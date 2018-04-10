Конфликт Мусы и Гончаренко – в мгновениях 25-го тура РФПЛ

Скорость тура
Нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ – к 27-й минуте матча с «Анжи» красно-белые уже вели со счётом 3:0.
Принцип тура
Олег Шатов добился разрешения сыграть против «Зенита» и помог «Краснодару» одержать победу.
Сдерживание тура
Андрей Панюков пытается помешать Андреасу Гранквисту завладеть мячом.
Поддержка тура
Джемал Табидзе спасает Артёма Дзюбу от жёсткого приземления.
Джефферсон Фарфан не хочет отпускать Евгения Макеева.
Лидерство тура
«Локомотив» исправился после неудачной игры с «Амкаром» и обыграл «Ростов» благодаря голу Джефферсона Фарфана.
Космонавт тура
Перед матчем с «Ростовом» на территории стадиона «РЖД Арена» отмечали День космонавтики. Главным экспонатом стал шар, в котором можно было сфотографироваться с Фарфаном, парящим в космосе.
Ярость тура
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был явно недоволен работой бокового судьи.
Дружба тура
Голкипер «Ростова» Илья Абаев сохранил дружеские отношения с бывшими одноклубниками.
Цифры тура
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провёл 800 матчей за «армейцев».
Кроме того, Владислав Игнатьев сыграл 100-й матч за «Локомотив».
Осечка тура
ЦСКА уступил «Динамо» в дерби и сократил свои шансы на чемпионство.
Поддержка тура — 2
Болельщики ЦСКА и «Динамо» настолько поддерживают друг друга, что решили устроить общий перформанс.
Эмоции тура
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не скрывал радости после одной из важнейших побед в тренерской карьере.
Встреча тура
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко впервые сыграл против бывшей команды.
Конфликт тура
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса отказался пожать руку тренеру команды Виктору Гончаренко.
Нельзя так просто взять и не дать очередную жёлтую карточку полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму.
Талисман тура
Талисман «СКА-Хабаровск» нашёл своих армейских коллег.
Болельщик тура
С любимой командой, несмотря ни на что.