Роналду опять забил красивый гол. Но «Реалу» этого не хватило

13 впечатлений от матча, после которого команды отстают от «Барселоны» на 11 и 15 очков.

Матч с сомнительной турнирной мотивацией

Перед началом матча «Атлетико» и «Реал» отставали от «Барселоны» на 12 и 16 очков соответственно. Единственное, что они могли выяснить – кто окажется ближе к каталонцам по итогам чемпионата (и то, всё ещё может измениться). Сомнительная турнирная мотивация. Остаётся только престиж двух больших клубов в дерби. От таких игр, в которых турнирного давления меньше, чем эмоционального, хочется ждать чего-то особенного.

Ритуал Симеоне

Перед любым матчем с серьёзной командой тренер «Атлетико» не жалеет комплиментов для соперника. Это такой ритуал, берущий начало где-то между учебниками по манипулированию людьми и индейскими племенами аргентинских Анд. «Реалу» Симеоне польстил коротко, но ёмко: «У них лучший состав в мире. Лучше, чем у «Барселоны», «Баварии», «Манчестер Сити». Глядя на запас Зидана, было искушение с этим согласиться.

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Зидан опять ротирует состав

Модрич, Каземиро и Бензема получили паузу. Не нужно обязательно связывать её с ответным матчем с «Ювентусом». Зидан активно ротирует не только состав, но и схему. Против «Атлетико» он вышел без креативного центра, зато с быстрыми флангами. Логично. Ведь одна из главных сильных сторон «Атлетико» — челюсти прессинга, которые перемалывают всё в районе центрального круга. В отсутствие Модрича и Иско в работе этих челюстей было меньше смысла. На флангах «Атлетико» традиционно прессингует меньше. А вот Бэйл вместо Бензема – это больше похоже на политическое решение, чем тактическое.

Игра флангами «Реала» работала

Примерно с середины первого тайма и Асенсио, и Васкес стали всё чаще отвязываться от стартовой позиции и смещаться в центр. Получалось опасно. Особенно на левом фланге, где Витоло и Хуанфран не успевали передавать друг другу Асенсио и Марсело. У обоих были шансы в атаках вторым темпом. Оба попали в крестовину примерно с линии штрафной. С начала второго тайма и Асенсио, и Васкес снова ушли в бровку.

В первом тайме «Реал» наиграл на гол

По совокупности перекладин, опасных ударов Роналду и неназначенного пенальти. Тони Кроос рыбкой упал после касания Хуанфрана, но испанец действительно не успел к мячу и даже не пытался до него добраться. Четыре сейва Облака делают его самым важным игроком «Атлетико» в первом тайме.

Полузащите «Атлетико» не хватало скорости

Вся четвёрка проседала. Витоло, пожалуй, можно назвать худшим: он не читал игру и не успевал встречать Марсело лицом к лицу, приходилось догонять. Но и остальные слишком часто оказывались отрезанными от мяча. Похоже, что «Атлетико» оказался не готов к схеме «Реала» с широкими сдвоенными флангами со внезапными смещениями в центр. Замена Витоло напрашивалась: он не только не справлялся с оборонительными обязанностями, но и висел на карточке. Правда, успел сделать голевой пас.

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получился очень крутым. Сколько игроков обработали бы такую высокую подачу, какую сделал Бэйл, одним касанием? Риторической вопрос: обрабатывать мяч – это для слабаков. Роналду пробил в касание и попал идеально.

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Тактика «Атлетико»: трусость или осторожность?

Большую часть времени «Атлетико» очень осторожно убегал в контратаки: Коста, Гризманн + один из фланговых полузащитников и один из центральных. Шесть футболистов оставались на своей половине поля. Несколько раз подвела игра в пас от Коке и Сауля: они передерживали мяч и испортили пару контратак. На 79-й минуте Сауль затормозил атаку два в одного.

Выглядело это странно. Когда «Атлетико» забирал мяч и начинал быстро разыгрывать его, атаки быстро удавалось доводить до чужой штрафной, но гости даже не пытались играть первым номером какое-то продолжительное время. А стоило, ведь гол Гризманна показывает, насколько уязвима была защита «Реала».

Гол Гризманна: вдвоём разобрались с половиной команды

В момент паса Гризманна на Витоло в штрафной Наваса были три игрока в белой форме и Витоло. В момент удара Гризманна по воротам в кадре было три игрока «Атлетико» и шесть игроков «Реала». Кого они все держали? Никого, ведь не только Гризманн, но и Диего Коста был абсолютно один. По ходу матча «Атлетико» несколько раз прошивал защиту «Реала» такими разрезающими передачами через линию офсайда. Забил Гризманн – но мог и Коке, и Сауль.

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В своей штрафной. Удар предплечьем вряд ли сильный, но движение локтем точно было. Судья и здесь не увидел повода для пенальти.

Бензема наконец поиграл на острие

Бэйл остался на фланге, так что у Бензема было целых полчаса, чтобы сыграть чистую «девятку». Не уводить защитника и расчищать пространство, а откликаться на передачи и забивать голы. Но нет. Привычка победила, и Карим по традиции стал выполнять черновую работу – пусть даже никто не заполнял зоны, которые француз освобождал. Пять пасов (четыре точных) и один удар мимо ворот за полчаса: неужели Бензема просто разучился играть центрфорварда?

Навас вытащил суперудар

От Коке. В упор, метров с 10, мяч летел не совсем в угол, но и не во вратаря. Невозможно понять, как Кейлор среагировал. Выдающийся сейв. Но лучшийм в матче всё равно стал не он, а…

Ян Облак!

Который в добавленное время вытянул удар со штрафного Серхио Рамоса. Если бы не этот сейв Рамос стал бы автором ещё одного победного гола в концовке. И легенда о Рамосе пополнилась бы очередной серией. Но Облак спас и сохранил статус-кво. Который, наверное, не так уж важен, ведь до первого места обеим командам слишком далеко, а до пятого тоже прилично.