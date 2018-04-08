Хет-трик Промеса за 27 минут. «Спартак» не отстаёт от «Локомотива»

Кем Каррера заменил Фернандо

В третий раз в нынешнем чемпионате России «Спартак» играл без Фернандо, ставшего MVP марта в РФПЛ. По логике вещей центральный полузащитник должен был пропускать матч в Каспийске из-за удаления в прошлом туре, но необъяснимая ошибка судьи Виталия Мешкова оставила бразильца в игре и подарила красно-белым его гол в ворота «Тосно». Тем не менее, на дисквалификацию Фернандо всё-таки наиграл, поскольку первая жёлтая карточка во встрече с «Тосно» стала для легионера четвёртой за сезон.

До этого бразилец по какому-то странному совпадению пропустил два матча с «Арсеналом». Оба «Спартак» выиграл, так что отсутствие Фернандо, при всей его значимости для команды, не превращалось в катастрофу. В московской игре центр поля закрыли Марио Пашалич, Артём Тимофеев и Денис Глушаков, который заменил на исходе получаса травмированного молодого полузащитника. В Туле с задачей справился дуэт Пашалич – Глушаков. Ещё дважды Фернандо выходил на замену, в том числе против «Анжи» (2:2) в первом круге.



Сегодня главный тренер Массимо Каррера отрядил в середину поля Пашалича и Романа Зобнина. Глушаков занял место на скамейке запасных. Были у «Спартака» и ещё кое-какие изменения в составе. В частности, травма Андрея Ещенко открыла дорогу в основу самому критикуемому защитнику красно-белых – Марко Петковичу.

Чансельор ломает оборону «Анжи»

Впрочем, главное влияние на игру оказали не потери у «Спартака», а одна перестановка в рядах «Анжи». Благодаря дисквалификации центрального защитника Мирала Самарджича состоялся дебют зимнего новичка махачкалинцев Джона Чансельора. Мало того, что двухметровый венесуэлец не сыгран с другими защитниками команды, так ещё, похоже, имеет проблемы с чтением игры. Все моменты, которые возникали у красно-белых в первые 15 минут, случились в результате неправильных действий Чансельора.



Сперва 26-летний сменщик Самарджича опрометчиво выдернулся на Софьяна Ханни, а тот быстро оценил ситуацию и выдал пас в свободную зону на Луиса Адриано. Так «Спартак» создал первый голевой момент – «Анжи» спас голкипер Александр Будаков. На 11-й минуте Джон сломал линию офсайда, которую вычерчивали остальные защитники южан. Он остался на месте, стоял и держал Луиса Адриано. Кроме того, другой зимний новичок «Анжи» Достон Хамдамов лишь обозначил помощь обороне вместо движения к Александру Самедову. В результате Самедов сделал передачу на Ханни, а тот выкатил мяч Квинси Промесу на пустые ворота. Игроки «Анжи» показывали судье, что Промес в офсайде, однако петербуржец Сергей Лапочкин с ними не согласился. Наконец, на исходе четверти часа Чансельор легко позволил Промесу обыграть себя один в один и забить второй гол. Павел Яковлев справедливо предъявлял претензии венесуэльцу, хотя и сам в качестве защитника выглядел слабо. Не оптимальная замена Владимиру Полуяхтову.

Промес: первый хет-трик в России

«Спартак», по сути, сделал игру за 15 минут. Чего-то сверхъестественного для этого не потребовалось – только воспользоваться слабыми местами соперника и реализовать свои моменты. К чести команды Карреры, она с этой задачей справилась. А когда Луис Адриано умно поймал на ошибке Гурама Тетрашвили, заработав пенальти, матч можно было завершать. Промес оформил свой первый российский хет-трик менее чем за полчаса!

«Анжи» пытался быстро переходить центр поля, но не сказать чтобы игроки группы атаки хозяев нагрузили «опорников» гостей тяжёлой работой на подборах и в разрушении хитрых розыгрышей с проникающими передачами. Хотя гол махачкалинцев на 36-й минуте подарил надежду, что второй тайм будет интересным, а не превратится в пустую формальность. Как раз Зобнин находился рядом с Хуаном Лескано, когда аргентинец забивал головой. Однако сваливать всё на Романа нельзя. Самедов наивно оборонялся против всегда опасного возле чужой штрафной Олега Данченко, а нападающие «Анжи» умело создали ситуацию два в один.

Будаков ошибается на выходе

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко попробовал встряхнуть команду двумя заменами в перерыве, тактическими перестановками. Но эта игра была спартаковской, даже с точки зрения индивидуальных ошибок соперников. Хозяева размахнулись – и снова ударили сами себя! Грубый промах на выходе из ворот стоил голкиперу южан Александру Будакову четвёртого пропущенного мяча. За этот эпизод Чансельор вряд ли заслужил какую-то критику, пусть именно он опекал автора гола Илью Кутепова.



Помимо Промеса ещё одним героем матча необходимо назвать Ханни: после его пасов «Спартак» нанёс пять ударов по воротам. У Зобнина в Каспийске два отбора, два перехвата, он сделал 48 передач с точностью 83%. У Пашалича – два перехвата и 43 передачи с точностью 86%. Россиянин с хорватом удачно подменили Фернандо и Глушакова. Опорная зона у «Спартака» не просела и под давлением «Анжи».



Гостевой победой «Спартак» ответил на победу «Локомотива» в Москве над «Ростовом». Между красно-белыми и «железнодорожниками» сохранилась разница в два очка, которая оставляет действующему чемпиону надежду защитить титул. Пусть у «Локо» матч в запасе, на стороне команды Карреры относительно простой календарь.