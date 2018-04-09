Футбол vs хоккей. Россия – футбольная страна?

Как оценивали?

Прежде чем погрузиться в сравнение, нужно было определиться с критериями оценки популярности этих видов спорта. Самых очевидных — три:

1) посещаемость мероприятий;

2) количество просмотров в Интернете;

3) ТВ-рейтинг.

Оценивать посещаемость было бы неправильно – всё же на матчи ходит явное меньшинство. Пришлось бы упустить из виду тех людей, которым жалко денег или просто лень идти на стадион. Таких очень много.

Количество просмотров в Интернете – более объективная статистика, но тут мы натыкаемся на то, что в некоторых регионах России с Интернетом до сих пор проблемы. Отрезать из-за этого целые населённые пункты мы не стали. К тому же Интернет – слишком хаотичная среда, в которой подсчитать количество просмотров со всех пиратских трансляций было бы затруднительно.

Остаётся ТВ: «ящик» есть в каждой российской семье. Да, частично молодёжь (и не только), уставшая от томных эфиров, привыкла вместо телевизора использовать ноутбук. Но так как таких людей меньшинство, мы смирились с этой погрешностью и решили оценивать популярность спорта именно по тв-рейтингу.

Дешевле водки. Почему платный футбол по ТВ – это правильно Плохая картинка, жёлтый мяч и белая форма на снегу – как много мы заметили, когда «Локо» и «Спартак» показали не на халяву.

Второй вопрос, который возник: какие матчи оценивать? Учитывая отсутствие важных матчей на уровне сборных, мы обратились к клубам и выбрали матчи лидеров. Очень кстати пришлась серия между СКА и ЦСКА – лидерами регулярного чемпионата КХЛ в этом сезоне. В футболе для сравнения мы взяли матчи команд РФПЛ из первой пятёрки.

Раунд!

Прежде чем перейти к самому сравнению, нужно пояснить терминологию тв-трансляций. Здесь пригодятся два главных слова: доля и рейтинг. Рейтинг – соотношение зрителей трансляции ко всему населению страны, выраженное в процентах. Доля – соотношение зрителей трансляции ко всей аудитории, которая смотрит телевизор в этот момент (тоже в процентах). Уточняем: в статистике учитывалась мужская аудитория от 18 лет.

Итак, переходим к рейтингам очных хоккейных матчей. Вот их статистика:

Матч Дата Рейтинг Доля СКА — ЦСКА 29.03.2018 0,70 1,98 СКА — ЦСКА 31.03.2018 0,85 2,77 ЦСКА — СКА 2.04.2018 0,96 2,65 ЦСКА — СКА 4.04.2018 1,19 3,50

В среднем тв-рейтинг этих матчей был в районе 0,93%. Средняя доля трансляций была на уровне 2,73%.

Теперь к футболу. Для большей объективности также возьмём матчи команд-лидеров между представителями двух крупнейших городов России. Во-первых, так аудитория не будет пересекаться: очевидно, что в матче команд из одного города она априори меньше. Во-вторых, «Зенит», как и питерский СКА, один из самых популярных клубов в своём виде спорта, что отражается на рейтинге трансляций.

Матч Дата Рейтинг Доля «Зенит» — «Спартак» 6.08.2017 4,04 13,64 «Краснодар» — «Зенит» 24.09.2017 2,76 9,28 ЦСКА — «Зенит» 22.10.2017 2,90 10,35 «Зенит» — -«Локомотив» 29.10.2017 3,38 10,93

Средний рейтинг матчей РФПЛ – 3,27%. Доля этих трансляций в среднем составила 11,05%.

Даже беглого взгляда на эти цифры хватит, чтобы заметить, насколько существенна разница в показателях. Средний рейтинг футбольных трансляций в 3,5 выше хоккейных, средняя доля – примерно в четыре раза больше. Хоккейным трансляциям пока не удалось преодолеть рубеж даже в полтора процента российской аудитории: 4%, как в случае с матчем «Зенит» — «Спартак», им и не снилось. Не говоря уж о доле в почти 14%.

Можно предположить, что на объём аудитории может влиять день проведения матча, но судя по тому, что единственный матч выходного дня между СКА и ЦСКА стал лишь третьим по ТВ-рейтингу, можно сделать вывод, что это никак не влияет на цифры: люди смотрят телевизор и в будний день.

Никто, кроме нас. Что на самом деле может вернуть нам футбол Антон Михашенок устал видеть пустые трибуны на матчах низших лиг и обращается ко всем, кто сохранил в себе любовь к футболу.

Если вы всё ещё сомневаетесь в популярности футбола в нашей стране, можно обратиться к последним матчам сборной. С хоккеем эти показатели сравнивать неправильно: всё же аудитория клубов куда меньше чем аудитория сборной России. К тому же сборную показывал Первый канал. Но в контексте разговоров о «нефутбольной» стране цифры будут весьма занимательные.

Матч Дата Рейтинг Доля Россия — Аргентина 11.11.2017 7,85 29,77 Россия — Испания 14.11.2017 7,37 25,13 Россия — Бразилия 23.03.2018 5,54 16,16 Россия — Франция 27.03.2018 4,03 12,43

4-8% населения сидят у телевизора во время товарищеских матчей. Неплохо для «нефутбольной» страны? И не стоит уделять большое внимание динамике падения: она легко объяснима. Российский болельщик любит победы, а в последнее время с результатами было так себе.

Впереди матчи с Австрией и Турцией: удачный исход снова повернёт интерес к сборной в сторону повышения. Скриньте.