«Я был готов на всё!» Панченко — о первом матче против ЦСКА

В прошлом сезоне Фёдор Чалов забил 6 голов в 15 матчах РФПЛ. В этом розыгрыше он появился в 14-й раз и забил свой первый мяч. Однако поводов для радости у него было немного.

— Не придал значения своему голу. У нас не всё получалось. «Динамо» нас поймало на контратаках — два момента и два гола. Главное, чтобы побеждали дальше и попадали в Лигу чемпионов.

— Это поражение поставило крест на чемпионских амбициях?

— Я не буду ничего говорить.

— О чём просил Гончаренко, выпуская на поле?

— Играть на острие с Понтусом и реализовывать свои моменты.

— Каково было забивать «Динамо» два дня подряд? (Нападающий отличился еще за молодёжную команду. — Прим. «Чемпионата».)

— Приятно.

Новичок «Динамо» Констатин Рауш обычно играет в обороне, но на этот раз оказался в полузащите.

— Я — левый защитник, но Федя Черных заболел. Пришлось перестроиться. Вроде получилось хорошо. Если бы мы продолжили играть как в первом тайме, то у ЦСКА не осталось бы сил. Однако во втором тайме было опасно, но мы удержали победу.

— ЦСКА удивил схемой?

— Да, мы ждали, что «армейцы» сыграют в пять защитников, а оказалось — в четыре. Нам было удобно так играть. Саша Ташаев – молодец, вообще вся команда снова проявила характер.

— Тяжело было в конце не сбиваться на вынос мяча?

— А вы как думаете? Конечно тяжело! Помогло, что Темников и Обол (Обольский. — Прим. «Чемпионата») вышли свежими. У Пани (Панченко. — Прим. «Чемпионата») сил больше не было — отправили его вперёд, а под ним Обол. Нормально получилось.

Нормально получилось и у Владимира Рыкова. Оборона «Динамо» в целом справилась с «армейцами».

— «Динамо» оба мяча забило на контратаках. Это не случайность? — вопрос Рыкову.

— Нет. ЦСКА, конечно, шёл вперед, играя дома. Появлялись свободные зоны. Что мы готовили, то и показали.

— Шесть матчей без поражений — теперь находитесь подальше от зоны вылета.

— Мы даже не думаем о вылете. Просто набираем очки. Ташаев сегодня сделал дубль — сейчас, довольный, интервью на ТВ-студии даёт.

В середине второго тайма нападающий «Динамо» Кирилл Панченко оказался на газоне, получив небольшое повреждение. Все три замены бело-голубые уже израсходовали. Форвард продолжил матч прихрамывая.

— Я бы не попросил замену, даже если бы была возможность. В такой игре я был готов на всё. Никто не тянул время, просто отдали все силы, поэтому сводило ноги.

— Каково играть против бывшей команды?

— Эмоции переполняли. Настрой был запредельный. Понимал, что впервые играю против ЦСКА. Но это всё было до матча, по ходу встречи я уже чувствовал себя спокойно.

— После игры подошли и к фанатам ЦСКА?

— Я благодарен клубу, руководству. Перед игрой тепло пообщались с игроками. Я провёл здесь незабываемое время.