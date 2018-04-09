«Локомотив» и «Спартак» побеждают, Манчини ведёт переговоры со сборной Италии, а Роналду снова красиво забивает — главные события дня.

8 лет по 40 голов. Как у Криштиану это получается?

Хет-трик Промеса помог «Спартаку» разгромить «Анжи»

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал на своём поле «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.



В составе победителей три гола, один из которых – с пенальти, на свой счёт записал голландский полузащитник Квинси Промес, а ещё один мяч забил Илья Кутепов. За «Анжи» отличился Хуан Лескано. Таким образом, «Спартак» одержал четвёртую подряд победу в РФПЛ.

«Спартак» (50 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая на два балла от лидирующего «Локомотива». При этом у «железнодорожников» матч в запасе. «Анжи» (24) находится на 14-й строчке.

Хет-трик Промеса за 27 минут. «Спартак» не отстаёт от «Локомотива» Команда Массимо Карреры эффективно использовала слабости «Анжи» и продолжает преследовать «Локомотив» в чемпионской гонке.

Гол Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом»

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал на своём поле «Ростов». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, который отличился на 47-й минуте с передачи Владислава Игнатьева. Таким образом, «Ростов» продлил до пяти матчей свою серию без побед в РФПЛ.



«Локомотив» (52 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.

После «Амкара» сделали выводы». Сёмин, Карпин и Ари – о матче «Локо» — «Ростов» Сёмин шутил, Карпин спорил, а Ари отвечал на вопросы про сборную России и своё будущее в «Локо».

Гол Гризманна принёс «Атлетико» ничью в матче с «Реалом»

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в поединке 31-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся на 53-й минуте после передачи форварда Гарета Бэйла. Гости сравняли счёт спустя четыре минуты благодаря точному удару французского нападающего Антуана Гризманна.



«Атлетико», набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (64) – на третьей строчке.

Роналду восьмой год подряд достиг отметки в 40 голов за сезон

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Реал» принимает на своём поле «Атлетико». Мадридское дерби в эти минуты проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу».



На 53-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счёт в матче. Для португальского футболиста этот гол стал 40-м в матчах всех турниров нынешнего сезона. Таким образом, ему удалось покорить эту отметку восьмой год подряд.



Напомним, что для Роналду этот мяч стал 650-м в 903 матчах во всех турнирах за сборную и клубы.

Роналду опять забил красивый гол. Но «Реалу» этого не хватило 13 впечатлений от матча, после которого команды отстают от «Барселоны» на 11 и 15 очков.

«Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» перед ответной игрой с ЦСКА

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал на своём поле «Саутгемптон». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Дэнни Уэлбек, а ещё один гол забил Пьер-Эмерик Обамейянг. За «Саутгемптон» отличились Шейн Лонг и Чарльз Остин. Обе команды доигрывали встречу вдесятером после удалений игроков в самой концовке игры. Таким образом, «Арсенал» одержал третью подряд победу в АПЛ.



«Арсенал» является соперником московского ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче на своём поле лондонцы победили со счётом 4:1. Ответная игра в Москве состоится 12 апреля.

СМИ: Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня, 8 апреля, прибыл в Рим. Как пишет Football Italia, 53-летний тренер проведёт переговоры по поводу возможного назначения рулевым сборной Италии.



Сообщается, что Манчини был замечен в аэропорту Фьюмичино и попал в объективы камер, но не стал давать комментарии.

Ранее сообщалось, что Манчини рассматривается как основной кандидат на работу со сборной Италии. Первым выбором в списке кандидатов был Карло Анчелотти, однако этот специалист хочет продолжить карьеру на клубном уровне. Другим кандидатом был главный тренер «Челси» Антонио Конте, но его финансовые требования являются завышенными для Федерации футбола Италии.

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«Тосно» и «Урал» сыграли вничью — 2:2, Погребняк оформил дубль

«Тосно» сыграл вничью с «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:2.



На шестой минуте Вагиз Галиулин промчался по правому флангу и прострелил во вратарскую на Павла Погребняка, который с пяти метров пробил мимо вратаря. В конце первого тайма уральцы провели атаку левым флангом, Михаил Меркулов сделал заброс за спину Никите Чернову, Николай Димитров прострелил во вратарскую, а Владимир Ильин в борьбе с защитником внёс мяч в ворота.



На 59-й минуте Погребняк вновь вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Впрочем, в концовке гости опять восстановили статус-кво — на 87-й минуте Денис Кулаков поборолся и навесил в штрафную, Ильин скинул мяч дальше на набежавшего Отмана Эль-Кабира, который с пяти метров расстрелял ворота соперника.