После «Амкара» сделали выводы». Сёмин, Карпин и Ари – о матче «Локо» — «Ростов»

Валерия Карпина на пресс-конференции слышно было так плохо, что можно было разобрать лишь отдельные фразы. Вкратце: главный тренер «Ростова» остался доволен игрой команды в обороне, но раскритиковал атаку.



– Как оцените игру команды?

– Команда играла в обороне неплохо, до гола выполняли поставленные задачи.

Дальше Валерий Георгиевич вступил в небольшой спор с одним из журналистов относительно количества матчей, которое «Ростов» успел проиграть под руководством Карпина.



– Проиграли в шести матчах...

–… в пяти! Где шесть?



– Ещё с «Ахматом» была игра товарищеская.

– Хах. Кто там играл-то, помните?

День космонавта. Фарфан опять затащил «Локомотив» с минимальным счётом обыграл «Ростов» и сохранил лидерство.

– Почему так сложно играть в гостях?

– Сложно и в гостях, и дома. Учитывая календарь, наверное, можно было рассчитывать на большее.



– Что вам сегодня понравилось?

– Та игра в обороне, которая была сегодня и во всех матчах кроме, наверное, «Краснодара» – ее можно занести в актив. Мы пропускаем голы, которые, не исходят, так скажем, из логики игры.



– Что не получилось в атаке – всего один удар в створ?

– Всего один удар в створ, в том-то и дело. Неправильные решения принимали при выходе из обороны. Почему – это для разговора в раздевалке.



Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин пришёл на пресс-конференцию в отличном настроении. Когда его попросили сдвинуть мешающие операторам бутылки, он дошутил: «Мешают, Да? Тем более с водой». Но затем отвечал на вопросы максимально серьёзно:



– Вернулись в золотую гонку этой победой, а то нас уже списывать начали. Сегодня была команда, которая играла на результат – было сложно. «Ростов» всегда хорошо обороняется, у них поставлена игра в защите. Был непростой матч.

– Что сказали в перерыве в раздевалке?

– Мы играли первый тайм тоже неплохо, но не хватало быстрых перемещений мяча, не хватало скорости. Не хватало риска в чужой штрафной, на мой взгляд. На это все обратил внимание. В моменте с голом ребята молодцы, разыграли стандарт так, как мы планировали. Прямые подачи с углового «Ростов» легко прерывал – они хорошо играют в воздухе.



– Сегодня Тарасов и Коломейцев смогли заменить дисквалифицированного Игоря Денисова?

– Ребята сыграли очень хорошо. Но нужно не только их выделять, а всю команду. После таких поражений, как было с «Амкаром», непросто вернуть уверенность и стабильность. Но «Ростов» не имел ни одного шанса.



– Почему не сыграл Антон Миранчук?

– У него была микротравма, мы поменяли его в прошлом матче, сейчас не стали им рисковать. Лучше дать ему паузу



– У вашей команды было подавляющее преимущество, но без моментов – почему?

– Нужно учесть еще и то, что все ударные зоны «Ростов» блокировал. Середину поля они очень хорошо насытили, забить гол было очень сложно.



– Илья Геркус сказал, что клуб ведёт переговоры с игроками, чьи контракты истекают. Кого вы хотели бы продлить в первую очередь?

– Я уже неоднократно говорил, что меня в команде устраивают все игроки. Они ведут «Локомотив» к высоким целям. У нас 22 футболиста, это настоящая команда, которая пережила тяжелые времена для «Локомотива». Микроклимат очень важен. Сейчас я уже думаю, что хорошо, что проиграли «Амкару». А то все говорили бы о подозрительном результате. Игроки, видимо, тоже это держали в голове. А сейчас смогли восстановиться от тяжелого поражения.

Тем временем в микст-зоне журналисты засыпали вопросами самого президента «Локомотива». Илья Геркус не скрывал радости от сегодняшней победы:



— Отрыв вернулся, все хорошо. Как и обещали, мы снова встали на рельсы. Сегодня мы доминировали всю игру, имели много моментов и один реализовали. Думаю, все будет хорошо.



— Что скажете о сегодняшнем судействе?

— Судейство не комментирую, но ошибок было много. Как мне показалось, намного больше обычного. Больше ничего сказать не могу. Стараемся уважать труд арбитров.



— Идут ли переговоры с Ману Фернандешем?

— Сейчас немного рано об этом говорить. Стараемся сосредоточиться на других задачах. После конца сезона все узнаете. Игра хорошая, результат тоже. Болельщиков много. На стадионе праздник. Со всеми футболистами, у которых заканчиваются контракты, находимся в контакте. Обсуждаем их будущее.



