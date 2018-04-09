Ташаев тащит! Когда «Локо» и «Спартак» признательны «Динамо»

Хохлов дебютировал на «ВЭБ-Арене»

Все авторитетные столичные клубы прошёл футболистом Дмитрий Хохлов – кроме «Спартака». Таким образом, и различных дерби в его игровой карьере было полно. Но на «ВЭБ-Арене» он ещё ни футболистом, ни тренером не гостил – разве что инкогнито, на трибуне. Свою последнюю команду в игровой карьере на встречу с первой Дмитрий Валерьевич привёз впервые. И был тепло встречен красно-синим сообществом. Если перечень одиннадцати игроков «Динамо» не вызвал у местной фан-трибуны никаких эмоций, то бывшему одноклубнику Хохлову аплодисменты достались и от своих, и от чужих. Бывших любимцев «армейцы» помнят и уважают – даже из относительно далёкого (в представлении молодёжи) прошлого.

«Динамо» по силам преподнести сенсацию, ведь ЦСКА оставил в Лондоне много сил «Динамо» не проигрывает в РФПЛ уже пять матчей подряд. Найдёт ли ЦСКА силы, чтобы прервать эту серию?

Гончаренко поменял схему

Главный тренер ЦСКА нечасто отходит от базовой модели игры с тройкой центральных защитников, но ради «Динамо» сделал исключение. Что в большей степени повлияло на тактический выбор Виктора Гончаренко – недовольство действиями своей команды в Лондоне или желание дать отдохнуть хотя бы одному из Березуцких перед «ответкой» с «Арсеналом» – не возьмусь судить. Так или иначе, из двух цеэсковских близнецов в понедельник на газон отправился только Алексей. Кроме Василия на лавку присели – с прицелом на четверг? – Головин с Кучаевым. В свою очередь Набабкин, Миланов и Витиньо из запаса вышли.

В результате кадровых пертурбаций ЦСКА и схематично перестроился – с 3-5-2 на 4-3-3. На картинке расстановка красно-синих смотрелась угрожающе для противника. На практике функционировала неважно. Снижение надёжности в обороне не привело к автоматическому повышению остроты в атаке. Оба компонента синхронно пострадали.

Головин впервые в чемпионате сел в запас

Возможно, Головина в последние дни и недели стало слишком много в информационном пространстве – даже безотносительно трансферных слухов. Так и стабильно высокий уровень игры из российских талантов демонстрируют единицы. За пару лет из молодого перспективного исполнителя Александр превратился в реального лидера ЦСКА, надежду сборной. Сколь велико влияние Головина на игру красно-синих, наглядно показал первый тайм дерби.

Болельщики ЦСКА уже привыкли к тому, что Головин не играет только по двум причинам: а) травма, б) дисквалификация. В запас он в текущем сезоне присаживался только раз – во время кубкового матча в Курске. В этом чемпионате он очутился в резерве впервые, что не замедлило сказаться на эффективности игры вице-чемпиона. Напористости, предприимчивости, спортивного нахальства своего 17-го номера красно-синим до перерыва остро недоставало. Динамовцы атаковали реже, но острее. По ударам в створ они выиграли первый тайм – 2:0, по счёту – 1:0.

Панченко вжился в образ плеймейкера

В бытность «армейцем» Кирилл Панченко исполнял разнообразные игровые поручения Леонида Слуцкого, но в такой роли «армейская» публика увидела его впервые. Не имея возможности «заказать» классного, дорогостоящего плеймейкера у руководства, Дмитрий Хохлов взялся «лепить» его из… своего лучшего нападающего. На «Песчанке» Панченко приятно удивил широтой своего игрового диапазона и стал одним из ключей «Динамо» к успеху. Именно он выступил посредником между Раушем и Ташаевым в первой результативной атаке вечера.

Ташаев оформил первый «взрослый» дубль

Совершенно точно на всю жизнь запомнит это дерби Ташаев. «Одинарные» голы в его карьере были, дублей – ещё нет. В начале второго тайма Александр это упущение исправил, чему в немалой степени поспособствовал Луценко.

Муса получил нагоняй от тренера

Второй пропущенный мяч вынудил Гончаренко прибегнуть к решительным мерам. Вообще-то, «серийные» замены не в стиле Виктора Михайловича, но тут ситуация требовала неординарных ходов. Одновременный выход Головина и Чалова вместо Витиньо и Мусы был призван переломить ход встречи. У одного субъекта замены, нигерийского, тренерское решение не вызвало понимания. Муса проследовал на лавку в обход молодого русского одноклубника и главного тренера. Гончаренко не поленился подойти к Ахмеду и популярно объяснить, что так вызывающе вести себя – неправильно.

«В интернате ЦСКА, бывало, проснёшься среди ночи, а на тебе три таракана сидят…» Мы и раньше догадывались, что Дмитрий Хохлов – превосходный рассказчик, а теперь в этом удостоверились. Убедитесь и вы.

Чалов открыл лицевой счёт в сезоне

Долго дожидался своего шанса Чалов. Последние восемь туров чемпионата обладатель премии «Первая пятёрка» целиком отсидел на «банке». После такого простоя тренеру и настраивать игрока было излишне – Фёдор с бешеным настроем выскочил на газон. Первую попытку нападающего сорвал защитник, но уже со второй он добился своего. После передачи Миланова Чалов мастерски оторвался от опекуна и уложил мяч в угол ворот. Попади он в створ после прострела Дзагоева – разделил бы звание героя дерби с Ташаевым. Не попал. Там и более матёрому бомбардиру было бы сложно подстроиться под мяч.

Щенников ушёл, хромая

Возможно, Гончаренко и рассчитывал выделить какое-то игровое время имениннику Бистровичу (отметил 20-летие) – в расчёте на повышенную самоотдачу молодого хорвата. Микротравма Щенникова внесла коррективы в планы тренера. С поля защитник уходил, заметно припадая на одну ногу. С выходом Кучаева ЦСКА перестроился на более привычную схему (третьим центральным стал Набабкин) и буквально обложил штрафную динамовцев.

«Динамо» довело беспроигрышную серию до шести матчей

В концовке бело-голубым пришлось пережить несколько очень неприятных минут. Но – выстояли, отбились. И это не тот случай, когда уместно уничижительное словечко «отскочили». Справедливее будет сказать – заслужили. И не только настроем – с движением у «Динамо» в этот раз тоже был порядок. Но главное — с мыслью. Интеллектуального футболиста Хохлова это, должно быть, порадовало не меньше цифр на табло.