«Ташаев? Супер». Хохлов – о главной тренерской победе с «Динамо»

На поле ЦСКА Дмитрий Хохлов одержал, пожалуй, самую мощную и важную победу в своей карьере с основой «Динамо». Но после матча был так же спокоен – даже Александра Ташаева похвалил спокойно, одним словом.

– Очень тяжёлый матч. Даже с учётом счёта играли в постоянном напряжении. ЦСКА – высококвалифицированная команда, постоянно оказывала давление. План на игру мы выполнили. В концовке нам не хватило силёнок, но мы выстояли.

– Как поменяли игру «Динамо» после забитого гола?

– Мы изначально планировали очень строго действовать в обороне, поэтому практически ничего не поменял. Как «армейцы» активно и агрессивно играли впереди, так и продолжили.

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– Как оцените игру Ташаева?

– Супер. Супер.

– Луценко много смещался на фланги, откуда и сделал голевую передачу. Почему?

– Тяжело выигрывать верховые мячи у Игнашевича и Березуцкого в центре. Поэтому попросили смещаться во фланги, в полуфланги.

– Темников вышел вместо Рауша, чтобы накрывать агрессию Щенникова?

– Нет, обе замены были вынужденными. Луценко не смог продолжить игру, Рауш тоже попросил замену.

– Второй матч подряд на скамье запасных остаётся Евгений Марков.

– Марков восстанавливается после травмы и не может в полной мере подойти к игре. Вчера на предыгровой тренировке испытал проблемы, а ранее тренировался в общей группе.

«Муса не пожал руку? Это что-то семейное»

Расстроенный Виктор Гончаренко не предъявлял претензий никому. Даже Сергею Карасёву, с которым пошёл общаться на повышенных тонах после матча.

– Терять столько очков на своём стадионе – ни в какие рамки не лезет. С выездов привозим намного больше очков, чем с домашних матчей. Тем не менее сегодня могли спасти эту игру. Доставляли мяч к финальной трети. Считаю, что могли сыграть лучше. В футболе ты 3-4 дня переживаешь яркие эмоции, а потом попадаешь в суровые реалии. Но это футбол, здесь матчи идут один за другим.

– Почему выбрали такую расстановку на сегодняшний матч?

– У нас было две задачи – и в Лиге Европы, и в чемпионате. Нам было важно и не потерять очки сегодня, и достойно сыграть с «Арсеналом».

– Почему заменили Витиньо?

– Витиньо пока не может набрать нужный ритм, как и Муса. Невооружённым глазом было видно: когда вышли Чалов и Головин, мы ускорили игру, а Муса и Витиньо пока не в своей тарелке. Бистрович хорошо тренируется, но молодым игрокам тяжело входить в чемпионат России.

– Как оцените игру Чалова? Сегодня он использовал свой шанс?

– Шансы могут даваться бесконечно, но надо забивать голы. В начале сезона он много играл, но не забивал, а сегодня забил. Не могу сказать, сыграет ли он в следующей игре.

– Уходя с поля, Ахмед Муса не пожал вам руку.

– Это что-то внутреннее, семейное. У нас здоровый коллектив, такие перепалки тоже могут быть. На эмоциях что-то наговорили.