Далее микст-зона стала отражать название романа Пелевина «Чапаев и пустота», только без персоны героя революции. Проходящие футболисты обеих команд на просьбы о комментарии лишь устало морщились. Разорвал эту неприятную традицию полузащитник «Ростова» Александр Сапета.



— Как оцените сегодняшнюю игру?

— Плохо, что проиграли. Обидно. И в плане результата, и в плане игры. Не получилось забить мяч и создать много моментов, сыграли плохо.



— Карпин сказал, что в финальной фазе атаки игроки принимали неправильные решения. Согласны?

— Да. Но мы единая команда, так что сыграли плохо все. Нельзя сказать, что атака сыграла плохо, а защита – хорошо.



— Что говорил в перерыве главный тренер?

— Играть в свою игру, а не как в первом тайме. После пропущенного гола мы начали контролировать мяч. Надо было сразу так играть.

— Что произошло в ситуации с пропущенным голом?

— При стандарте мы играем 1 в 1. Кто был с соперником, забившим гол, я не знаю. «Локомотив» забил из-за чьей-то персональной ошибки. В остальном у соперника моментов особо не было. Разве что ещё стандарты, которые таили большую опасность, была штанга. С игры моментов не было.



— Какие планы на оставшуюся часть сезона?

— Нужно набирать максимальное количество очков. Чем больше, тем лучше. Самое главное — забивать. Не сомневаюсь, что новый стадион нам в этом поможет. То, что «Ростов» в зоне стыков, не давит.

От «Локомотива» с прессой вышел пообщаться Ари. Русский бразилец резюмировал итоги встречи.



— Первый тайм был очень тяжёлым, потому что «Ростов» играл в пять защитников. Во втором тайме у нас появилось пространство. В общем, игра была позитивной.



— Сегодняшняя игра сложилась непросто?

— Нелегко играть с командами, у которых много игроков остаются сзади. Не всегда удаётся быстро вскрыть соперника, у которого пять защитников и три полузащитника. После первого тайма Сёмин сказал, что мы хорошо играем, но надо добавить в агрессии, стараться выигрывать каждую дуэль. Он напомнил, что нам нужна победа.



— Тяжело выходить после такого долгого перерыва из-за травмы?

— После своей травмы до сих пор себя не чувствую на 100%, как было в прошлом году. Но я очень серьёзно работаю, чтобы вернуть форму, от игры к игре становится лучше.



— Почему по воротам «Ростова» было так мало ударов?

— Мы играем в такой манере, против нас играют в большое количество защитников. Поэтому мы играем в пас до последнего, разыгрываем комбинации. Может, не всегда нам удаётся закончить атаку ударам.



Общение Ари с журналистами ненадолго прервал пробегающий мимо Гилерме. Вратарь прокричал на всю микст-зону что-то, как утверждают португалоговорящие коллеги, не слишком приличное. Улыбнувшийся Ари с энтузиазмом продолжил отвечать на вопросы:



— Что сказал Сёмин в перерыве?

— В перерыве он завёл нас, поддержал. Сказал, что мы неплохо играем. Нам нужно было добавить агрессии во втором тайме. Слава богу, нам это удалось.



— Читали слова Адриано про то, что «Спартак» перехватил у вас инициативу?

— В футболе всё может произойти. После поражения от «Амкара» мы сделали выводы, извлекли уроки. Играем каждую игру на победу, как финал.

— Чувствуете себя нужным для сборной России?

— Сейчас я сконцентрирован на «Локомотиве», плюс занимаемся вопросом гражданства. Если главный тренер решит, что я нужен, буду рад. Но в данный момент мои мысли с «Локомотивом». Моя мечта играть за сборную России на чемпионате мира. Но надо хорошо играть за клуб, стараюсь игрой приблизить вызов в сборную. Я предъявляю к себе большие требования, хочется забить, я недоволен собой. Стараюсь своими действиями помочь команде даже тогда, когда не удаётся забить гол.



— Что за стычка произошла в конце?

— Это футбол. Ничего страшного. Люди были на эмоциях.



— Подходит к концу ваша аренда в «Локомотиве». Какие планы на будущее?

— Мой приоритет из всех возможных вариантов – остаться в «Локомотиве». Очень большого желания вернуться в «Краснодар» я не испытываю. Даже если не получится остаться в «Локо», я буду искать другие варианты. Возвращаться в «Краснодар» не очень хочу. Какие-то переговоры уже идут, но не хочу об этом думать. Очень надеюсь остаться в «Локо».