити», уступая со счётом 0:2

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Автором первого гола стал защитник хозяев Венсан Компани, отличившийся на 25-й минуте. До перерыва хавбек Илкай Гюндоган удвоил преимущество «Сити». Во втором тайме дубль оформил полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба. Победный гол забил защитник Крис Смоллинг.



За шесть туров до конца сезона «Манчестер Сити» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице английского первенства, «Манчестер Юнайтед» (71) — второе.

Чемпионство откладывается. Моуринью обыграл Гвардиолу, уступая 0:2 «Манчестер Юнайтед» победил в манчестерском дерби, не позволив «Сити» досрочно стать чемпионом, и закрепился на втором месте.

Дубль Горбатенко принёс тульскому «Арсеналу» победу над «Уфой»

«Арсенал» одержал победу над «Уфой» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На второй минуте Игорь Горбатенко разогнал атаку и сыграл налево на Эванса Кангва, а затем открылся на его прострел и из-под соперника пробил под перекладину. На 16-й минуте Михаил Левашов в игре на выходе из ворот отразил опасную подачу Дмитрия Сысуева, но мяч достался Дмитрию Стоцкому, который со второй попытки послал его под перекладину.



На 72-й минуте Кирилл Комбаров сыграл на Горбатенко, который сразу же точно выстрелил из-за пределов штрафной в правую девятку.

«Краснодар» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге благодаря голу на 88-й минуте

«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 22-й минуте Маурисио Перейра из глубины сделал заброс к штрафной, последовала скидка на Олега Шатова, который в касание пробил точно в дальний угол. Спустя 11 минут Себастьян Дриусси разогнал атаку хозяев и сделал передачу в штрафную на Александра Ерохина, тот качнул Кристиана Рамиреса и пробил из-под Андреаса Гранквиста — мяч через рикошет влетел в ворота.



На 88-й минуте Фёдор Смолов и Виктор Классон разыграли мяч перед штрафной, швед хлёстко пробил в нижний угол — Андрей Лунёв немного не дотянулся.



«Краснодар» одержал победу в первом матче под руководством нового тренера — 34-летнего Мурада Мусаева.

Кто из них тренировал «Манчестер Сити»?! Дебютант Мусаев переиграл Манчини Похоже, «Зенит» должен забыть о Лиге чемпионов, а «Краснодар» вовремя сменил главного тренера.

Манчини: нуждаюсь в том, чтобы руководство советовалось со мной о трансферах

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарии после матча с «Краснодаром» (1:2) в 25-м туре РФПЛ.



«Я работаю с людьми, которые берут игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут трёх-четырёх футболистов, которых я не просил. Прошу одного игрока, а мне привозят другого. Нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной, прежде чем взять футболистов», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини Главный тренер «Зенита», кажется, передал «месседж» своему работодателю.

Добавим, по ходу пресс-конференции Манчини отказался от услуг клубного переводчика, перешёл на английский язык и попросил журналистов перевести его речь.

«Советоваться со мной». Почему у Манчини нет права жаловаться на трансферы Роберто «поплыл». Он наезжает на руководство, оправдывая свои ошибки и селекционные промахи.

Дубль Азмуна помог «Рубину» одержать волевую победу над «Ахматом»

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал на своём поле «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.



Гости вышли вперёд в счёте уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева. Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счёт записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов. В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счёт в оставшееся время грозненцы уже не успели.

«Бавария» в шестой раз подряд выиграла чемпионат Германии

«Бавария» одержала победу над «Аугсбургом» в гостевом поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



Таким образом, мюнхенский клуб досрочно оформил шестой подряд титул чемпиона страны. За пять туров до конца турнира «Бавария» набрала 72 очка. На втором месте — «Шальке-04» (52).

Хет-трик Дибалы принёс победу «Ювентусу» в матче с «Беневенто»

«Ювентус» победил «Беневенто» в матче 31-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.



Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, отличившийся на 16-й минуте. В середине первого тайма хозяева сравняли счёт благодаря точному удару Шейка Диабате. Дибала вновь вывел туринский клуб вперёд, реализовав пенальти в добавленное время.



На 51-й минуте поединка Диабате во второй раз сравнял счёт. Дибала оформил хет-трик в середине второго тайма, реализовав ещё один пенальти. Точку в матче поставил полузащитник гостей Дуглас Коста.

«СКА-Хабаровск» проиграл «Амкару» в первом матче под руководством Сергея Передни

«Амкар» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 25-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Этот матч стал первым для хабаровчан после назначения на пост главного тренера Сергея Передни.



Голами в составе гостей отметились Александр Рязанцев и Михаил Костюков, забивший в компенсированное время. На 57-й минуте игрок команды хозяев Дмитрий Кабутов жёстко сыграл против защитника Петара Занева и получил прямую красную карточку.



Таким образом,«СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 13-й матч подряд.