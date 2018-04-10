«Я был готов на всё!» Панченко — о первом матче против ЦСКА

В прошлом сезоне Фёдор Чалов забил 6 голов в 15 матчах РФПЛ. В этом розыгрыше он появился в 14-й раз и забил свой первый мяч. Однако поводов для радости у него было немного.
— Не придал значения своему голу. У нас не всё получалось. «Динамо» нас поймало на контратаках — два момента и два гола. Главное, чтобы побеждали дальше и попадали в Лигу чемпионов.
— Это поражение поставило крест на чемпионских амбициях?
— Я не буду ничего говорить.
— О чём просил Гончаренко, выпуская на поле?
— Играть на острие с Понтусом и реализовывать свои моменты.
— Каково было забивать «Динамо» два дня подряд? (Нападающий отличился еще за молодёжную команду. — Прим. «Чемпионата».)
— Приятно.
Новичок «Динамо» Констатин Рауш обычно играет в обороне, но на этот раз оказался в полузащите.
— Я — левый защитник, но Федя Черных заболел. Пришлось перестроиться. Вроде получилось хорошо. Если бы мы продолжили играть как в первом тайме, то у ЦСКА не осталось бы сил. Однако во втором тайме было опасно, но мы удержали победу.
— ЦСКА удивил схемой?
— Да, мы ждали, что «армейцы» сыграют в пять защитников, а оказалось — в четыре. Нам было удобно так играть. Саша Ташаев – молодец, вообще вся команда снова проявила характер.
— Тяжело было в конце не сбиваться на вынос мяча?
— А вы как думаете? Конечно тяжело! Помогло, что Темников и Обол (Обольский. — Прим. «Чемпионата») вышли свежими. У Пани (Панченко. — Прим. «Чемпионата») сил больше не было — отправили его вперёд, а под ним Обол. Нормально получилось.
Нормально получилось и у Владимира Рыкова. Оборона «Динамо» в целом справилась с «армейцами».
— «Динамо» оба мяча забило на контратаках. Это не случайность? — вопрос Рыкову.
— Нет. ЦСКА, конечно, шёл вперед, играя дома. Появлялись свободные зоны. Что мы готовили, то и показали.
— Шесть матчей без поражений — теперь находитесь подальше от зоны вылета.
— Мы даже не думаем о вылете. Просто набираем очки. Ташаев сегодня сделал дубль — сейчас, довольный, интервью на ТВ-студии даёт.
В середине второго тайма нападающий «Динамо» Кирилл Панченко оказался на газоне, получив небольшое повреждение. Все три замены бело-голубые уже израсходовали. Форвард продолжил матч прихрамывая.
— Я бы не попросил замену, даже если бы была возможность. В такой игре я был готов на всё. Никто не тянул время, просто отдали все силы, поэтому сводило ноги.
— Каково играть против бывшей команды?
— Эмоции переполняли. Настрой был запредельный. Понимал, что впервые играю против ЦСКА. Но это всё было до матча, по ходу встречи я уже чувствовал себя спокойно.
— После игры подошли и к фанатам ЦСКА?
— Я благодарен клубу, руководству. Перед игрой тепло пообщались с игроками. Я провёл здесь незабываемое время.