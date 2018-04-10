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25-й тур РФПЛ. Лучшие фото

Ахмед Муса и Виктор Гончаренко
Алёна Сахарова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Конфликт Мусы и Гончаренко – в мгновениях 25-го тура РФПЛ
Рекорд Промеса, яркая победа «Динамо» в дерби и Фарфан в роли космонавта – в подборке лучших фото прошедшего тура.
Футбол / РФПЛ

Скорость тура

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ – к 27-й минуте матча с «Анжи» красно-белые уже вели со счётом 3:0.

Фото: spartak.com

Принцип тура

Олег Шатов добился разрешения сыграть против «Зенита» и помог «Краснодару» одержать победу.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Сдерживание тура

Андрей Панюков пытается помешать Андреасу Гранквисту завладеть мячом.

Фото: fc-zenit.ru

Поддержка тура

Джемал Табидзе спасает Артёма Дзюбу от жёсткого приземления.

Фото: arsenal-tula.ru

Джефферсон Фарфан не хочет отпускать Евгения Макеева.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Лидерство тура

«Локомотив» исправился после неудачной игры с «Амкаром» и обыграл «Ростов» благодаря голу Джефферсона Фарфана.

Космонавт тура

Перед матчем с «Ростовом» на территории стадиона «РЖД Арена» отмечали День космонавтики. Главным экспонатом стал шар, в котором можно было сфотографироваться с Фарфаном, парящим в космосе.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Ярость тура

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был явно недоволен работой бокового судьи.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Дружба тура

Голкипер «Ростова» Илья Абаев сохранил дружеские отношения с бывшими одноклубниками.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Цифры тура

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провёл 800 матчей за «армейцев».

Фото: pfc-cska.com

Кроме того, Владислав Игнатьев сыграл 100-й матч за «Локомотив».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Осечка тура

ЦСКА уступил «Динамо» в дерби и сократил свои шансы на чемпионство.

Поддержка тура — 2

Болельщики ЦСКА и «Динамо» настолько поддерживают друг друга, что решили устроить общий перформанс.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эмоции тура

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не скрывал радости после одной из важнейших побед в тренерской карьере.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Встреча тура

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко впервые сыграл против бывшей команды.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конфликт тура

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса отказался пожать руку тренеру команды Виктору Гончаренко.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нельзя так просто взять и не дать очередную жёлтую карточку полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Талисман тура

Талисман «СКА-Хабаровск» нашёл своих армейских коллег.

Фото: fcska.ru

Болельщик тура

С любимой командой, несмотря ни на что.

Фото: arsenal-tula.ru

Дети тура

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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