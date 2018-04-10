Рекорд Промеса, яркая победа «Динамо» в дерби и Фарфан в роли космонавта – в подборке лучших фото прошедшего тура.

Конфликт Мусы и Гончаренко – в мгновениях 25-го тура РФПЛ

Скорость тура

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ – к 27-й минуте матча с «Анжи» красно-белые уже вели со счётом 3:0.

Принцип тура

Олег Шатов добился разрешения сыграть против «Зенита» и помог «Краснодару» одержать победу.

Сдерживание тура

Андрей Панюков пытается помешать Андреасу Гранквисту завладеть мячом.

Поддержка тура

Джемал Табидзе спасает Артёма Дзюбу от жёсткого приземления.

Джефферсон Фарфан не хочет отпускать Евгения Макеева.

Лидерство тура

«Локомотив» исправился после неудачной игры с «Амкаром» и обыграл «Ростов» благодаря голу Джефферсона Фарфана.

Космонавт тура

Перед матчем с «Ростовом» на территории стадиона «РЖД Арена» отмечали День космонавтики. Главным экспонатом стал шар, в котором можно было сфотографироваться с Фарфаном, парящим в космосе.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Ярость тура

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был явно недоволен работой бокового судьи.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Дружба тура

Голкипер «Ростова» Илья Абаев сохранил дружеские отношения с бывшими одноклубниками.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Цифры тура

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провёл 800 матчей за «армейцев».

Фото: pfc-cska.com

Кроме того, Владислав Игнатьев сыграл 100-й матч за «Локомотив».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Осечка тура

ЦСКА уступил «Динамо» в дерби и сократил свои шансы на чемпионство.

Поддержка тура — 2

Болельщики ЦСКА и «Динамо» настолько поддерживают друг друга, что решили устроить общий перформанс.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эмоции тура

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не скрывал радости после одной из важнейших побед в тренерской карьере.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Встреча тура

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко впервые сыграл против бывшей команды.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конфликт тура

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса отказался пожать руку тренеру команды Виктору Гончаренко.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нельзя так просто взять и не дать очередную жёлтую карточку полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Талисман тура

Талисман «СКА-Хабаровск» нашёл своих армейских коллег.

Фото: fcska.ru

Болельщик тура

С любимой командой, несмотря ни на что.

Фото: arsenal-tula.ru

Дети тура

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»