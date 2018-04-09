«Сейчас не до жалости к ЦСКА, самим очки нужны»

— О чём думали перед матчем с ЦСКА?

— О том, что играем с серьёзным соперником, что это дерби. Готовились к тяжёлой игре. Знали, что у ЦСКА сложный график, что недавно они провели сложный матч в Лиге Европы с лондонским «Арсеналом», потратили очень много сил. Понимали, что нельзя действовать вторым номером, нужно атаковать. Ни в коем случае нельзя было опускаться сильно назад.

— Всё получилось?

— В итоге играли по счёту. Довольно быстро забили гол. В первом тайме получалось неплохо, во втором — удвоили преимущество. После пропущенного гола больше отталкивались от результата. Думали об обороне и опускались ниже, чтобы оттуда выбегать в контратаки.

— Под конец у динамовцев сводило ноги, но замены кончились. Слишком много сил отдали игре?

— Сил оставили на поле прилично. Самое главное, выиграли. Повторюсь, игра была непростой. Плюс мы пропустили в концовке, поэтому она выдалась нервной.

— Ташаев сделал дубль, в последнее время он эффективен. Видно, что Александр вышел на новый уровень?

— Я в этом уверен. Саша здорово выглядит на тренировках, отлично проявляет себя в матчах, забивает. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось.

«Ташаев? Супер». Хохлов – о главной тренерской победе с «Динамо» Чтобы описать топ-матч Александра Ташаева, Дмитрию Хохлову хватает одного слова.

— Ходили слухи, что Ташаева хочет «Спартак», что есть интерес из Европы. Он готов уже в ближайшем сезоне перебраться в топ-клуб?

— Саша и сейчас в топовом клубе. Очень надеюсь, что он продолжит выступать за «Динамо» и вместе с нами бороться за самые высокие позиции. Интерес других команд — тоже хорошо. Это подстегнёт его ещё больше работать, тренироваться, выходить, забивать и играть в футбол. Но я очень хочу, чтобы этот футболист и дальше играл за «Динамо».

— «ЦСКА — «Динамо» — дружба, только мясо нам не нужно» — слова из известной кричалки. Сегодня вы практически похоронили надежды друзей на чемпионство. Не жалко ЦСКА?

— Я играю за «Динамо» и отталкиваюсь от интересов своей команды. Нам некогда и некого жалеть, очки нужны как воздух. Могу только пожелать удачи ЦСКА и надеюсь, что всё у них будет хорошо.

— Вы ветеран «Динамо», почти 15 лет в клубе, капитан. Как находите мотивацию? Приятные перемены в личной жизни, я имею ввиду помолвку, могут сказаться?

— Помолвка никак не связана с игрой. Это жизнь вне футбола. Если же говорить об игре, я просто получаю удовольствие, каждый день доказываю себе, что достоин этого. Непередаваемые эмоции, когда выступаешь за любимый клуб, выручаешь, помогаешь команде добиваться успехов и таких побед, как с «Арсеналом» в предыдущем туре или сейчас с ЦСКА. Такие эмоции дают силы двигаться дальше.