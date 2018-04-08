«Локомотиву» надо побеждать «Ростов». И вот почему

11 мая 2014 года. За тур до этого «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью, сохранив отрыв между друг другом в одно очко. Москвичи вторые, играют свою игру позже. «Зенит» уверенно влетает «Динамо» 2:4, болельщики выбегают на поле, и всё потом заканчивается техническим поражением 0:3, у «Локо» встреча с «Ростовом». Тот за три дня до этого выиграл Кубок России – сезон считается отличным и законченным. В итоге на своём поле «Ростов» обыгрывает команду Кучука 2:0, отправляя её сразу на третье место в таблице. В последнем туре «Локомотив» проигрывает ещё и ЦСКА, делая «армейцев» чемпионами России. Вместо собственного триумфа.

За четыре года детали той драмы почти наверняка все забыли, но приезд «Ростова» в Москву и ныешняя ситуация в турнирной таблице вынуждают проводить параллели. Тогда «Локомотив» вышел на игру расслабленным, считая, что сопернику ничего не надо. И зная результат игры главного конкурента. И был наказан. Примерно как неделю назад, играя гостевой матч дома с проблемным «Амкаром».

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Календарь чемпионата России этой весной ругать в тысячный раз бесполезно. Но из-за него преимущество «Локомотива» в 8 очков перестало существовать. Игра с «Ахматом» всё ещё в запасе, но по итогам тура первым в таблице может оказаться «Спартак». Всю зиму казалось, что у «Локо» есть право минимум на две ошибки. Сейчас понятно, что с психологической точки зрения оступиться можно было лишь раз. Потенциально победная игра с «Ахматом» (претендент на чемпионство должен такое выигрывать) может задавить «Локомотив» необходимостью набора очков. Как и любая последующая. Как и с «Ростовом». В РФПЛ команды не выигрывают матчи и чемпионства на классе. Не выигрывают и на уникальных тактических решениях. Сейчас в российском футболе для победы важен эмоциональный фон, настроение. «Локомотив» успокоился с «Амкаром» – получил во втором тайме два мяча в свои. И в итоге в таблице громадные +8 к преследователям исчезли.

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Настроение за зиму изменилось и в «Локомотиве». Всю первую часть сезона на вопросы о чемпионстве все в клубе отвечали бубнежом про важность каждой следующей игры, про задачу быть в пятёрке. Скучно, но правильно.



Зато игру со «Спартаком» в социальных сетях «Локо» анонсировал уже чуть ли не как матч действующего и будущего чемпионов. Договорённость с «Амкаром» о проведении матча в Черкизово тоже записали в число побед – чемпионы и по футболу, и по грамотной административной работе. Плюс сторонние мнения о том, что Илья Геркус ещё и всех судей купил.

Теперь же накатывает новая информационная волна о камбэке «Спартака». Рассуждения о возможности требла, акцент на вернувшейся к Каррере удачи. Если бы в «Локомотиве» продолжали игнорировать вопросы о чемпионстве, такое переключение внимания пошло бы только в плюс. Сейчас оно может навредить – за три зимних месяца игроки получали слишком много возможностей смотреть в таблицу и представлять себя с золотыми медалями. Игру с «Ростовом» клуб преподносит как шанс подняться с колен и вернуться в игру. Хотя впереди будет ещё шесть сложнейших матчей, на которые надо сохранять силы, настрой и концентрацию. Победа над «Ростовом» не подарит чемпионство. Она просто стабилизирует ситуацию. Если учитывать только результаты своих игр, а не смотреть на конкурентов.

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Опять же почему-то ключевой для «Локомотива» все считали встречу со «Спартаком». Она бы могла такой стать, если бы красно-зелёные одержали победу. Но вообще наиболее сложными соперникам для команды Сёмина в этом сезоне как раз были не «Спартак», ЦСКА или «Зенит». «Амкару» проиграли в первом круге, «Ростов» победили в добавленное время. С «Ахматом» сыграли 1:1, «Уфе» проиграли. Непонятно, с чего вдруг все эти соперники стали не так важны. Всех их «Локомотив» должен обыгрывать, доказывая свои амбиции. Но это не может быть по умолчанию легко.



«Ростову» нужны очки, чтобы выйти из зоны стыковых матчей. Весной он уже отобрал очки у «Зенита». А Валерий Карпин умеет отлично настраивать своих игроков на матчи, особенно против лидера. «Локомотиву» не будет легко, но при этом победа необходима. А потом ещё пять. Без обсуждений и оглядки по сторонам. Так, как и было осенью.